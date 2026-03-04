Cultura

Robert De Niro recitó a Abraham Lincoln: “La razón debe proporcionar todos los materiales para nuestro futuro”

En un acto benéfico en el Carnegie Hall, el aclamado actor estadounidense llevó a los asistentes a reflexionar sobre los desafíos contemporáneos con una lectura solemne durante el 39.º concierto anual a beneficio de la organización cultural

Robert De Niro recitó a Abraham Lincoln: “La razón debe proporcionar todos los materiales para nuestro futuro” (Foto: AP/Michael Sohn, Archivo)

Robert De Niro subió al escenario del Carnegie Hall el martes por la noche, sin previo aviso y entre fuertes aplausos. No pronunció ningún discurso, al menos ninguno propio. Tras una carrera marcada por interpretar a gánsteres, un taxista vengador y un boxeador paranoico, el actor ganador del Oscar recitó un llamado a la civilidad, como lo pronunció por primera vez Abraham Lincoln.

“La razón, la razón fría, calculadora e impasible, debe proporcionar todos los materiales para nuestro futuro apoyo y defensa”, dijo De Niro con voz serena, titubeando al principio, pero adquiriendo mayor firmeza al dejarse llevar por las palabras que Lincoln pronunció en 1838, al principio de su vida pública. “Que esos materiales se transformen en inteligencia general, una moralidad sólida y, en particular, en reverencia por la constitución y las leyes”.

De Niro fue uno de los artistas destacados del 39.º concierto benéfico anual de la organización cultural y educativa sin fines de lucro Tibet House US, donde participaron desde Laurie Anderson y Elvis Costello hasta Maya Hawke y Allison Russell. No se detuvo en la actualidad ni en el presidente Donald Trump, a quien ha criticado con vehemencia durante la última década. Pero el motivo de su discurso en particular tenía que ver con la situación actual del país.

Robert De Niro subió al escenario del Carnegie Hall el martes por la noche, sin previo aviso y entre fuertes aplausos (REUTERS/Leah Millis)

De Niro leía fragmentos del Discurso del Liceo de Lincoln, una advertencia contra la violencia multitudinaria que este pronunció ante un grupo de debate juvenil en Springfield, Illinois. Philip Glass, codirector del evento benéfico del martes por la noche, se inspiró en el discurso para su Sinfonía n.º 15, “Lincoln”. Debía estrenar su sinfonía en el Kennedy Center en junio, pero a principios de este año anunció la cancelación de la función, alegando la destitución de la dirección del centro por parte de Trump. El presidente ha convertido el recinto en un punto álgido de su lucha contra la llamada cultura “woke”.

“Los valores del Kennedy Center hoy están en conflicto directo con el mensaje de la Sinfónica”, dijo Glass en una declaración en ese momento.

El mes pasado, Trump anunció que el centro cerraría en julio debido a unas obras que prevé que durarán dos años. Además de Glass, numerosos artistas se retiraron de sus presentaciones previstas, entre ellos Renée Fleming, Lin-Manuel Miranda y Bela Fleck.

La figura de Abraham Lincoln volvió en los últimos tiempos (Foto: REUTERS/Angelina Katsanis)

El nombre de Trump rara vez se mencionó durante el espectáculo de casi tres horas del martes por la noche. Pero el presidente estuvo claramente presente en la mente de numerosos artistas que denunciaron la guerra contra Irán, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y lo que percibieron como un ambiente general de violencia e indiferencia. Costello, quien hizo aplaudir al público al ritmo de (What’s So Funny ’Bout) Peace, Love, and Understanding, no necesitó mencionar la relevancia de una canción escrita por Nick Lowe hace más de 50 años.

Costello apareció hacia el final de la noche y habló de escuchar entre bastidores y maravillarse ante los “millones” de significados de lo que había estado oyendo. La noche del martes fue un homenaje a la experimentación y a la universalidad de la música, una gira mundial de sonidos y ritmos. Comenzó con una invocación de los Drepung Gomang Monks, continuó con las composiciones vanguardistas de Glass y Anderson, y se detuvo en el camino para el folk, el gospel, las canciones de protesta, la poesía beat, Broadway y pilares de la música occidental moderna como Wild Horses de The Rolling Stones, interpretada a dúo por Russell y Toro y Moi, y Maybe I’m Amazed de Paul McCartney, cantada por Toro y Moi, el nombre artístico de Chaz Bear.

La noche del martes también se presentó una canción inconclusa de Christian Lee Hutson, quien prometió seguir trabajando en ella, y un dueto entre Hutson y Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman. Su abuelo, el erudito budista y cofundador de Tibet House, Robert Thurman, comenzó la noche elogiando a los artistas y ofreciendo un sermón sobre el derecho de todos a ser felices. No parecía dudar de la alegría actual de su nieta; se casó con Hutson el mes pasado, el Día de San Valentín.

Fuente: AP

