Wong Kar-wai regresa con una serie que retrata el boom económico chino de los años 90

El regreso de Wong Kar-wai a la actividad audiovisual después de una pausa de casi una década quedó marcado en 2023 con el lanzamiento de Blossoms Shanghai en China, una serie de 30 episodios que supera en duración a toda la producción anterior del renombrado director de Happy Together y Con ánimo de amar.

Blossoms Shanghai representa la mayor incursión de Wong en el formato televisivo, con una narrativa desplegada a lo largo de más de 23 horas. La serie, que acaba de estrenar Mubi en América latina, incorpora un enfoque inédito: la exploración del boom económico de China, una tema nunca antes tratada de modo central en las producciones anteriores del realizador. En la serie, la apertura de la Bolsa de Comercio de Shanghai y la transición hacia un modo de vida enfocado en la generación de riqueza (el famoso “capitalismo chino”) funcionan como eje dramático. El relato estructura su conflicto a partir de personajes que aprovechan el surgimiento de nuevas oportunidades, desplazando el foco desde la mirada en los sectores relegados hacia aquellos que acceden a los márgenes del éxito financiero y social generado por el crecimiento acelerado de la urbe.

El impacto industrial de Blossoms Shanghai trasciende la escala de producción. El proyecto ha supuesto una inversión significativa en la recreación de la ciudad de Shanghai durante las décadas de 1980 y 1990, mediante un complejo sistema de sets construidos ad hoc y rodajes en locaciones estratégicas conservadas casi sin alteración, como la fachada del Peace Hotel en Nanjing Road y zonas clásicas del paseo peatonal Bund. Al integrar recursos de grabación en estudio y fragmentos de archivo o material cuidadosamente fabricado, la serie se erige en una reconstrucción visual del auge comercial y las transformaciones urbanísticas previas a la modernización vertiginosa de la ciudad.

La transición de Wong Kar-wai a la narrativa serial también es un dato relevante: se trata de su primer trabajo para televisión, una decisión estratégica que desafía tanto las estructuras tradicionales de sus relatos como las exigencias del formato episódico contemporáneo. La colaboración con el director visual Peter Pau condujo a una meticulosa puesta en escena, con atención a los detalles cromáticos y de vestuario que caracterizaron los registros anteriores del realizador chino. El universo artificial recreado para la ficción convierte a la franja de restaurantes de Huanghe Road por ejemplo, en el epicentro de todas las dinámicas económicas y emocionales de la trama, articulando en un solo espacio los contrastes del “milagro” económico chino.

Narrativas y lenguaje visual

En el terreno del guion, Blossoms Shanghai ha integrado una cantidad de diálogo y exposición muy superior a la encontrada en los títulos emblemáticos previos de Wong Kar-wai. Los primeros episodios proponen una densidad informativa considerable, caracterizada por la explicación recurrente tanto de acciones internas como externas. Este giro hacia una verbalización más frecuente responde a las exigencias del género melodramático, donde la lógica comercial y sentimental de los personajes se expone sin ambigüedades, lo que representa un contraste señalado frente a los modales elípticos de la filmografía previa del director.

La ambientación históricamente precisa se apoya en detalles que alternan entre lo funcional y lo ornamental: fachadas Art Deco, teléfonos portátiles de gran tamaño y la instrumentación analógica de ascensores antiguos constituyen parte del inventario visual ideado para subrayar la época. La cohesión cromática en vestuarios y escenografía repite fórmulas estilísticas empleadas históricamente por el realizador, renovadas para encajar en el esquema más amplio del relato televisivo.

Nuevo modelo de éxito

La serie, etiquetada oficialmente como “limitada”, redefinió los parámetros de ambición formal y narrativa en las producciones chinas para televisión. El éxito de Blossoms Shanghai en el segmento local —cifrado en su volumen de episodios, su extensión temporal y la inversión en diseño de producción— posiciona a Wong Kar-wai en la vanguardia de directores asiáticos que migran con éxito desde el cine de autor hacia proyectos pensados para la plataforma o el circuito seriado. La operación industrial ha renovado la visibilidad de la ciudad de Shanghai como enclave de filmación y destino emblemático para narrativas sobre modernización y transformación socioeconómica.

En términos de casting y desarrollo de personajes, la serie optó por una estructura coral centrada en la figura de Mr. Bao, protagonista enclavado en la tensión entre motivaciones personales y las presiones de orden estructural. El guion lo conecta simultáneamente a tres personajes femeninos distintos, exponiendo una dinámica en la que la alimentación, el afecto y el intercambio comercial se entrelazan como moneda de cambio emocional y simbólica. El juego entre lo familiar (arquetipos sentimentales) y lo novedoso (contexto económico y volumen de dialoguismo) compone la matriz que define la experiencia para el televidente de la serie.

