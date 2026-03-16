Una pintura, mil preguntas: el Salvator Mundi del taller de Leonardo da Vinci conquista los Países Bajos

La exhibición del Salvator Mundi “de Ganay” en TEFAF Maastricht 2026 reaviva el debate internacional sobre la autoría de las obras del taller de Leonardo da Vinci - EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

La exhibición del Salvator Mundi “de Ganay” atribuido al taller de Leonardo da Vinci en TEFAF Maastricht 2026, en Paises Bajos, renovó el interés internacional en torno a la autoría y relevancia histórica de esta pintura, reconocida como una de las interpretaciones más destacadas del célebre motivo leonardesco.

La presencia de esta obra, con un complejo análisis técnico y una procedencia ilustre, en una de las ferias de arte más influyentes del mundo despertó gran expectación entre público, coleccionistas y expertos.

La importancia de mostrar el Salvator Mundi “de Ganay” en TEFAF Maastricht reside en que esta pintura, creada bajo la supervisión directa de Leonardo da Vinci y conservada en su soporte original, representa una oportunidad única para evaluar el proceso creativo, la autenticidad y el recorrido histórico de una de las versiones más valoradas del motivo. Ello acentúa su impacto tanto en el mercado del arte como en los debates actuales sobre atribución e identidad de las obras renacentistas.

El cuadro, presentado por la galería Agnews de Londres en los Países Bajos, es atribuido al taller de Leonardo y posee un linaje de colección notable, según Artnet News y Artribune. La obra, fechada entre 1505 y 1515, se exhibe junto a imágenes de reflectografía infrarroja que revelan detalles del dibujo subyacente, realzando el interés técnico y comercial en su presentación.

La pintura atribuida al taller de Leonardo da Vinci destaca por su estudio técnico con reflectografía infrarroja y por su impecable estado de conservación - (Reuters)

Debate sobre la autoría y clasificación de la obra

La atribución del Salvator Mundi “de Ganay” continúa alimentando la discusión académica. Documentos de exposición y recientes estudios del Louvre y el Museo del Prado coinciden en situar la pieza como una pintura surgida del taller de Leonardo da Vinci, probablemente ejecutada bajo su vigilancia inmediata, detalló Artribune.

Ana González Mozo, conservadora del Prado, señaló a Artnet News que tanto la versión de Ganay como la de la Colección Cook deberían ser calificadas como “de taller o realizadas bajo la supervisión de Leonardo”. Los catálogos recientes destacan el posible vínculo del autor de la versión de Ganay con la copia temprana de la Gioconda, según los equipos de ambas instituciones.

El director de Agnews, Anthony Crichton-Stuart, enfatizó la ausencia de consenso sobre la autenticidad de las copias y remarcó que este debate incrementa el atractivo de la obra, haciendo que su interés sea especialmente fuerte para coleccionistas privados.

El director de Agnews subraya la falta de consenso sobre la autenticidad del Salvator Mundi, factor que incrementa el interés entre coleccionistas internacionales

Características técnicas y estado de conservación

La investigación científica fue decisiva para entender la elaboración del cuadro. El uso de reflectografía infrarroja identificó un cartón preparatorio perforado, utilizado por medio de la técnica del espolvoreado para transferir el dibujo, práctica común en el taller de Leonardo, explicó Artribune.

La pintura, ejecutada al óleo sobre una tabla de nogal original, muestra detalles complejos en los pliegues de la túnica roja de Cristo. Uno de los aspectos más llamativos, según Artnet News, es el pliegue que alude al símbolo omega, interpretado como referencia a la herida de Cristo y al final del alfabeto griego.

Expertos y curadores subrayan el excepcional estado de la obra, que facilita apreciar matices técnicos, como la transición de luces y sombras y la expresividad facial, contribuyendo al prestigio de las composiciones del taller de Leonardo.

La exposición en TEFAF incorpora una imagen infrarroja a tamaño real, permitiendo al público observar el dibujo subyacente. Esto enriquece la comprensión del proceso artístico e ilustra las conexiones con estudios sobre drapeados conservados en la Royal Collection de Windsor.

El análisis científico identificó la técnica del espolvoreado y un cartón perforado en el Salvator Mundi, datos clave para la autenticidad y el proceso creativo - EFE/ Andy Rain/ Archivo

Procedencia histórica y mercado del arte

La procedencia documentada del Salvator Mundi “de Ganay” comienza en 1866, cuando figuraba en la colección del barón de Lareinty de Nantes en París, informó Artribune. Luego fue adquirido por el marchante Albert Bourdariat, quien lo atribuyó a Leonardo da Vinci y lo vendió a Martine de Béhague, figura relevante en el coleccionismo parisino y benefactora del Louvre.

La pintura posteriormente entró en la familia de Ganay y fue vendida en Sotheby’s Nueva York en 1999 por 332.500 dólares, según Artnet News. En años recientes, el interés por estas versiones se intensificó después de que otra atribuida a Leonardo fuera vendida en Christie’s Nueva York en 2017 por 450 millones de dólares.

En 2022, una versión anónima deteriorada fue subastada en Christie’s París por 1,1 millones de dólares, superando ampliamente el precio estimado y evidenciando el peso de la procedencia e identificación en el mercado actual.

La presentación de la obra en TEFAF reactiva tanto el debate académico como el atractivo del Salvator Mundi en museos y colecciones privadas, según fuentes del sector.

La versión “de Ganay” del Salvator Mundi sigue siendo una muestra de la capacidad del legado de Leonardo y su taller para fascinar, alimentar incógnitas sobre el arte y mantener el interés vivo siglos después de su creación.