La Universidad de Buenos Aires distingue a Alejandro Dolina con su máximo honor

La Universidad de Buenos Aires otorga el doctorado honoris causa a Alejandro Dolina por su aporte a la cultura argentina (Foto: Juan Bernardo Garmendia / Flich)

La Universidad de Buenos Aires ha decidido otorgar su máximo reconocimiento, el doctorado honoris causa, a Alejandro Dolina. Esta distinción resalta la importancia de Dolina en la cultura argentina, reconociendo una trayectoria que abarca la literatura, la música y los medios de comunicación. La UBA distingue a Dolina por su aporte sostenido a la vida intelectual y artística. El reconocimiento responde a su influencia en el ámbito cultural, tanto por sus creaciones literarias y musicales como por su desempeño en radio y televisión.

La resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires destaca los estudios que Dolina realizó en Letras, Historia y Música. La institución también resalta su trabajo como autor de obras como Crónicas del Ángel Gris y Notas al pie.

Premios de Alejandro Dolina

A lo largo de su carrera, Dolina ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Entre los premios que obtuvo figuran el Premio Martín Fierro de Oro en 2022 y el Premio Lector de la Feria del Libro en 2013. Entre otras distinciones, se encuentran el Premio Konex Diploma al Mérito en 1991 y cuatro Premios Argentores. Además, recibió los títulos de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires (2001) y Visitante Ilustre de Montevideo en 2003.

El doctorado honoris causa para Alejandro Dolina fue propuesto por referentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El vicedecano Diego de Charras, la directora de la carrera de Comunicación Social, Larisa Kejval, y el director de Ciencia Política, Miguel De Luca, presentaron la iniciativa ante las autoridades universitarias. La decisión cuenta con el aval de la universidad más grande de Argentina, que consideró la contribución de Dolina en la academia y la cultura popular.

La trayectoria de Alejandro Dolina incluye exitosos programas de radio y televisión, como 'La venganza será terrible', actualmente al aire en AM 750

Trayectoria de Alejandro Dolina

Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Dolina escribió los libros de relatos El libro del fantasma (1999) y Bar del Infierno (2005). También es autor e intérprete de la opereta Lo que me costó el amor de Laura (1998) y del álbum doble Radiocine (2002). Compuso las comedias musicales El barrio del Ángel Gris (galardonada con el Premio Argentores en 1990) y Teatro de medianoche (1994). En televisión lideró La barra de Dolina (1988 y 1990) y Bar del Infierno (2003). Su debut radial ocurrió con Demasiado tarde para lágrimas (1985-91), seguido por El ombligo del mundo (1992) y el célebre ciclo actualmente al aire La venganza será terrible (desde 1993). Sus primeros textos aparecieron en las revistas Satiricón y Mengano. En 1978 comenzó a publicar en la revista Humor, donde desarrolló una mitología inspirada en el barrio de Flores que más tarde reuniría en el libro Crónicas del Ángel Gris (1988).

El reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires sintetiza la valoración de una trayectoria que ha marcado generaciones y ha enriquecido notablemente el panorama cultural argentino.