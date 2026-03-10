La historia épica de la pequeña ciudad que abandonó a Assad

La crónica 'Días de amor y rabia' de Anand Gopal destaca la lucha por la libertad en Manbij durante la guerra civil siria

“Manbij. Que Dios la proteja”, escribió el gran viajero Ibn Jubayr de Valencia en junio de 1184. “Sus cielos son brillantes, su aspecto hermoso, sus brisas fragantes y perfumadas, y mientras que su día ofrece generosa sombra, su noche es todo encanto”. Estas exaltaciones se me escaparon cuando visité la ciudad 800 años después, en 1987, y escribí: “Era un lugar monótono y sin vida. O había perdido su gloria, o Ibn Jubayr, como muchos viajeros antes y después, había exagerado: Manbij era, simplemente, un basurero”.

Pero Días de amor y rabia, el homenaje épico del periodista Anand Gopal a la población de Manbij durante los 14 años de guerra civil siria, me obliga a retractarme. La belleza heroica de los habitantes de la ciudad, tal como los retrata Gopal, luchando por la libertad con sus glorias y tribulaciones, compensa con creces la monstruosidad de su abigarrada colección de chozas de hormigón y monstruosidades del Partido Baaz.

Se han escrito muchos libros sobre Siria desde los primeros días de los disturbios en 2011, pero el más cercano a Días de amor y rabia es Homenaje a Cataluña, el indeleble retrato de George Orwell de 1938 de los partisanos díscolos que luchaban por salvar a la República Española de la dictadura. Al igual que la obra maestra de Orwell, el relato de Gopal está destinado a erigirse como el texto definitivo de la guerra.

Gopal, colaborador de The New Yorker y autor de un relato igualmente enriquecedor sobre las desventuras de Estados Unidos en Afganistán, No Good Men Among the Living, trabajó en este libro durante ocho años. Con la ayuda de un equipo de investigación compuesto por media docena de lugareños —”todos protagonistas de la revolución en Manbij", escribe—, Gopal recopiló 2000 entrevistas, vio cientos de videos de la guerra en el lugar del incidente y leyó miles de textos para contar la historia de seis ambiciosos rebeldes en una remota ciudad de provincias de la que ni siquiera muchos sirios habían oído hablar hasta que la guerra y la revolución la arrasaron.

Para muchos de quienes vivían allí, Manbij era uno de los últimos lugares donde habrían esperado una ruptura con el régimen. A pesar de ser casi en su totalidad musulmana sunita, la ciudad era vista como un tranquilo centro urbano en una franja rural mayoritariamente leal al gobierno laico de Bashar al Assad. Pero cuando estallaron las manifestaciones en marzo de 2011 contra la tortura de niños por parte del régimen sirio en Dara’a, una ciudad desértica similar al suroeste, los jóvenes de Manbij no tardaron en seguirlas. La distancia de la ciudad con respecto a la populosa línea de importantes centros políticos vitales para la supervivencia de Assad —Aleppo, Homs, Hama y Damasco— dejó a sus habitantes a salvo de la atención del régimen el tiempo suficiente para aprender a gobernarse a sí mismos.

Gopal atribuye su éxito inicial a la particular combinación de líderes y activistas que tuvieron la disciplina de ver más allá del caos revolucionario inicial e imaginar la promesa de un nuevo orden. En julio de 2012, escribe Gopal, cuando los civiles expulsaron a las fuerzas de seguridad del régimen de Manbij, las celebraciones incluyeron una turba que irrumpió en la odiada sede de inteligencia y rebuscó entre sus archivos. Hasan Nefi, poeta y veterano disidente con 15 años de horrible encarcelamiento a sus espaldas, se apresuró a detenerlos. “¡Esto es todo nuestro!”, exclamó Nefi. “¡Estamos contra el régimen, no contra la idea de gobierno ! ¡Este es nuestro estado ahora!“.

Mientras Gopal sigue a sus personajes por las calles de la ciudad, entrelaza dramas personales con conflictos políticos, reuniones esperanzadoras de aspirantes a demócratas con la tortura de jóvenes idealistas, ciudadanos uniéndose por la libertad con familias destrozadas, pobres luchando por una parte de los recursos contra comerciantes extorsionadores, apparatchiks del Gobierno cambiando de lealtades para unirse a la revolución, héroes locales del fútbol y del karate que se encuentran en lados opuestos de las barricadas, de esperanza tanto como de desesperación.

Muchos de los jóvenes que emergieron como líderes revolucionarios fueron inicialmente fieles seguidores de Assad, de quien decían: “Nuestro presidente es un buen hombre”. Los ataques del Gobierno contra manifestantes pacíficos que exigían reformas sencillas los convirtieron en rebeldes decididos a librar al país de un líder y un sistema al que culpaban de la miseria de sus vidas. Gopal juega limpio, al señalar que el régimen baazista proporcionó a los campesinos de Manbij electricidad, educación, carreteras, atención médica y una reforma agraria que los liberó de la servidumbre feudal. A cambio de seguridad, solo sacrificaron la libertad.

Tras las primeras oleadas de disturbios revolucionarios, comenzó a formarse una sociedad civil fundada principalmente en principios republicanos. Los tribunales dictaban sentencias justas y el gobierno local controlaba el coste del combustible. Surgió una prensa libre. Manbij celebró su primer festival de arte.

Sin embargo, lidiar con la libertad resultó ser aún más complicado que negociar la supervivencia con funcionarios gubernamentales corruptos y torturadores. En uno de los muchos pasajes filosóficos que salpican el libro, Gopal escribe: “La democracia, como un fuego prometeico, podía desatar las energías más fervientes y domar a los gigantes más rapaces. Pero, como Prometeo, los activistas de Manbij no podían imaginar lo que estaban a punto de desatar”.

El gobierno popular en Manbij fue un experimento inestable. Para diciembre de 2012, dos grupos de concejales reclamaron el derecho a gobernar la ciudad: uno formado por el grupo principal de rebeldes que habían impulsado la revolución y el otro elegido democráticamente en elecciones abiertas. Subgrupos y facciones se dividieron y fusionaron. Mujeres, prácticamente excluidas de ambos consejos, fundaron Mujeres por la Libertad, pero este se dividió en un movimiento rival llamado Chicas del Mañana.

Muchos jóvenes se unieron al Ejército Libre Sirio para combatir a las fuerzas gubernamentales en todo el país. Unos pocos atendieron el llamado del extremismo religioso después de que las nuevas libertades incluyeran especulación, robos y secuestros.

En 2013, un joven activista apeló a un pequeño grupo de yihadistas extranjeros deseosos de someter a Manbij y se aprovecharon de sus nacientes ideales democráticos para lograrlo. Una nueva dictadura bajo el Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS) resultó peor que su experimento de democracia secular.

Tras luchar contra Assad, los habitantes de Manbij se rebelaron contra ISIS y, con la ayuda del Ejército Libre Sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Estados Unidos, lo expulsaron en 2016. Las FDS, mayoritariamente kurdas, demostraron ser tan represivas en Manbij como lo había sido Assad. “Las FDS eran democráticas solo de nombre”, escribe Gopal. “No había libertad de expresión ni de reunión, ni elecciones libres y justas. El Gobierno de Manbij era una dictadura”.

La política puede ser un asunto turbio, pero en Días de amor y rabia, Gopal deja conmovedoramente claro el persistente optimismo de sus personajes. Durante 40 años, todo, desde los sindicatos hasta los clubes de ajedrez, estuvo sujeto a la dictadura. “Sin embargo, cuando el pueblo de Manbij derrocó al Gobierno, de la noche a la mañana surgieron consejos y asambleas independientes, periódicos, organizaciones benéficas y sindicatos”, escribe Gopal. “En otras palabras, el pueblo de Manbij empezó a hacer política”.

A pesar de caer nuevamente bajo la tiranía, los habitantes de la ciudad aprendieron de sus errores y desterraron la sumisión al poder heredada durante cuatro siglos de dominio otomano, 26 años de ocupación francesa y, desde 1949, la dictadura local.

Cuando Assad huyó a Moscú en diciembre de 2024, poniendo fin a la guerra civil, Gopal y muchos de los exiliados de la ciudad regresaron a Manbij. Un nuevo consejo, escribe Gopal, “nombró a funcionarios que habían sido manchados por acusaciones de corrupción durante la revolución”. La gente protestó, marchando y coreando en las calles y plazas. “Salieron simplemente porque es lo que son”, concluye Gopal, “por lo que se ha despertado, por el fuego que no se puede apagar”.

Días de amor y furia: Una historia de gente común que forja una revolución, por Anand Gopal, Simon & Schuster, 582 pp.

* Charles Glass es un ex corresponsal jefe de ABC News en Oriente Medio y autor, más recientemente, de Siria: ¿De guerra civil a guerra santa?

Fuente: The New York Times.

Fotos: The New York Times y Rodi Said/ Reuters.