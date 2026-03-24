El ático tríplex de la Rothko House, donde vivió el expresionista abstracto Mark Rothko, sale al mercado por 6,2 millones de dólares

El pintor Mark Rothko, junto a una de sus pinturas (Foundation Louis Vuitton)

La transformación de un inmueble histórico en el East Village de Manhattan ha recuperado la residencia donde vivió el expresionista abstracto Mark Rothko y la ha convertido en un condominio de lujo. El ático tríplex, restaurado tras un reciente proceso de inversión, se ha puesto a la venta por 6,2 millones de dólares, según informó Robb Report, consolidándose como una propiedad de destacado valor patrimonial en la ciudad de Nueva York.

La antigua casa donde residió Rothko en la década de 1930 fue restaurada después de los daños causados por un incendio en 2022. Este conjunto multifamiliar, ahora conocido como Rothko House, emerge como un codiciado condominio de lujo tras décadas sin uso, y su relanzamiento destaca tanto por su conexión artística como por su exclusividad en el mercado inmobiliario de alto perfil.

La histórica residencia de Mark Rothko en el East Village fue restaurada tras un incendio en 2022 y relanzada como un exclusivo condominio de alto nivel - (Corcoran)

La historia del edificio, levantado en el 313 East 6th Street, está marcada no solo por la presencia de Rothko, quien vivió allí junto a su esposa Edith Sachar y pintó en ese lugar “A través de la ventana”, sino también por la inscripción de la dirección en la propia obra del artista como muestra de pertenencia y vínculo con la ciudad.

En la década de 1970, el inmueble fue adquirido por el cineasta Emile de Antonio por 45.000 dólares. Posteriormente, el artista Alfred Leslie empleó la planta baja como estudio, manteniendo el lugar como un punto de referencia para la comunidad artística neoyorquina.

Historia reciente y restauración de la propiedad

En 2022, un incendio destruyó el último piso del edificio, que permanecía vacío desde hacía décadas. Tras ese suceso, la propiedad salió a la venta luego de más de 50 años sin cambios de titularidad.

El ático tríplex de la emblemática Rothko House se pone a la venta en Manhattan por 6,2 millones de dólares, apuntando al mercado inmobiliario de lujo - (Corcoran)

El exdirector de una consultora internacional, Michael Auriemma, compró el inmueble poco después por cerca de 3,7 millones de dólares e inició una restauración total, añadió Robb Report.

La rehabilitación incluyó sistemas eléctricos y de fontanería nuevos, un techo estructural de acero y una renovación completa de la fachada trasera. El resultado es un edificio preparado para el segmento premium del mercado, manteniendo la fachada de piedra rojiza original, cuya construcción se remonta a aproximadamente 1853.

Rothko House, bajo su nueva denominación, conecta el legado artístico con la tendencia contemporánea de restauración e inversión en el sector inmobiliario de Manhattan, como remarcó la publicación.

Rothko House, ubicada en el 313 East 6th Street, destaca por su valor patrimonial y su conexión directa con el legado artístico del expresionista Mark Rothko - (Corcoran)

Detalles del condominio y su valor en el mercado de lujo

El ático tríplex, representado en el mercado por Jeff Wachtenheim, agente de Corcoran, abarca los tres niveles superiores del edificio de seis plantas y cuenta con una superficie de 260 metros cuadrados.

En su interior se destacan tres dormitorios, tres baños completos, un aseo, suelos de madera caramelo, techos altos y paredes de ladrillo a la vista. La sala principal cuenta con ventanales orientados al norte y al sur, que proporcionan abundante luz natural.

Espacios adyacentes al comedor pueden funcionar como bar, bodega o área de trabajo. La cocina incluye mobiliario a medida, encimeras y salpicadero de mármol, así como equipamiento de alta gama para la vida diaria y el entretenimiento.

El ático tríplex dispone de tres dormitorios, tres baños completos, cocina de alta gama y terraza privada con vistas panorámicas de Nueva York y la Torre de la Libertad - (Corcoran)

Los dormitorios están ubicados en la planta intermedia y se distribuyen separados por un estudio. La suite principal, situada en la última planta, ofrece vestidor, baño con bañera ovalada independiente y acceso a una terraza privada que permite observar vistas panorámicas de la ciudad, incluida la Torre de la Libertad.

El costo en concepto de gastos comunes ascendía a 1.704 dólares mensuales, un indicador de la exclusividad y los servicios asociados, mencionó Robb Report. Además, se espera que otro tríplex similar en los pisos inferiores esté disponible próximamente, reforzando el atractivo de la Rothko House en el mercado residencial de lujo.

El edificio, construido en 1853, ha sido punto de referencia para la comunidad artística, albergando a figuras como Emile de Antonio y Alfred Leslie - (Corcoran)

Las obras de Mark Rothko suelen alcanzar precios superiores a decenas de millones de dólares en subastas. En el circuito internacional, su producción artística sigue siendo símbolo de alto valor y demanda, según relató Robb Report.

La influencia de Rothko en la casa revitalizada dialoga con la dinámica inmobiliaria de alto nivel en Nueva York, donde la herencia cultural se transforma en parte esencial del mercado contemporáneo.