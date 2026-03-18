Cultura

Centroamérica Cuenta: migración y derechos humanos, temas del festival 2026

Durante mayo, el evento reunirá figuras de la cultura como Javier Zamora, Junot Díaz y Rubén Blades en Panamá

Guardar
Durante mayo, el evento reunirá
Durante mayo, el evento reunirá figuras de la cultura como Javier Zamora, Junot Díaz y Rubén Blades en Panamá

El escritor salvadoreño Javier Zamora, que cuenta en ‘Solito’ su drama de migrar a EE.UU. con solo 9 años, el premio Pulitzer estadounidense-dominicano Junot Díaz, el narrador mexicano Emiliano Monge o el panameño Rubén Blades figuran entre los invitados del festival literario Centroamérica Cuenta, que se celebrará en Panamá en mayo y abordará, entre otros temas, la diáspora, la migración y derechos humanos.

La idea de esta edición -del 18 al 23 de mayo- es que sea un festival que ayude a consolidar a Panamá como “un destino cultural y de ideas”, dijo la directora de Centroamérica Cuenta, Claudia Neira, en un festival presentado este martes que contará con autores de cerca de 18 países, entre ellos peruanos como el escritor Santiago Roncagliolo y el chef Gastón Acurio.

Entre otros temas, se dialogará sobre migración, diáspora y los “grandes desafíos” en derechos humanos y libertad de expresión en Centroamérica, y de “cómo se está contando en EE.UU. de allá para acá con esta administración de Donald Trump”, añadió Neira.

En una publicación en The
En una publicación en The New Yorket, Díaz relató que fue violado a los 8 años

En total, serán más de 40 coloquios, cinco talleres formativos, con ganadores de 24 premios Grammy, 1 Premio Pulitzer, 1 premio Cervantes, 4 premios Alfaguara de Novela, 1 premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, 3 Latin America’s 50 Best Restaurants, entre otros galardones, según los organizadores.

“Por segunda ocasión, y de la mano del MiCultura de Panamá, apostamos por Panamá como destino cultural como ya lo hicimos en 2024. Este país se destaca por su riqueza cultural, excelente posición geográfica, alta conectividad aérea, infraestructura y, sobre todo, un enorme interés de sus habitantes en la literatura y la cultura”, expresó Claudia Neira en el lanzamiento del festival.

La propia ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó el “orgullo” que supone para el Gobierno panameño apoyar este festival e impulsar al país como “un ‘hub’ cultural, un lugar de encuentro”.

Rubén Blades (EFE/ Bienvenido Velasco)
Rubén Blades (EFE/ Bienvenido Velasco)

“Es un espacio de pensamiento creativo dedicado a los escritores y sobre todo porque vamos a compartir con 18 países amigos y demuestra el proceso que Panamá lleva adelante, que es hacer el intercambio cultural, el intercambio de pensamiento creativo y empoderar rápidamente lo que es la industria creativa y lo que son los derechos culturales que no son más que derechos humanos”, dijo la ministra.

Temas y diálogos de interés

Entre los temas y conversaciones que presenta la programación del festival destacan, entre otros, “Contar la realidad de dos formas: canción y novela” con Rubén Blades y el premio Pulitzer Junot Díaz.

También se incluye un diálogo sobre la migración entre el salvadoreño Javier Zamora (‘Solito’, 2022) y el narrador mexicano Emiliano Monge (‘Tierras arrasadas’, 2015).

Además, Sergio Ramírez (Nicaragua), Héctor Abad Faciolince (Colombia) y Ariana De Sousa-García (Venezuela) hablarán sobre cómo la escritura ayuda a comprender las transformaciones políticas del continente latinoamericano e imaginar nuevas alternativas.

Sergio Ramírez
Sergio Ramírez

Centroamérica Cuenta fue fundado en 2013 por Sergio Ramírez, premio Cervantes, y se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para las letras de la región.

Hasta 2017 su sede fue Nicaragua, pero desde el 2019, a raíz de la crisis política y social que se vive en ese país, se ha realizado en Costa Rica, Guatemala, Madrid o República Dominicana. En 2023 el festival cumplió una década, habiendo realizado más de 600 eventos.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Centroamérica Cuenta

Últimas Noticias

El ballet prohibido por “propaganda gay” sobre Rudolf Nureyev revive en Berlín con todo su arte y rebeldía

La producción que Rusia censuró por mostrar la vida y relaciones de Nureyev se reinventa en el Ballet Estatal de Berlín, con la dirección de Kirill Serebrennikov y el brasileño David Soares en el papel principal

El ballet prohibido por “propaganda

Una obra desapareció, la búsqueda fue viral y tuvo final feliz: “Tengo una felicidad enorme”

El artista argentino Ricardo Celma había despachado por correo una pintura rumbo a Europa que no llegó a destino. Luego de una búsqueda internacional y la viralización del pedido de ayuda, fue encontrada

Una obra desapareció, la búsqueda

Cómo se escribe según la RAE: adscrito y adscripto comienzan con ad-

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Cómo se escribe según la

Immanuel Kant, filósofo: "La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte"

Una visión que explora por qué la templanza sigue siendo relevante en jornadas marcadas por la prisa y el cambio constante

Immanuel Kant, filósofo: "La paciencia

Werner Herzog, contra la grabación compulsiva con teléfonos móviles: “Guardo las cosas en mi alma y en mi memoria”

El director alemán de clásicos del siglo XX como ‘Aguirre, la ira de Dios’ y ‘Fitzcarraldo’ se distancia de la lógica tecnológica que domina el mundo. “No me preocupa no poder filmar todo a mi alrededor”, afirma

Werner Herzog, contra la grabación
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

La AFA confirmó que Argentina jugará uno de los últimos amistosos antes del Mundial 2026 en La Bombonera

El indignante error durante la despedida a Marcelo Araujo que causó sorpresa entre familiares y amigos

Sergio Goycochea reveló cuánto dinero se llevó cada jugador de Argentina por llegar a la final del Mundial de Italia 1990

El “riesgo para la salud” que atraviesan los pilotos por las fallas de Aston Martin en el inicio de la F1: “Están en la peor situación”

TELESHOW
Evangelina Anderson habló de su

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Dios me sacó la venda de los ojos”

La dolorosa lesión de Juli Poggio al arrancarse una uña sin querer: “Para el desmayo”

La felicidad de Wanda Nara y Maxi López por su relación actual: “Descubrimos una nueva forma de acompañarnos”

Benjamín Vicuña habló del presente del cine argentino: “La situación que está viviendo es prácticamente agónica”

El inesperado elogio de Jimena Barón a una participante de Es mi sueño: “Quedé hipnotizada”

INFOBAE AMÉRICA

El ballet prohibido por “propaganda

El ballet prohibido por “propaganda gay” sobre Rudolf Nureyev revive en Berlín con todo su arte y rebeldía

Nuevos hallazgos sobre la dieta que ayuda a frenar la pérdida de memoria y proteger el cerebro, según Harvard

Tren de Amtrak choca con camión de 18 ruedas en EEUU con más de 100 personas a bordo

Israel y EEUU atacaron el mayor campo de gas del mundo en el sur de Irán

No solo la balanza: por qué medir la cintura es clave para anticipar problemas cardíacos, más allá del peso