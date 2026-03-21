Daniel Radcliffe reveló los 4 libros que transformaron su vida más allá de Harry Potter

Daniel Radcliffe reconoce la saga de Harry Potter como clave en su pasión temprana por la lectura y el crecimiento personal - (REUTERS/Mario Anzuoni)

Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por encarnar a Harry Potter y actual protagonista en Broadway de “Every Brilliant Thing”, revela los cuatro títulos que han marcado su vida y profundiza en la influencia de la literatura desde su infancia hasta la madurez.

Radcliffe relató que su primer acercamiento profundo a la lectura se produjo a partir de la saga creada por J.K. Rowling. Antes de convertirse en el rostro de una de las franquicias cinematográficas más exitosas, ya había leído los dos primeros volúmenes de la serie.

En la entrevista con PEOPLE, el actor recordó: “Creo que definitivamente fui uno de los niños a los que Harry Potter les inculcó el gusto por la lectura”. Tras obtener el papel, se propuso terminar la saga completa, lo que definió como una experiencia formativa y emocionante.

La novela 'La canción de Aquiles' de Madeline Miller figura entre los libros favoritos de Daniel Radcliffe por su reinterpretación de los clásicos desde una mirada contemporánea

En sus elecciones más recientes, Radcliffe identificó a “La canción de Aquiles” de Madeline Miller como uno de sus favoritos. Esta novela, que reinterpreta la Ilíada desde una perspectiva épica y romántica, permitió al actor reencontrarse con los clásicos desde un ángulo contemporáneo. Según citó PEOPLE, el actor confesó: “Siempre he pensado: ‘La Ilíada no la leeré completa’”, pero esta versión resultó una hermosa historia de amor, bien escrita y cautivadora. El entusiasmo por el libro lo llevó a desear volver a sus páginas una y otra vez.

Otra obra que figura entre las recomendaciones de Radcliffe es “El cirujano de Crowthorne” de Simon Winchester. Este libro de no ficción explora la compleja relación entre James Murray y el doctor William Chester Minor durante la creación del Diccionario Oxford de inglés. El actor subrayó a PEOPLE la calidad narrativa del texto y sugirió: “Si alguien busca un libro para su padre para su cumpleaños o Navidad, recomiendo este”. La obra se destaca por su capacidad para transformar un episodio histórico poco conocido en una narración atrapante.

En el ámbito del ensayo y la historia, Radcliffe incluyó “Cómo ocultar un imperio” de Daniel Immerwahr. El libro analiza la expansión imperial de Estados Unidos y expone las implicancias de la influencia estadounidense en territorios como Puerto Rico, Guam y Filipinas. En palabras recogidas por PEOPLE, el actor sostuvo: “Es increíblemente instructivo sobre la historia de Estados Unidos en general, pero particularmente sobre este breve período de la historia estadounidense”. El contraste entre los ideales fundacionales del país y su proyección imperial despertó su interés por la perspectiva crítica del autor.

'El maestro y Margarita' de Mijaíl Bulgákov integra la lista de lecturas favoritas de Radcliffe, quien resalta su riqueza literaria y emocional

Entre las novelas clásicas, Radcliffe mencionó “El maestro y Margarita” de Mijaíl Bulgákov como una obra de particular relevancia para él. La historia, que alterna entre la llegada del diablo a Moscú en 1925 y el relato del perdón de Poncio Pilato durante la crucifixión, fue descrita por el actor como un ejemplo de riqueza literaria y emocional. “Y entonces esas líneas temporales se encuentran. Logra cosas increíbles para un libro. Es preciosa. Es divertidísima. Es emocionante”, puntualizó Radcliffe en la entrevista citada por PEOPLE.

El recorrido lector del actor también incluye reflexiones sobre el papel de la literatura como fuente de inspiración y autodescubrimiento. En el diálogo con PEOPLE, detalló el modo en que cada uno de estos títulos representó una etapa distinta de su vida. La saga de Harry Potter marcó su infancia y adolescencia, mientras que las obras seleccionadas en la adultez lo ayudaron a ampliar su horizonte intelectual y emocional.

Daniel Radcliffe afirma que cada libro favorito marca una etapa distinta de su vida, desde la infancia hasta su madurez intelectual - (Escena de "Harry Potter ")

Las recomendaciones de Radcliffe abarcan desde la ficción histórica y la sátira rusa hasta el ensayo crítico sobre el imperialismo. El actor destacó que la lectura le permitió acceder a nuevas perspectivas, cuestionar ideas establecidas y encontrar paralelismos entre las historias narradas y sus propias experiencias. En todos los casos, los libros elegidos colaboraron para comprender mejor la complejidad del mundo y su propio proceso de transformación.

El compromiso de Daniel Radcliffe con la lectura se mantiene vigente, tanto como una herramienta de aprendizaje como un espacio de disfrute personal. El actor británico continúa sumando títulos a su biblioteca y compartiendo recomendaciones, evidenciando el impacto duradero de la literatura en su vida pública y privada.