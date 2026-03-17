Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el filósofo que revolucionó la historia con su método dialéctico

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, retratado por el pintos alemán Jakob Schlesinger

La obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel ha proyectado su influencia desde las aulas universitarias en la Alemania de inicios del siglo XIX hasta los debates políticos, filosóficos y teológicos de todo Occidente, estableciendo un sistema idealista absoluto donde la historia, el pensamiento y la realidad se despliegan en una dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Su aspiración fue nada menos que comprender el universo como un proceso cíclico en el que el Espíritu Absoluto se reconoce a sí mismo; una tarea de tal alcance que, más de un siglo después de su muerte, sigue alimentando interpretaciones y polémicas en la filosofía y las ciencias sociales.

Hegel nació el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart —entonces parte del ducado alemán de Wurtemberg— y falleció el 14 de noviembre de 1831 en Berlín. Fue hijo de un funcionario y, desde su escolaridad, se distinguió por su interés en autores clásicos y una temprana inclinación por el pensamiento crítico. A los 18 años, tras completar su formación en el gimnasio de Stuttgart, ingresó a la Universidad de Tübingen, donde se orientó inicialmente hacia la teología para satisfacer el deseo de sus padres, aunque él mismo sintió impaciencia ante la ortodoxia doctrinal de sus maestros.

Hegel y la influencia de Kant

Durante su estancia en Tübingen, Hegel trabó amistad con el poeta Johann Christian Friedrich Hölderlin y con Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, ambos fundamentales para su desarrollo intelectual. Tras graduarse, rehusó ingresar al ministerio religioso y optó por residir en Berna como tutor privado entre 1793 y 1796. Allí tuvo acceso a una biblioteca que le permitió empaparse de los clásicos griegos y romanos, la historia universal y los textos de Immanuel Kant. Se sintió estimulado, en particular, por la perspectiva ética y religiosa de Kant, lo que dio lugar a una serie de ensayos teológicos entonces inéditos y solo publicados más de un siglo después en Hegels theologische Jugendschriften (Los escritos juveniles teológicos de Hegel, 1907). En ellos, se propuso reinterpretar la vida de Jesús y el surgimiento del cristianismo desde una clave racionalista, intentando responder cómo una prédica inicialmente contraria al autoritarismo pudo transformarse en religión institucional.

Al trasladarse a Frankfurt en 1796, Hegel esperaba encontrar compañía en Hölderlin, pero este se hundió pronto en la melancolía. En respuesta, Hegel intensificó su estudio de la filosofía griega, la historia política y la economía, y comenzó a alejarse de la influencia kantiana. El problema del origen del cristianismo y la distinción entre fe y razón sería un tema central en todo el recorrido filosófico de Hegel.

Hegel sostiene que la realidad es un proceso racional y dinámico que evoluciona superando contradicciones: tesis, antítesis y síntesis (Visuales Infobae IA)

El método dialéctico de Hegel

Con la herencia de su padre en 1799, Hegel inició su carrera académica en la Universidad de Jena, donde coincidió con Schelling. Sus primeras publicaciones, como La diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling (1801), muestran una cercanía inicial con su colega, pero pronto Hegel perfiló sus propias ideas. Sus primeras clases, con apenas once asistentes, evolucionaron hacia cursos donde —ya independiente— fue articulando la arquitectura de su sistema.

En 1807, con la publicación de Fenomenología del espíritu, describe el trayecto de la mente humana desde la conciencia y la autoconsciencia, pasando por la razón y la religión, hasta alcanzar el conocimiento absoluto. La obra, considerada por la Enciclopedia Británica como “la más brillante y difícil” del autor, introduce la celebre noción de que “En la religión, la vida finita se eleva a la vida infinita”, anticipando una filosofía en la que el espíritu logra, mediante síntesis superadoras, integrar las contradicciones.

La arquitectura hegeliana

En 1812 y 1816 aparecieron las dos partes de su Ciencia de la lógica: Lógica objetiva y Lógica subjetiva. Tras ocupar la cátedra universitaria en Heidelberg y luego en Berlín, Hegel sistematizó su pensamiento en Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio (1817), dividiendo la realidad en tres ámbitos: Lógica, Naturaleza y Espíritu. Cada parte progresa dialécticamente: la lógica trata de las categorías puras del pensamiento; la naturaleza, de la exterioridad de lo finito; el espíritu, del desarrollo de la mente individual e histórica hacia su identificación con lo absoluto.

En la lógica, Hegel inicia con la categoría de Ser puro, que en su abstracción se revela idéntica a la Nada, superándose ambas en el devenir: “El ser y la nada son iguales y su verdad es el devenir”. Estas formulaciones, que figuran entre los conceptos más impactantes del pensamiento alemán, son presentadas por Hegel con la seguridad de quien afirma haber accedido a una visión de la verdad absoluta.

La naturaleza, para Hegel, es el ámbito donde predomina la exterioridad y finitud, aunque está impregnada por la racionalidad que la genera. El espíritu, finalmente, alcanza su culmen en el arte, la religión y la filosofía, donde el ser humano se reconoce como espíritu y logra el conocimiento absoluto.

Hegel en Berlín

Tras asumir la cátedra de filosofía en Berlín en 1818, Hegel adquirió una inmensa ascendencia entre sus estudiantes. En Filosofía del derecho (1821), presenta una teoría política de síntesis: el Estado ideal debe conciliar la obediencia a la ley y la libertad de la conciencia individual, evitando tanto el autoritarismo como el relativismo extremo. Propone una monarquía limitada, con Parlamento, jurado y tolerancia religiosa, una forma institucional que no se correspondía plenamente con ningún Estado contemporáneo.

En sus años en Berlín, Hegel dictó influyentes cursos sobre estética, religión, historia y filosofía. Su filosofía de la historia se basa en la tesis de que la humanidad progresa hacia la autoconciencia y la libertad: “La historia es el desarrollo del espíritu humano hacia su libertad”.

Últimos años de Hegel

En 1831, la llegada del cólera a Alemania precipitó el final de Hegel, quien murió en Berlín a los 61 años tras un solo día de enfermedad. Su entierro se realizó, según su deseo, entre las tumbas de Friedrich Schelling y Karl Solger.

La influencia de Hegel se extendió con fuerza tras su muerte. Su método y categorías dialécticas suscitaron tanto las reacciones de filósofos como Søren Kierkegaard, G.E. Moore y Bertrand Russell, como las apropiaciones revolucionarias de los marxistas. Durante el siglo XIX, su concepción histórica fertilizó la investigación en humanidades; en el siglo XX, la publicación de sus escritos teológicos tempranos promovió una renovación del interés, especialmente en el marco del existencialismo y de la teoría crítica. En su bicentenario —1970— se vivió un auténtico renacimiento hegeliano.

El sistema filosófico de Hegel, más allá de su fama de dificultad, propuso una comprensión unificada de los opuestos de la realidad, articulando idealismo y realismo en una síntesis que ha alimentado las controversias filosóficas más enérgicas de occidente.