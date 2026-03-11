Cultura

El fenómeno George Michael regresa: el registro de su gira más famosa llega a los cines

El filme incluirá la grabación de un recital en París en 1988, cuando el cantante inglés estaba presentando su exitoso álbum ‘Faith’. El estreno será acompañado de un disco en vivo

Un largometraje inédito sobre la gira Faith Tour (1998) de George Michael llegará a las salas de cine este año, según ha informado The Hollywood Reporter. El proyecto, titulado George Michael: The Faith Tour, ofrecerá imágenes nunca vistas captadas durante el histórico concierto del cantante en el estadio Bercy Arena de París, registradas a través de un dispositivo de 14 cámaras cuya existencia había permanecido desconocida para el público hasta ahora. Este lanzamiento irá acompañado de un álbum en vivo, ampliando el legado discográfico del artista.

La película, una coproducción entre George Michael Entertainment y Mercury Studios, marca un ejemplo de recuperación y valorización de material de archivo, posicionando a la obra en la intersección del cine documental musical y la gestión patrimonial de recintos y giras históricas. El comunicado describe el film como “una obra maestra de la restauración audiovisual”, subrayando tanto la ambición creativa de George Michael como el alcance de la gira que consolidó el fenómeno global del album Faith, publicado en 1987. Los realizadores Andy Morahan y David Austin, colaboradores habituales del cantante, asumirán la dirección del largometraje.

Se prevé un lanzamiento global en cine, aunque ni la fecha de estreno ni las vías de distribución han sido detalladas en el anuncio, lo que mantiene la atención del sector sobre los próximos movimientos comerciales y territoriales del título.

La utilización de grabaciones multipista en 14 ángulos durante el concierto de París en 1988 implica un nivel de registro poco habitual para la época, y apunta a estrategias de archivo orientadas a futuras explotaciones multimedia. Este nuevo documental recoge ese material bajo la dirección de Morahan y Austin, que ya habían trabajado junto a George Michael en videos emblemáticos durante su carrera. La promesa de nuevas tomas y el enfoque remasterizado anticipan una oferta relevante para audiencias que trascienden el nicho nostálgico y se abren al mercado global del contenido musical rescatado.

La película 'George Michael: The Faith Tour' revelará imágenes inéditas de un emblemático concierto en París durante la gira de 1988

En los últimos dos años de la década de los 80, George Michael consolidó su estatus como una de las figuras más influyentes del pop internacional tras el lanzamiento de Faith en 1987. El álbum, escrito y producido en su mayoría por el propio Michael, marcó un hito al combinar géneros como el pop, R&B, funk y soul, y vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo. Su impacto artístico se reflejó tanto en el reconocimiento crítico como en el comercial, con cuatro singles alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100 y el álbum recibiendo el Grammy a Álbum del Año en 1989. La gira Faith Tour recorrió Japón, Australia, Europa y Estados Unidos, posicionando a Michael como uno de los artistas más importantes del periodo.

En ese momento, George Michael logró trascender la imagen de estrella juvenil asociada a Wham! y se consolidó como un referente creativo y visual de la música popular. Su imagen, caracterizada por el uso de campera de cuero y gafas oscuras, y su postura crítica respecto a la industria y la fama, contribuyeron a forjar una nueva identidad artística. Durante este periodo, su influencia se extendió más allá de la música, impactando la cultura pop y el videoclip, y recibiendo múltiples reconocimientos.

George Michael asumió un control casi total sobre su obra, componiendo, produciendo y tocando múltiples instrumentos en el estudio. Las canciones de Faith muestran una amplia variedad de estilos, desde baladas introspectivas hasta piezas con ritmos funk y jazz. El proceso creativo fue intensivo y personal, reflejando su búsqueda de independencia y autenticidad artística. A finales de los años 80, ya preparaba el terreno para Listen Without Prejudice Vol. 1, un álbum con el que buscó distanciarse de la promoción convencional y reafirmar su identidad como compositor y productor.

El cine internacional gana cada

Gustavo Dudamel le contestó a

La carta que me mandó

Tip de ortografía del día:

Marco Aurelio y la frase
