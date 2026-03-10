Cultura

Descartes, filósofo francés: “Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas”

La influencia del autor nacido en La Haye marca un cambio en la historia intelectual al sustituir creencias tradicionales por una exploración fundamentada en el análisis y la revisión crítica de las ideas

El método filosófico de Descartes
El método filosófico de Descartes exige cuestionar todas las creencias tradicionales para alcanzar conocimiento seguro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

René Descartes (1596-1650) es considerado una figura crucial en la historia de la filosofía occidental. Filósofo, matemático y físico francés, Descartes nació en La Haye en Touraine y se formó en el colegio jesuita de La Flèche y en la Universidad de Poitiers. Su inquietud intelectual lo llevó a desafiar las certezas tradicionales y a plantear métodos propios para alcanzar el conocimiento seguro, impulsando una transformación que marcó el inicio de la filosofía moderna.

Como señala la Stanford Encyclopedia of Philosophy, Descartes rompió con la tradición medieval al proponer una filosofía basada en la razón y la duda metódica. Su obra Discurso del método, publicada en 1637, sentó las bases de un enfoque sistemático y racional que influyó en la filosofía, la ciencia y las matemáticas. De acuerdo con Encyclopedia Britannica, el pensador francés priorizó la autonomía del pensamiento racional y cuestionó la autoridad del conocimiento heredado, abriendo el camino hacia una nueva forma de investigar la realidad.

A lo largo de su vida, Descartes buscó respuestas a las preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento y la verdad. Su trabajo no se limitó al ámbito filosófico, sino que también revolucionó la matemática con la creación de la geometría analítica, unificando el álgebra y la geometría en una sola disciplina. Este aporte permitió avances científicos claves para el desarrollo posterior del cálculo y la física. Además, su pensamiento influyó en el surgimiento del método científico, al defender la importancia de la observación rigurosa y la deducción lógica para construir conocimiento confiable.

Descartes impulsó la filosofía moderna
Descartes impulsó la filosofía moderna al proponer la duda metódica como base para investigar la verdad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa esta frase de Descartes

“Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas”, escribió Descartes, resumiendo el núcleo de su método filosófico. Según la Internet Encyclopedia of Philosophy, la duda cartesiana no busca un escepticismo absoluto, sino que funciona como una herramienta para descartar creencias inciertas y descubrir verdades indudables.

En su famoso método, Descartes propuso cuatro reglas: aceptar solo aquello que se presente con claridad y distinción, dividir cada problema en partes, avanzar de lo simple a lo complejo y revisar todo para evitar omisiones. En palabras del filósofo: “Estoy seguro al menos de que existo y de que existo como algo que piensa. Esto que soy no es el cuerpo, sino una sustancia cuya esencia consiste en pensar”. Así, llegó a su célebre conclusión: “Pienso, luego existo”.

The Cambridge Descartes Lexicon destaca que esta actitud crítica inspiró el desarrollo de la ciencia moderna, que exige la comprobación sistemática de las hipótesis y la revisión constante de las teorías. La duda no es un obstáculo, sino el motor que permite construir conocimiento firme y evitar el error, como sostuvo Descartes a lo largo de su obra.

René Descartes revolucionó la matemática
René Descartes revolucionó la matemática con la creación de la geometría analítica, unificando álgebra y geometría en una sola disciplina - (Europa Press)

Otras frases populares de Descartes

A lo largo de su trayectoria, Descartes dejó varias reflexiones que resumen su visión racionalista. Entre las más conocidas figuran:

  • “Pienso, luego existo”, una sentencia que expresa la primera certeza obtenida tras aplicar la duda metódica.
  • “La razón y el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales”, con la que subraya el papel único de la racionalidad en la naturaleza humana.
  • “Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación y no te fíes sino de la razón”, frase donde exhorta a confiar únicamente en el pensamiento crítico.
  • “Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás”, una defensa de la reflexión filosófica como forma de vida consciente.
  • “Todo lo complejo puede dividirse en partes simples”, reflejando su principio de análisis, crucial tanto en filosofía como en matemáticas.
  • “Sería absurdo que nosotros, cosas finitas, tratáramos de determinar las cosas infinitas”, expresión que advierte sobre los límites del conocimiento humano.

Tal como señala la Stanford Encyclopedia of Philosophy, el legado de Descartes sigue influyendo en el pensamiento contemporáneo. Su invitación a dudar y a buscar la certeza a través de la razón continúa inspirando a filósofos, científicos y estudiosos de distintas disciplinas, consolidándolo como una figura central en la historia intelectual de Occidente.

