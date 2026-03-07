“A nadie le importan”: Timothée Chalamet desata debate mundial tras ironizar sobre el ballet y la ópera

La polémica declaración de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera generó una ola de reacciones en la industria de las artes escénicas (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor Timothée Chalamet ha generado un impacto directo en la industria de las artes escénicas después de que un clip viral de una charla pública, organizada por Variety, lo mostrara ironizando sobre la necesidad de convencer al público de asistir a espectáculos como el ballet y la ópera, señalando que, en su percepción, estos géneros insisten en mantenerse vigentes cuando “a nadie le importa”. La reacción a sus comentarios trascendió el espacio digital e incentivó tanto respuestas institucionales como una táctica de promoción directa: la ópera de Seattle estableció un descuento del 14% en entradas, empleando el código promocional “Timothee”, citando la propia frase del actor sobre haber “perdido 14 centavos en audiencia”.

El video, originado en una charla entre Chalamet y el actor Matthew McConaughey en la Universidad de Texas, circula en redes sociales días antes del cierre de las votaciones para los premios Oscar, amplificando su eco entre las comunidades artísticas internacionales. Instituciones como el Royal Ballet and Opera y la Ópera de Viena usaron sus plataformas para responder al actor. La ópera de Viena afirmó: “Sin duda recordaremos a Carmen dentro de 200 años, aunque no estoy seguro de Marty Supreme”, en alusión a un guiño cultural ligado a la permanencia de las obras clásicas.

La polémica escaló cuando reconocidas figuras del sector se sumaron al debate. La mezzosoprano canadiense Deepa Johnny calificó la postura de Chalamet de “decepcionante”, abogando por la unidad entre artistas de diferentes disciplinas y la promoción transversal del arte. El coreógrafo francés Martin Chaix enfatizó la vitalidad de las artes escénicas, destacando la relevancia del ballet y la ópera en un entorno mediático transformado por la inteligencia artificial: “La presencia humana directa del ballet y la ópera se vuelve más esencial, no menos”.

La soprano Vuvu Mpofu, vestida de rojo vibrante, capta la esencia de Carmen en una imagen promocional para la producción en el McCaw Hall del Seattle Center.

Reacciones institucionales

El English National Ballet aportó datos precisos para contextualizar la vitalidad del sector. La organización indicó que más de 200 mil personas asistieron presencialmente a sus funciones, mientras que sus contenidos en redes sociales generaron más de 65 millones de impresiones. El ballet londinense resaltó su estrategia de expansión y conexión con diversas demografías a través de programas de aprendizaje creativo y participación comunitaria.

Por su parte, la Ópera de Seattle actuó con velocidad, integrando la controversia en una campaña específica para la ópera Carmen. Durante un fin de semana, la institución ofreció el descuento del 14% en asientos seleccionados empleando el código “Timothee”, sumándose a la tendencia de capitalizar fenómenos virales para dinamizar la venta de entradas y ampliar su alcance online.

Chalamet y las artes escénicas

El actor abordó el tema durante la entrevista en la universidad texana, explicando que no le interesaría trabajar en el ballet o la ópera porque, a diferencia de fenómenos cinematográficos recientes como Barbie u Oppenheimer, estas formas requieren estrategias adicionales de promoción para atraer público. “No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde es como: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque ya a nadie le importe esto’”, dijo Chalamet en la conversación moderada por Variety.

Timothée Chalamet está nominado al Oscar para mejor actor por su protagónico en "Marty supremo"

Chalamet añadió: “Todo mi respeto para la gente del ballet y la ópera allá fuera”, matizando sus declaraciones tras la polémica generada. Sin embargo, las repercusiones no se limitaron a instituciones. Isabel Leonard, cantante de ópera estadounidense, cuestionó la falta de elocuencia y apertura mental del actor ante otras formas artísticas a pesar de considerarse a sí mismo artista.

Estrellas del cine también opinaron. Jamie Lee Curtis se preguntó desde sus redes sociales: “¿Por qué algún artista ataca a otro artista?”. El artista visual Franz Szony y el coreógrafo Kam Saunders asomaron críticas sobre el desconocimiento y la falta de respeto subyacentes en el comentario viral.

El debate, estimulado por la viralización de la charla, se nutre de argumentos económicos, de marketing y de legitimidad artística. Desde la defensa institucional con cifras de asistencia y visibilidad digital, hasta la réplica humorística mediante descuentos promocionales, la industria de las artes escénicas ha capitalizado el episodio para reafirmar su vigencia.