Los documentales nominados al Oscar 2026 exploran la resistencia individual y las dinámicas sociales en un mundo opresivo

Los documentales nominados al Oscar 2026 exploran actos de resistencia y valentía frente a regímenes autoritarios y conflictos sociales

Los documentales tienden a tratar —y a veces son realizados por— personas que se niegan a hacer lo que se les dice. Pero incluso bajo esos estándares, los nominados al Oscar a mejor largometraje documental son subversivos y valientes. De manera individual, cada uno es una historia sobre enfrentarse a algo que parece demasiado grande para confrontar: un gobierno autoritario, un sistema abusivo, normas sociales deshumanizadoras. Juntos, muestran el poder del cine documental, tanto amateur como profesional, en esos actos de resistencia.

A simple vista, los cinco nominados son bastante diferentes. Cuestionar la autoridad es el tema de Cutting Through Rocks, que sigue la historia de Sara Shahverdi, la primera mujer elegida para el consejo de su aldea en una remota región del noroeste de Irán. Ella es una ex partera divorciada que vive sola —algo casi impensable en su comunidad— y los directores Sara Khaki y Mohammadreza Eyni muestran cómo trabaja con determinación para proteger y guiar a las mujeres de su aldea en oposición a las normas patriarcales apoyadas por el sistema legal.

'Cutting Through Rocks' narra el desafío de Sara Shahverdi, primera mujer elegida para un consejo en Irán (Foto: Festival IDFA)

Mr. Nobody Against Putin, dirigido por David Borenstein y Pavel Talankin, también trata de desafiar a un régimen autoritario. Tras la invasión rusa de Ucrania, Talankin, un maestro ruso, fue obligado por el gobierno a enseñar mensajes a favor de la guerra en su aula. A él y a sus colegas se les instruyó que lo demostraran filmando sus lecciones. Talankin decide resistirse usando esas grabaciones para hacer en secreto un documental sobre la propaganda en el aula. Se conecta con Borenstein —y el resultado es ahora una película nominada al Oscar.

'Mr. Nobody Against Putin' denuncia la imposición de propaganda y el control del gobierno ruso sobre la educación (Foto: Made in Copenhagen)

Las imágenes grabadas de formas poco convencionales también tienen un papel destacado en otros dos nominados. The Alabama Solution, dirigido por Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman, fue filmado en gran parte por hombres encarcelados dentro de prisiones de Alabama durante más de 10 años, utilizando teléfonos introducidos de contrabando en contra de las reglas. Capturan condiciones de vida espantosas —sangre y heces embarradas por los pisos, imágenes de cuerpos maltratados— y argumentan que las falsedades y la ignorancia deliberada están permitiendo violaciones a los derechos humanos a gran escala. Sin las imágenes captadas en secreto, la película no funcionaría.

'The Alabama Solution' revela violaciones de derechos humanos dentro de prisiones del estado de Alabama (Foto: HBO Max)

Mientras tanto, The Perfect Neighbor, dirigido por Geeta Gandbhir, retrata el asesinato en 2023 de Ajike Owens, de 35 años, en Florida, para plantear un caso contra las leyes estatales de “defiende tu posición”. El filme utiliza abundante material en su primera mitad que solo podría existir en un estado de vigilancia: imágenes de cámaras corporales de los agentes del alguacil y grabaciones de cámaras de seguridad domésticas. Más adelante, la película utiliza cámaras ubicadas en una comisaría para mostrar un interrogatorio. Reutilizar este video para un documental cambia su naturaleza, usándolo como un arma persuasiva e inolvidable contra la propia ley.

'The Perfect Neighbor' cuestiona la controvertida ley de "defiende tu posición" en el estado de Florida (Foto: Netflix)

El último nominado, Come See Me in the Good Light, de Ryan White, relata otro tipo de desafío. Es un retrato íntimo de la poeta Andrea Gibson y su esposa, Megan Falley, en el último año de vida de Gibson tras recibir un diagnóstico de cáncer terminal. La película llena los vacíos en la historia de la pareja, mostrando algunas de las dificultades que tuvieron que superar para encontrarse —el proceso de Gibson para aceptar su género y sexualidad, el camino de Falley hacia la aceptación corporal y el amor.

'Come See Me in the Good Light' presenta la vida y lucha de la poeta Andrea Gibson ante un diagnóstico terminal (Foto: Apple TV+)

Pero quizá lo más destacable, especialmente para quien haya atravesado un diagnóstico terminal con un ser querido, es cuán radicalmente alegre es la película ante la certeza de la muerte. “Mi historia trata sobre cómo la felicidad es más fácil de encontrar una vez que nos damos cuenta de que no tenemos para siempre para buscarla”, dice Gibson al inicio, leyendo uno de sus poemas. El mundo está lleno de conflictos, disturbios y muerte, todo lo cual puede hacernos sentir asustados, enojados y solos. Insistir en la alegría y la risa en medio de esas realidades podría ser el acto de rebeldía más grande de todos.

Fuente: The New York Times