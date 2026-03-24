Cultura

Francia declaró Tesoro Nacional a un dibujo antes de que sea subastado por millones de euros

Una obra del maestro renacentista Hans Baldung Grien, discípulo de Durero, iba a salir a la venta, pero la decisión del Ministerio de Cultura prohíbe su salida del país

Guardar
Francia declaró Tesoro Nacional un
Francia declaró Tesoro Nacional un dibujo para evitar que sea subastado en millones de euros (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Un dibujo único en su especie y valorado entre 1,5 y 3 millones de euros del maestro renacentista Hans Baldung Grien (1484/1485-1545), discípulo de Durero, fue declarado Tesoro Nacional por el Ministerio de Cultura francés para evitar su subasta, que estaba prevista este lunes.

La casa de subastas Beaussant Lefèvre, inicialmente encargada de la venta del dibujo en la casa Drouot de París, comunicó el lunes el sobreseimiento de su puja y su “prohibición temporal de salida del territorio francés” ante un dictamen de la Comisión Consultiva de Tesoros Nacionales, que el pasado sábado cercioró el “gran interés” del dibujo.

“La tardía clasificación de este dibujo como Tesoro Nacional, a solo 48 horas de su subasta pública prevista para el lunes 23 de marzo de 2026 (...) compromete la posibilidad de organizar una subasta pública en condiciones normales, a pesar del marcado interés mostrado por varias instituciones y coleccionistas internacionales”, explicó la casa de subastas en un comunicado.

El ministerio de Cultura decretó
El ministerio de Cultura decretó el pasado viernes la suspensión de su certificado de exportación, que habría permitido su salida del país (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El ministerio de Cultura decretó el pasado viernes la suspensión de su certificado de exportación, que habría permitido su salida del país, por tratarse de “una de las últimas oportunidades para que una obra de este tipo pase a formar parte de las colecciones públicas francesas”.

El experto en dibujo antiguo Patrick de Bayser estimó en declaraciones a que la obra debe ser “el único dibujo del Renacimiento alemán que ha aparecido en Francia en los últimos 30 años” y que, además, se trata de “un ejemplo emblemático” del movimiento.

“Este bien presenta un interés mayor para el patrimonio nacional desde el punto de vista de la historia del arte y debe ser considerado como un tesoro nacional”, subrayó la Comisión en su comunicado.

Un empleado de Drouot sostiene
Un empleado de Drouot sostiene el dibujo a punta de plata "Retrato de Susanna Pfeffinger" (1517) de Hans Baldung Grien (1484/85–1545) ( REUTERS/Sarah Meyssonnier)

De dimensiones similares a una postal (15,7 x 10,4 centímetros), el dibujo data de 1517 y retrata a la estrasburguesa Susanna Pfeffinger (1465-1538), esposa del comerciante y banquero Friedrich Prechter (1450-1528), y se ha transmitido a lo largo de 17 generaciones de la misma familia.

“Se ha conservado en los últimos años en un pequeño mueble de madera y se ha redescubierto a raíz de una sucesión (...) Sus vendedores desconocían su valor porque ignoraban quién era el autor”, explicó el subastador encargado de la obra, Arthur de Moras.

Hans Baldung Grien se inició en el taller de Durero en Núremberg (actual Alemania), que acabó por dirigir, pero no fue hasta 1509 cuando empezó a prosperar como artista, al pasar a formar parte del gremio de pintores y realizar múltiples encargos para la burguesía local, como la familia Pfeffinger-Prechter.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Hans Baldung Grien

Últimas Noticias

Tres poemas de Juan Gelman, el hombre que usó la palabra como una palanca para desenterrar secretos de la dictadura

El poeta argentino escribió versos duros y desgarradores desde el exilio. Su hijo y su mujer, embarazada, desaparecieron en 1976. Pero el bebé era una esperanza

Tres poemas de Juan Gelman,

Cómo se reconstruyó “El juicio”: el documental que revive el proceso a las juntas con más de 530 horas de archivo original

A partir de un trabajo minucioso de visionado, catalogación y montaje, el director Ulises de la Orden transformó más de 530 horas de material original en un relato que recupera la intensidad del juicio a las juntas de 1985. El documental reconstruye, con testimonios clave y archivo inédito, uno de los momentos fundacionales de la democracia argentina

Cómo se reconstruyó “El juicio”:

Bob Woodward revela los secretos mejor guardados de su carrera en su nuevo libro

El legendario periodista comparte por primera vez cómo vivió los grandes momentos de poder en Washington en “Secretos: Memorias de un reportero”, destapando desde el caso Watergate hasta sus encuentros con presidentes y figuras históricas clave

Bob Woodward revela los secretos

El ático tríplex de la Rothko House, donde vivió el expresionista abstracto Mark Rothko, sale al mercado por 6,2 millones de dólares

La restauración de la emblemática propiedad marcó un nuevo hito para quienes buscan exclusividad en Manhattan, impulsando el interés por viviendas asociadas a historias artísticas y culturales

El ático tríplex de la

El Museo de Arte Popular saca a la luz sus tesoros ocultos

La muestra presenta artesanías poco vistas, cuidadosamente seleccionadas de la reserva, para que el público descubra objetos únicos llenos de historia y creatividad

El Museo de Arte Popular
DEPORTES
Escándalo en Brasil con Memphis

Escándalo en Brasil con Memphis Depay tras usar el celular en el banco de suplentes en pleno partido: la sanción que le darían

El giro de Mauricio Pochettino tras su paso por París: “Al terminar el partido contra el Real Madrid, supe que mi ciclo había acabado”

La mini pretemporada de River Plate que diseñó el Chacho Coudet en el búnker de la era Marcelo Gallardo

Franco Colapinto volverá a competir antes del parate de un mes en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del Gran Premio de Japón

El dueño de un histórico equipo de béisbol hizo una oferta para comprar las acciones de Alpine en la Fórmula 1

TELESHOW
La descomunal fiesta de Yanina

La descomunal fiesta de Yanina Latorre por sus 57 años: gazebo con luces, el show de Carlos Baute y baile sin parar

El inesperado reencuentro de Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano: el gesto que sorprendió a todos

La emotiva reflexión de Sofía Calzetti a su hija: “El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan”

AC/DC encendió el Monumental: la potencia del rock volvió a la Argentina tras más de una década

Los mensajes y presencia de los famosos en el Día de la Memoria: “Esta lucha es amor”

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas bajo alerta

Millones de personas bajo alerta por tormentas severas en EEUU con riesgo de vientos destructivos y granizo

El gobierno de Ecuador admitió déficit eléctrico pero aseguró que no habrá apagones

La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna

Rodrigo Paz responde entre líneas a José Antonio Kast: “Bolivia no hace zanjas, sino puentes de integración”

El sistema judicial dominicano avanza en la institucionalización de la perspectiva de género