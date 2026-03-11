Con Capital, el evento boutique de Córdoba, comienza el calendario de ferias argentino

Comienza la segunda edición de Capital, la feria boutique de Córdoba

El calendario anual de ferias de arte del Argentina comienza con la segunda edición de CAPITAL Feria de arte Latinoamericano, quer eúne a 31 galerías de Argentina, Brasil, Chile, Perú y México entre el 12 y el 15 de marzo en Distrito Capitalinas, ciudad de Córdoba.

La iniciativa mantiene el carácter boutique que la distinguió en su debut, pero suma nuevas alianzas empresariales y propuestas curatoriales, con especial atención a proyectos que fomentan la circulación de obras y el fortalecimiento de vínculos entre artistas, galeristas, coleccionistas e instituciones.

El evento amplía su participación a 31 galerías seleccionadas mediante una convocatoria pública nacional e internacional, a cargo de un comité integrado por Nancy Rojas del equipo curatorial del Malba, Ana Castella directora del Salón ACME en México y Valeria López directora de la galería Satélite.

La edición contará con un programa institucional robusto. La Agencia Córdoba Cultura, el Colegio de Arquitectos y Paclin pinturerías acompañan la iniciativa. Se suman premios de adquisición y residencias que, según los organizadores, servirán para ampliar el mercado de arte cordobés y favorecer la circulación de obras.

Destacan el premio adquisición empresarial de Vespasiani, la residencia nacional en “La Ira de Dios” en Buenos Aires y la residencia internacional en Cobertizo Residencia (México), que incluyen estadía, espacio de trabajo, mentoría y conexiones profesionales durante un mes.

Además, el Premio Astori - Palmar al arte contemporáneo distinguirá a un artista y a una galería en la adquisición de obra, incorporándola a la colección del Museo Piero Astori y a una fundación de arte en formación por iniciativa privada. Se prevé también una compra institucional por parte del Museo Franklin Rawson de San Juan, con presencia de su director Emanuel Díaz Ruiz.

El auditorio tendrá programación curada por Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Meridiano, Cámara Argentina de Galerías de Arte. Se realizarán charlas, entrevistas y mesas de intercambio centradas en la práctica contemporánea latinoamericana, dirigidas a públicos diversos.

Esta área, junto con otros espacios como cafetería, exhibición y tienda, integrará una ambientación de características inéditas diseñada por Andrea Libovich y Diego Sabattini de WIP. El proyecto, implantado en una obra aún inconclusa de Distrito Capitalinas, se caracteriza por una envolvente monomaterial de ladrillo cerámico y un tratamiento monocromo que destaca la interacción entre personas y obras, asumiendo su condición de “obra en construcción” mediante el uso de materiales en estado crudo.

Uno de los ejes es la convergencia entre arte, diseño y arquitectura: la feria reúne mobiliario, joyería contemporánea y objetos de diseño en una atmósfera pensada como punto de cruce disciplinar.

Entre las propuestas destacadas figura la intervención artística “El Kiosko de Flores” de Nicola Constantino, quien instalará un kiosco urbano y ofrecerá flores de cerámica modeladas con la técnica japonesa Nerikomi. La obra, en palabras de la organización, “cruza lo cotidiano con lo artístico y propone una naturaleza artificial: flores eternas, frágiles y poéticas”.

CAPITAL Feria es la primera feria de arte contemporáneo en Córdoba gestionada por capital privado. Surgió como alianza entre Capitalinas y Wayout Producciones y está dirigida por Luz Novillo Corvalán y Mercedes López Moreyra. El objetivo, de acuerdo con Novillo Corvalán, es “construir desde Córdoba un mercado de arte con proyección latinoamericana, generando herramientas para la circulación de obras y para el encuentro entre escenas”.

El evento cuenta con el reconocimiento institucional de la Legislatura de la provincia, que ha señalado su aporte al fortalecimiento del arte contemporáneo y el posicionamiento de Córdoba como centro cultural con alcance nacional y regional.

El resultado de la primera edición confirmó la necesidad de profundizar la apuesta, según manifiestan las directoras, quienes resaltan el enfoque colaborativo y la naturaleza de “puente entre prácticas, agentes y contextos que muchas veces no dialogan entre sí”.

Entre las instituciones educativas y culturales que participan, figuran el Colegio Mark Twain, el British School y el Museo Franklin Rawson de San Juan. La feria continuará cultivando alianzas con actores públicos y privados para expandir el ecosistema creativo de la región.

Las galerías participantes se distribuyen por provincias y países: en Córdoba se encuentran Ankara Arte Contemporáneo (Colonia Caroya), Argüello & Bouchet (Agua de Oro), Dragón y Rosas, Lyv Gallery, Marchiaro, mina, Vía Margutta Arte Contemporáneo, Nilo Galpón de Arte y Satélite.

De Buenos Aires participan Constitución, OTTO Galería, María Casado Home Gallery, Oda, Ungallery, Oficina de Proyectos, Sasha D, Tokonoma y Wunsch by Affair y Pólvora. Desde Rosario llegan Diego Obligado Galería de Arte, Gabelich Contemporáneo, Subsuelο y CRUDO. Tucumán está representada por Fulana y Rusia Galería, mientras que La Rioja cuenta con Un Muro Arte Contemporáneo. En el ámbito internacional participan Galería Geral y Tato Galería (São Paulo, Brasil), NAC, OMA Galería y Prima Galería (Santiago, Chile), Paijaaaaaaaan (Trujillo, Perú) y VF Art Projects (Luxemburgo / Argentina).

La entrada tendrá un valor de $8.000 y podrá adquirirse presencialmente en Distrito Capitalinas durante los días del evento o de manera online a través del sitio www.capitalferia.com.ar.