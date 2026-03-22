Cultura

El Recoletazo: una jornada artística por la memoria

La propuesta del 25 de marzo del CC Recoleta reúne intervenciones performáticas y actividades abiertas al público, enmarcadas en los cincuenta años del golpe de Estado

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El Recoletazo en el Centro
El Recoletazo en el Centro Cultural Recoleta reunirá arte y memoria a 50 años del golpe de Estado

El Centro Cultural Recoleta (CCR) anunció el Recoletazo, una jornada artística que tendrá lugar el miércoles 25 de marzo, de 16:30 a 20:30, en la terraza del espacio cultural porteño. La actividad se inscribe en el marco de los trabajos de memoria, a cincuenta años del golpe de Estado en Argentina de 1976, y reúne una curaduría colectiva de Carla Barbero, Javier Villa y Guille Mongan.

La propuesta convoca a revisitar el gesto inaugural del Siluetazo, acontecimiento de 1983, a través de una secuencia de acciones performáticas, intervenciones y producciones colectivas. El evento constituye un espacio de reflexión sobre las huellas de la historia en los cuerpos y las estéticas resultantes, así como las estrategias del arte contemporáneo para abordar esos procesos en la actualidad.

Reconocidos artistas como Fernando Noy,
Reconocidos artistas como Fernando Noy, Claudia del Río y Mariela Scafati (foto) participan en actividades centradas en memoria e identidad

A lo largo de la tarde, artistas de distintas generaciones y disciplinas desarrollarán experiencias vinculadas a la memoria, la identidad y los modos de habitar el espacio público. Fernando Noy, poeta, dramaturgo y figura del under porteño, presentará una intervención basada en su vasta trayectoria literaria y performática.

Claudia del Río, artista visual y docente con reconocida labor en Rosario y en bienales internacionales, realizará una actividad de iniciación a las 17:00. Mariela Scafati, referente de la serigrafía queer y la docencia, junto con Rita Pauls, escritora y performer, ofrecerán una pieza de kamishibai a las 18:30.

Martín Legón, artista visual y docente con numerosas exposiciones en Argentina, Brasil y España, intervendrá el espacio a las 19:00.

La programación incluye la participación de Pepo & Tom, dúo artístico abocado a la exploración de la complicidad y las diferencias en la creación contemporánea, y de Marta de la Gente, performer y activista con extensa experiencia en la escena argentina y latinoamericana. El colectivo Serigrafistas queer desarrollará una acción de estampado abierto al público a partir de las 17:30, e invitan a que los asistentes se acerquen con papeles y telas para imprimir.

El colectivo Serigrafistas Queer lidera
El colectivo Serigrafistas Queer lidera una acción de estampado colaborativo invitando a los asistentes a crear sus propias impresiones

Nina Suarez, cantante y compositora con formación actoral y dos discos editados, encabezará el cierre musical a las 20:00.

El cronograma prevé la llegada del público a las 16:30, seguido de las presentaciones de cada artista en intervalos de media hora. El evento contempla espacios para el dibujo, la poesía oral, el teatro de objetos, la intervención espacial y la experimentación sonora, con el objetivo de generar un ambiente de encuentro y creación colectiva.

La curaduría contará como invitado con Guille Mongan, investigador, curador y artista con formación en Historia de las Artes Visuales y Arte Contemporáneo, y experiencia en instituciones como el Museo Nacional de Grabado, la Sala Pays del Parque de la Memoria y el Museo de Arte de São Paulo. Mongan coordina desde 2013 el Archivo del colectivo Serigrafistas Queer y ha desempeñado roles en museos, residencias y redes curatoriales de Argentina, Brasil, España y Alemania.

El evento señala el cruce entre memoria, arte y activismo, y propone al público participar activamente en la producción y circulación de imágenes y relatos. La convocatoria busca profundizar en las transformaciones sociales y culturales que marcan el presente, a partir del diálogo entre artistas, archivos y experiencias colectivas.

* Centro Cultural Recoleta: Junín 1930, Ciudad de Buenos Aires.

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