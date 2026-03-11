Liza Minnelli cuenta sin filtros la historia junto a su madre Judy Garland y los altibajos de la fama

El libro del día

Liza Minnelli se enfrenta a su historia sin reservas en sus nuevas memorias, un testimonio que revela cómo la artista atravesó una existencia marcada tanto por el brillo del espectáculo como por las sombras de adicción, trauma familiar y matrimonios fallidos.

A punto de cumplir 80 años, Minnelli comparte detalles desconocidos de su infancia junto a la legendaria Judy Garland y la influencia de un entorno donde la fama se mezclaba con el sufrimiento.

En el epílogo de su libro de 448 páginas, la propia Minnelli sintetiza su travesía con una frase que encapsula décadas de luces y caídas: “Ha sido una vida de notas altas y notas bajas, cariño. Y quiero que lo sepas... ha sido una vida muy bien vivida. No tengo remordimientos. Ninguno“. Esta declaración no solo cierra la obra, sino que brinda perspectiva sobre los momentos más sombríos que narra, desde su colapso por abuso de sustancias en una calle de Nueva York —donde peatones pasaron por su lado sin detenerse— hasta la humillación persistente de uno de sus matrimonios, descrito en sus propias palabras como “El matrimonio salido del infierno”.

Judy Garland y Vincente Minnelli en 1944 (MGM)

Vincente Minnelli, su padre y reconocido director de cine, solía bromear sobre la predestinación de su hija al mundo del espectáculo, pero la gravitación hacia ese universo tenía en Minnelli una raíz amarga. De niña presenció los altibajos de Judy Garland, su madre, quien desde los trece años pertenecía al elenco de MGM y, tras convertirse en Dorothy en El mago de Oz, fue víctima de depresión y adicción a fármacos y alcohol.

Minnelli recuerda cómo, con solo seis años, fue testigo del primero de múltiples intentos de suicidio de Garland. Desde entonces, asumió el rol de guardiana: “A los 13 años era la cuidadora de mi madre —enfermera, doctora, farmacóloga y psiquiatra a la vez... Así como MGM robó la infancia de mamá, ella me robó la mía”.

Romper ese círculo fue un acto de supervivencia. A los 16 años, Minnelli decidió independizarse y comenzó su carrera en Nueva York como cantante y actriz. Su ascenso fue rápido, situación que la propia autora describe con autoconciencia: “Yo fui la nepo baby original”.

Sin embargo, junto con el éxito llegó también la adicción, que se manifestó en la veintena con Valium, pastillas para adelgazar, cocaína y alcohol. Más adelante, ante el declive profesional y personal, su hermana Lorna Luft organizó la primera de varias internaciones en rehabilitación.

Frank Sinatra

El libro, titulado Wait Till You Hear This!, fue escrito junto a los periodistas Josh Getlin y Heidi Evans, a partir de extensos diálogos con el músico Michael Feinstein, amigo cercano de Minnelli. La obra, lejos de ser un relato fragmentado, destaca por conservar una voz propia, mezcla de vitalidad y sinceridad, capaz de transmitir tanto los relatos de glorias como las confesiones más íntimas.

El relato de Minnelli abunda en anécdotas sobre legendarios colegas y figuras cercanas. Describe la generosidad de Frank Sinatra, a quien llama “Tío Frank”, observando que “te daba la luna, pero no conozco a nadie fuera de sus hijos que haya escuchado una disculpa suya”.

Las páginas también incluyen polémicas recientes, como el enfrentamiento con Lady Gaga durante la gala de los Oscar en 2022. Según Minnelli, la organización la obligó a usar una silla de ruedas en el último momento “porque podría deslizarme”, algo que califica como “una tontería”.

Relata con molestia que Gaga se negó a salir al escenario con ella en otras condiciones, dejándola lo suficientemente baja como para no alcanzar a leer el teleprompter —sin sus gafas— lo que explica la aparente confusión durante la presentación. “Fui a los Oscar creyendo que estaba en manos de colegas maravillosos y amigos. En cambio, creo que me sabotearon”, asegura.

Uno de los aspectos más llamativos del libro está reservado a la vida sentimental de la intérprete. Minnelli se casó en cuatro ocasiones y no elude episodios vergonzosos ni dolorosos. Descubrió que su primer marido, Peter Allen, era homosexual al hallarlo en la cama con otro hombre, experiencia que le hizo bromear años después: nunca volvería a llegar temprano a casa sin avisar primero.

Mientras aún estaba casada con Allen, anunció su compromiso con Peter Sellers días después de haberlo conocido en Londres, aunque la relación terminó pronto, afectada además por su ya existente relación con Desi Arnaz Jr., hijo de Lucille Ball. Sobre su cuarto esposo, David Gest, Minnelli es tajante: “¿En qué demonios estaba pensando? Claramente no estaba sobria cuando me casé con este payaso”. Más de dos décadas después, el recuerdo de ese matrimonio con quien describe como “un tipo flacucho, de cara pálida y pelo raro” aún la avergüenza.

Liza Minelli en "Cabaret" (GAB Archive/Redferns)

No obstante, el libro también dedica amplios pasajes a sus logros. Destacan su paso vencedor por el cine con Cabaret, las 21 noches consecutivas en Carnegie Hall —la serie más larga en la historia del teatro—, su éxito con el tema Losing My Mind junto a Pet Shop Boys, y su participación en la serie de televisión Arrested Development. Las ovaciones, las críticas elogiosas y las fiestas con grandes estrellas no quedan al margen de esta crónica.

La obra se distingue de las memorias tradicionales de celebridades precisamente por la vulnerabilidad y franqueza con que Liza Minnelli desmonta no solo los mitos de su linaje artístico, sino también los de su propia existencia, marcada tanto por la exposición al espectáculo desde niña como por la búsqueda incansable de salir de la sombra de su madre.