El ballet prohibido por “propaganda gay” sobre Rudolf Nureyev revive en Berlín con todo su arte y rebeldía (Foto: Carlos Quezada)

Un ballet sobre la vida del legendario bailarín nacido en la Unión Soviética, Rudolf Nureyev, que fue prohibido en Rusia por contener “propaganda gay”, tendrá una nueva vida esta semana en Berlín.

Nureyev, creado por el director ruso de cine y teatro Kirill Serebrennikov, se estrenó en Moscú en 2017, pero después de que Rusia endureciera sus leyes anti-LGBTQ, el ballet fue prohibido en 2023 debido a su representación abierta de relaciones entre personas del mismo sexo.

Serebrennikov, quien dejó Rusia en 2022 y ahora vive exiliado en Alemania, presentará el ballet por primera vez fuera de su país natal en el Ballet Estatal de Berlín el 21 de marzo, con el exbailarín del Bolshói, David Soares, en el papel principal.

Revitalizar el ballet es “algo muy especial para mi corazón y una gran responsabilidad”, dijo el bailarín brasileño Soares, de 28 años, quien también dejó Moscú en 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Nureyev cuenta la historia del hombre ampliamente considerado como el principal bailarín de ballet masculino del siglo XX, quien huyó de la Unión Soviética hacia Francia en 1961 y allí murió en 1993 debido a complicaciones derivadas del SIDA.

Christian Spuck, el director del Ballet Estatal de Berlín, ha insistido en mantener la producción lo más fiel posible al original, según Serebrennikov.

La producción que Rusia censuró por mostrar la vida y relaciones de Nureyev se reinventa en el Ballet Estatal de Berlín, con la dirección de Kirill Serebrennikov y el brasileño David Soares en el papel principal (Fotos: RALF HIRSCHBERGER / AFP)

El mensaje para las audiencias occidentales es “el mismo” que el destinado a Rusia, dijo Serebrennikov a la AFP, “porque estamos viviendo en una época de falta de libertad, falta de sentido común”.

Tacones altos y drag

Con su “arte disruptivo” y “espíritu rebelde”, Nureyev es alguien “que no pertenece a ninguna época”, explicó Serebrennikov.

“Él está de alguna manera por encima de todo. Por eso esta figura… siempre será un imán para otros artistas y será un gran ejemplo de cómo luchar contra la aburrida y gris normalidad”, señaló.

El ballet pone de relieve las relaciones de Nureyev con hombres y su disfrute de la escena gay en París, donde aparece rodeado de bailarines en tacones altos y drag.

Cuando se estrenó en el Bolshói en diciembre de 2017, Nureyev fue bien recibido por la crítica.

Pero el propio Serebrennikov no pudo asistir, ya que se encontraba bajo arresto domiciliario acusado de malversar fondos estatales.

(Fotos: RALF HIRSCHBERGER / AFP)

El estreno estaba inicialmente programado para julio de 2017, pero fue cancelado después de que funcionarios rusos objetaran el desnudo masculino visible en el escenario.

El espectáculo debía presentar un gran telón de fondo de escenario completo con una fotografía completamente desnuda de Nureyev tomada por el famoso fotógrafo Richard Avedon, imagen que fue retirada para el estreno definitivo ese mismo año.

En Berlín, la imagen será restituida en todo su esplendor.

“Expresiones extremas”

Serebrennikov, de 56 años, es uno de los decenas de miles de rusos que han huido a Berlín desde 2022, el año en que estalló la guerra de Ucrania, convirtiendo a la ciudad en la capital no oficial de la oposición rusa.

El director ha reunido a un equipo de compatriotas exiliados para la nueva producción, incluido el coreógrafo Yuri Possokhov.

Para Soares, quien dejó Brasil a los 12 años para cumplir su sueño de bailar en Moscú, es “bastante imposible” encarnar plenamente a Nureyev.

“No es solo una estrella del ballet. Es un personaje, una persona muy, muy poderosa”, dijo el bailarín, quien se sumergió en entrevistas con Nureyev y personas cercanas a él para prepararse para el papel.

Soares, quien compartirá el papel de Nureyev con varios otros solistas durante la temporada, elogia el estilo único del bailarín, caracterizado por “saltos explosivos”, “expresiones extremas” y “libertad artística en todos los sentidos”.

“Fue uno de esos artistas que enseñan al público cómo ver el ballet de una manera nueva”, afirmó.

“Cuando apareció con su forma de bailar, enseñó al público: siéntense y vean lo que hago”.

Fuente: AFP