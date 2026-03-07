El grupo gallego Luar Na Lubre celebra cuatro décadas de música con shows en Buenos Aires, Rosario y Córdoba

Luar Na Lubre celebra sus 40 años de trayectoria con una gira por Argentina, Uruguay y Chile

Luar Na Lubre llega a la Argentina parar presentar Lubre, su nuevo álbum de estudio, como parte de la celebración por sus 40 años de trayectoria. La banda gallega cuyo nombre en español significa “luz de luna en el bosque sagrado (de los celtas)“, que ha superado 2.500 conciertos en más de 60 países y acumula 20 discos clave dentro del folk europeo, ha situado este estreno en el marco de una extensa gira sudamericana aniversario, con conciertos agendados en Argentina, Uruguay y Chile durante marzo.

El regreso a Argentina incluye dos funciones en Buenos Aires (martes 10 y jueves 12 en La Trastienda), una en Rosario (viernes 13 en Teatro Lavardén) y otra en Córdoba (sábado 14 en Teatro Real). Este tour refuerza la histórica relación entre la formación gallega y el público latinoamericano, especialmente la comunidad gallega radicada en Argentina, país al que el grupo atribuye un papel central en su expansión global.

La propuesta artística de esta gira combina un repertorio que recorre los clásicos del ensamble y las nuevas canciones de Lubre, un álbum conceptual orientado a explorar el significado ancestral de esa palabra. El proyecto condensa el enfoque estilístico de la banda: respeto a la tradición gallega, combinando elementos de modernidad y una proyección internacional que trasciende audiencias y generaciones.

El liderazgo de Bieito Romero, fundador del grupo en A Coruña en 1986, ha sido determinante tanto en la definición del sonido como en la proyección cultural de la banda. Entre los hitos recientes, la Real Academia Gallega ha incorporado el término “lubre” a su diccionario a propuesta del propio Romero, validando el impacto del universo simbólico desarrollado por la agrupación.

40 años de historia

La Xunta de Galicia ha resuelto conceder la Medalla Castelao a Luar Na Lubre, uno de los máximos reconocimientos culturales de la región, en homenaje al aporte sostenido de la banda a la difusión de la cultura gallega en el exterior. Este reconocimiento institucional posiciona a la agrupación como referente indiscutido en la exportación del folk europeo.

A lo largo de cuatro décadas, Luar Na Lubre ha participado en circuitos internacionales de relevancia y colaborado con figuras como Mike Oldfield y The Corrs. Su historial incluye presencia en los principales festivales del género a nivel global, consolidando una estructura de trabajo que alterna lanzamientos, giras y actividades asociadas a la divulgación cultural.

Para la industria musical, Lubre representa la consolidación de un modelo creativo sustentado en la rigurosidad artística, la experimentación sonora y la gestión profesional de giras transcontinentales. La gira 2026, que cuenta con respaldo de la Xunta de Galicia, prevé la realización de los conciertos en Argentina, Uruguay y Chile, junto con actividades de vinculación cultural e institucional.

La construcción de un vínculo sostenido con el público argentino se explica por la presencia de piezas líricas clásicas y de corte festivo, donde el empleo de gaitas, flautas, acordeones y violines refuerza la identidad artística del proyecto. La combinación de repertorio histórico con innovaciones escénicas y composiciones inéditas dota a cada concierto de un carácter experiencial y propicia una recepción que excede la lógica tradicional del espectáculo, generando un espacio de encuentro cultural y memoria colectiva.

[Fotos: prensa Luar Na Lubre]