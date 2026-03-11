Cultura

Con Capital, el evento boutique de Córdoba, comienza el calendario de ferias argentino

La segunda edición del encuentro reúne a 31 galerías de Argentina, Brasil, Chile, Perú y México, entre el 12 y el 15 de marzo, en Distrito Capitalinas

Guardar
Comienza la segunda edición de
Comienza la segunda edición de Capital, la feria boutique de Córdoba

El calendario anual de ferias de arte del Argentina comienza con la segunda edición de CAPITAL Feria de arte Latinoamericano, quer eúne a 31 galerías de Argentina, Brasil, Chile, Perú y México entre el 12 y el 15 de marzo en Distrito Capitalinas, ciudad de Córdoba.

La iniciativa mantiene el carácter boutique que la distinguió en su debut, pero suma nuevas alianzas empresariales y propuestas curatoriales, con especial atención a proyectos que fomentan la circulación de obras y el fortalecimiento de vínculos entre artistas, galeristas, coleccionistas e instituciones.

El evento amplía su participación a 31 galerías seleccionadas mediante una convocatoria pública nacional e internacional, a cargo de un comité integrado por Nancy Rojas del equipo curatorial del Malba, Ana Castella directora del Salón ACME en México y Valeria López directora de la galería Satélite.

La edición contará con un programa institucional robusto. La Agencia Córdoba Cultura, el Colegio de Arquitectos y Paclin pinturerías acompañan la iniciativa. Se suman premios de adquisición y residencias que, según los organizadores, servirán para ampliar el mercado de arte cordobés y favorecer la circulación de obras.

El encuentro reúne a 31
El encuentro reúne a 31 galerías de Argentina, Brasil, Chile, Perú y México

Destacan el premio adquisición empresarial de Vespasiani, la residencia nacional en “La Ira de Dios” en Buenos Aires y la residencia internacional en Cobertizo Residencia (México), que incluyen estadía, espacio de trabajo, mentoría y conexiones profesionales durante un mes.

Además, el Premio Astori - Palmar al arte contemporáneo distinguirá a un artista y a una galería en la adquisición de obra, incorporándola a la colección del Museo Piero Astori y a una fundación de arte en formación por iniciativa privada. Se prevé también una compra institucional por parte del Museo Franklin Rawson de San Juan, con presencia de su director Emanuel Díaz Ruiz.

El auditorio tendrá programación curada por Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Meridiano, Cámara Argentina de Galerías de Arte. Se realizarán charlas, entrevistas y mesas de intercambio centradas en la práctica contemporánea latinoamericana, dirigidas a públicos diversos.

Esta área, junto con otros espacios como cafetería, exhibición y tienda, integrará una ambientación de características inéditas diseñada por Andrea Libovich y Diego Sabattini de WIP. El proyecto, implantado en una obra aún inconclusa de Distrito Capitalinas, se caracteriza por una envolvente monomaterial de ladrillo cerámico y un tratamiento monocromo que destaca la interacción entre personas y obras, asumiendo su condición de “obra en construcción” mediante el uso de materiales en estado crudo.

La feria se desarrolla entre
La feria se desarrolla entre el 12 y el 15 de marzo, en Distrito Capitalinas

Uno de los ejes es la convergencia entre arte, diseño y arquitectura: la feria reúne mobiliario, joyería contemporánea y objetos de diseño en una atmósfera pensada como punto de cruce disciplinar.

Entre las propuestas destacadas figura la intervención artística “El Kiosko de Flores” de Nicola Constantino, quien instalará un kiosco urbano y ofrecerá flores de cerámica modeladas con la técnica japonesa Nerikomi. La obra, en palabras de la organización, “cruza lo cotidiano con lo artístico y propone una naturaleza artificial: flores eternas, frágiles y poéticas”.

CAPITAL Feria es la primera feria de arte contemporáneo en Córdoba gestionada por capital privado. Surgió como alianza entre Capitalinas y Wayout Producciones y está dirigida por Luz Novillo Corvalán y Mercedes López Moreyra. El objetivo, de acuerdo con Novillo Corvalán, es “construir desde Córdoba un mercado de arte con proyección latinoamericana, generando herramientas para la circulación de obras y para el encuentro entre escenas”.

El evento cuenta con el reconocimiento institucional de la Legislatura de la provincia, que ha señalado su aporte al fortalecimiento del arte contemporáneo y el posicionamiento de Córdoba como centro cultural con alcance nacional y regional.

La entrada tendrá un valor
La entrada tendrá un valor de $8.000

El resultado de la primera edición confirmó la necesidad de profundizar la apuesta, según manifiestan las directoras, quienes resaltan el enfoque colaborativo y la naturaleza de “puente entre prácticas, agentes y contextos que muchas veces no dialogan entre sí”.

Entre las instituciones educativas y culturales que participan, figuran el Colegio Mark Twain, el British School y el Museo Franklin Rawson de San Juan. La feria continuará cultivando alianzas con actores públicos y privados para expandir el ecosistema creativo de la región.

Las galerías participantes se distribuyen por provincias y países: en Córdoba se encuentran Ankara Arte Contemporáneo (Colonia Caroya), Argüello & Bouchet (Agua de Oro), Dragón y Rosas, Lyv Gallery, Marchiaro, mina, Vía Margutta Arte Contemporáneo, Nilo Galpón de Arte y Satélite.

De Buenos Aires participan Constitución, OTTO Galería, María Casado Home Gallery, Oda, Ungallery, Oficina de Proyectos, Sasha D, Tokonoma y Wunsch by Affair y Pólvora. Desde Rosario llegan Diego Obligado Galería de Arte, Gabelich Contemporáneo, Subsuelο y CRUDO. Tucumán está representada por Fulana y Rusia Galería, mientras que La Rioja cuenta con Un Muro Arte Contemporáneo. En el ámbito internacional participan Galería Geral y Tato Galería (São Paulo, Brasil), NAC, OMA Galería y Prima Galería (Santiago, Chile), Paijaaaaaaaan (Trujillo, Perú) y VF Art Projects (Luxemburgo / Argentina).

La entrada tendrá un valor de $8.000 y podrá adquirirse presencialmente en Distrito Capitalinas durante los días del evento o de manera online a través del sitio www.capitalferia.com.ar.

Temas Relacionados

CAPITAL FeriaCórdobaArte ContemporáneoMercado de Arteferia de arte

Últimas Noticias

Selva Almada, la escritora que convirtió al litoral argentino en uno de los territorios más potentes de la literatura actual

La autora entrerriana visitó Infobae en Vivo y habló sobre su proceso creativo, la influencia del paisaje y los mitos del litoral en su obra. Además, reflexionó sobre la oralidad, las tradiciones del interior y el proyecto Salvaje Federal, con el que impulsa la literatura de las provincias

Selva Almada, la escritora que

Barbra Streisand, Palma de Oro honorífica en el próximo Festival de Cannes

La creadora de inolvidables películas y canciones será distinguida en Francia junto a figuras legendarias como Robert de Niro y Meryl Streep, lo que reafirma su lugar en la cima del espectáculo mundial

Barbra Streisand, Palma de Oro

La vigencia de Juan José Sebreli: “Decía que todos los movimientos revolucionarios toman idiotas útiles”

Marcelo Gioffré, amigo y albacea del pensador, estuvo en Infobae en vivo hablando de “Revoluciones”, el libro póstumo de un intelectual cuestionador y polémico

La vigencia de Juan José

Cristina de Middel llega a Buenos Aires con su innovadora mirada en la fotografía documental

La muestra ‘Sueños y culpas’ en el espacio ArtexArte, exhibe una serie de impactantes imágenes concebidas y realizadas por la artista visual española, presidente de Magnum Photos

Cristina de Middel llega a

El cine internacional gana cada vez más lugar en los Oscar

En la próxima gala de los premios, películas en español, portugués y noruego logran doce candidaturas fuera del apartado internacional, que consolidan esa revolución global que comenzó con ‘Roma’ y ‘Parasite’ en ediciones anteriores

El cine internacional gana cada
DEPORTES
Cómo se definirá la plaza

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

TELESHOW
Wanda Nara, la China Suárez

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

La revista Forbes ubicó a

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026

La Cámara de Diputados de Paraguay dio luz verde al acuerdo militar con Estados Unidos

Descubrieron miles de genes microbianos desconocidos en el Océano Antártico