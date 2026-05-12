Cuando la PROA llega a buen puerto: 30 años al servicio de la vanguardia

Fundación Proa

Disfrute garantizado. Si andás por el barrio de La Boca, tenés que ir. La Fundación PROA, que este año cumple tres décadas, sorprende. Y no solo por las muestras de arte y los cursos que ofrece, que son múltiples y variados, sino también por su imponente edificio de tres pisos que promete y mucho.

Sus cuatro salas de exhibición, sumadas al auditorio multimedial, la librería especializada y el restaurante-bar -con terraza panorámica-, aseguran una visita más que cautivante. Sus instalaciones, impecables y modernas, invitan al público a pasar un buen rato, rodeado de los grandes movimientos artísticos de los siglos XX y XXI, buenos libros y excelente café. Con dos premios Konex, por su aporte a las Artes Visuales de la Argentina, y fundada, en 1996, por Adriana Rosenberg (actual directora), la institución cuenta con el respaldo de Tenaris-Techint.

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En marzo 2026 inauguraron la exposición Penumbra: Día Art Foundation, que se podrá ver hasta el 2 de agosto. Organizada por Día Art Foundation/Beacon y PROA, cuenta con las obras de Agnes Martin, Andy Warhol , Felix Gonzalez Torres,James Turrell , John Chamberlain, Richard Serra, Robert Irwin, Tehching Hsieh y Walter De María. Con curaduría de Humberto Moro (Director de programación) y Ella den Elzen (Asistente), la exhibición asegura ser histórica ya que reúne, por primera vez en la Argentina, a los artistas fundamentales del arte contemporáneo, nunca antes exhibidos en el país.

De la exposición 'Prenumbra' en Fundación Proa

La muestra constituye un hito en la programación de PROA y un acontecimiento mayor para la escena artística local y regional. En 1998, Fundación PROA y Dia Art Foundation presentaron la primera gran muestra de Dan Flavin en Buenos Aires, y posteriormente los wall drawings de Sol LeWitt.

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La penumbra como experiencia es la idea central de la exhibición: “No se trata simplemente de una condición de luz, sino de un estado intermedio, un umbral donde la percepción se vuelve inestable y la obra deja de afirmarse como objeto para desplegarse en relación con el espacio, el tiempo y la presencia del espectador. En este sentido, las prácticas reunidas en la muestra comparten una transformación decisiva en la historia del arte: el pasaje desde la obra como forma autónoma hacia la obra como situación. La materia -ya sea el acero, la luz o la imagen- no se presenta como representación, sino como presencia. El espacio deja de ser un soporte neutral para convertirse en parte constitutiva de la obra, y el espectador en un agente activo cuya experiencia completa aquello que sucede”, explican Marina Gambier y Ana Clara Giannini, de la fundación.

Un tesoro escondido

En el segundo piso, se encuentra la librería PROA. Organizada en varios niveles – mesadas, primer piso de estanterías y segundo- este precioso lugar es de acceso libre y gratuito. Su curador y responsable, Carlos Ávila, cuenta que trabajan con editoriales independientes y abarcan diversos géneros y temáticas.

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En el segundo piso, se encuentra la librería PROA

“La premisa de la librería es promocionar y ofrecer a la venta publicaciones de sellos independientes curados especialmente para acompañar las muestras que están exhibidas. También disponemos de una tienda colmada de objetos de diseño argentino y una sección exclusiva de literatura infantil, con un lugar especial para que los niños puedan sentarse y mirar los libros. Estamos de miércoles a domingos, en una esquina emblemática de la ciudad, muy cerca de lo que se conoce como Caminito, y tenemos abierto desde las 12 hasta las 19. El paseo es muy lindo y pueden terminarlo en el café del último piso, desde donde tendrán una vista muy amplia del barrio. Si pasan por aquí podrán ver que cuentan con una selección de libros traída especialmente desde la Día Art Foundation, para acompañar las preguntas o las reflexiones que suscite el paseo por la muestra. También hay una selección que comprende libros sobre los artistas que están exhibidos en la muestra y también sobre otros”, cuenta el librero.

PROA21

Apenas a dos cuadras de la fundación, funciona PROA 21, un espacio de creación, experimentación y también un laboratorio de investigación para artistas emergentes. Su objetivo es rescatar los procesos estéticos creativos con la idea de generar una “polifonía cultural que de cuenta del presente, fundando un nuevo espacio en el Distrito de las Artes, con una arquitectura audaz, donde la historia del barrio se presente desde una mirada nueva”.

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Actualmente ofrece dos exposiciones abiertas: la primera es Mover la lengua, del programa anual de creación in situ, que articula danza y poesía a partir del trabajo conjunto de Maga Cervellera, escritora, y Martina Kogan, bailarina, y se puede visitar todos los sábados a las 17:00 horas.

PROA21

“Estos proyectos son abiertos a la comunidad, se llevan a cabo en diálogo con la trayectoria de los artistas y permiten cruces con invitados provenientes de distintas prácticas artísticas y de pensamiento”, aclara Lucie Haguenauer, directora artística de PROA21.

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Y la segunda muestra es la del artista Nazareno Pereyra, titulada No podemos permitir que la inteligencia artificial escriba nuestros poemas. Pereyra es el primer invitado del ciclo de residencias 2026, que este año recibe múltiples artistas, colectivos y proyectos para residencias de duración variable.

La propuesta del joven talento es un acto de resistencia y rebeldía en carne propia: el cuerpo escribiendo incansablemente y los elementos en juego son el lápiz, las paredes y su cuerpo. La obra (escritura) se desarrollará lo largo de los tres meses de su estadía y la sala se transformará como un escenario. Se puede visitar de miércoles a domingo de 12 a 19 horas. “Presenté un proyecto, que tiene que ver con la escritura. Es una instalación donde estoy escribiendo un renglón infinito que va desde los dos metros de altura hasta llegar al piso. Es un renglón continuo y son visualizaciones que hago en la calle que luego las desarrollo y transcribo en estas paredes”, explica el autor de esta obra en curso.

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