La literatura argentina pisa fuerte en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, la más importante del mundo en su tipo

Las editoriales Calibroscopio y Lecturita Ediciones compiten por el premio principal del encuentro, y la ilustradora María Wernicke integra la lista corta del Hans Christian Andersen, “el pequeño Nobel”

La Feria del Libro Infantil de Bolonia, uno de los principales escenarios internacionales para la literatura destinada a niños y jóvenes, destaca en cada edición la labor de sus hacedores en distintas áreas. Editoriales de diferentes países, separadas en seis áreas, cada año compiten por el BOP - Bologna Prize Best Children’s Publishers of the Year, un reconocimiento a la innovación y calidad editorial. En la edición 2026, dos editoriales argentinas fueron seleccionadas en la “lista corta” del influyente premio.

En la zona geográfica Caribe, Centro y Sudamérica del BOP 2026, Calibroscopio, de Buenos Aires, y Lecturita Ediciones, de Mar de Plata, integran la lista de finalistas junto con Claraboya Ediciones, Escrito con Tiza y Ediciones Liebre, todas de Chile. El proceso de votación, que está abierto para los expositores de la feria, cierra el 16 de marzo. El anuncio de ganadores, finalmente, tendrá lugar durante la feria, que se realizará del 13 al 16 de abril.

Infobae Cultura dialogó con Judith Wilhelm y Celina Alonso, fundadoras de Calibroscopio y Lecturita respectivamente, acerca de este reconocimiento, para el que ya habían sido nominadas en otras oportunidades. Mientras que para Calibroscopio es la tercera vez, para Lecturita, es el segundo año consecutivo en la misma instancia.

Ambas editoras, con entusiasmo, coinciden en que se trata de un honor, “porque participan instituciones y entidades relacionadas a la promoción de la lectura y al universo del libro, que analizan los catálogos y trayectorias de diferentes proyectos editoriales de cada país o región y deciden proponer a ciertas editoriales. ¡Entonces esto ya es un premio en sí!“, dice Judith Wilhelm, que además, dirige El libro de arena, librería dedicada exclusivamente a libros ilustrados y para chicos y chicas.

Celina Alonso, en tanto, señala que para una editorial independiente que nació como club de lectura, “esta nominación representa un reconocimiento muy significativo a años de trabajo, cuidado y compromiso profundo con la creación de libros infantiles de alta calidad”. Y agrega que formar parte de este encuentro internacional de la edición infantil, junto a colegas y editoriales amigas a las que quieren y admiran, constituye un orgullo. Por su parte, Judith Wilhelm señala que estar en el listado del BOP, da cierta visibilidad que, en un contexto de tanta producción editorial, se hace cada vez más complejo.

Para cerrar, Celina Alonso concluye que la distinción “nos impulsa a seguir creciendo, apostando por libros que inspiran, acompañan y despiertan el amor por la lectura desde la infancia”. Wilhelm, feliz por ser parte de la shortlist, destaca además que la Feria de Bolonia es “un espacio maravilloso y plural para mostrar y difundir” lo que desde hace veinte años produce Calibroscopio. “Se da la posibilidad de negociar traducciones o generar alianzas con editores de otras partes del mundo. Y es un espacio muy inspirador para reflexionar sobre nuestro quehacer diario”.

María Wernicke, candidata al Premio Hans Christian Andersen

A la inclusión de las editoriales se suma, además, la presencia de la ilustradora argentina María Wernicke en la “lista corta” del Premio Hans Christian Andersen, que se entrega cada dos años en la misma feria.

La Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY, por sus siglas en inglés) otorga este galardón, que este año celebra sus setenta años, a un autor y a un ilustrador que estén vivos cuyas obras completas constituyan una contribución significativa a la literatura infantil y juvenil. Es considerado el reconocimiento internacional más alto otorgado a un autor y a un ilustrador de libros para niños y jóvenes, al punto que se lo conoce como el pequeño Nobel.

Judith Wilhelm agregó que este año es muy particular porque la nominación al BOP coincide con la de Wernicke, que “tiene practicante toda su obra publicada por Calibroscopio, como ilustradora y como autora integral”. “Sus libros han ganado importantes reconocimientos en todo el mundo a lo largo de estos años, por lo que celebramos doblemente”.

El BOP - Bologna Prize, creado en 2013 por la Feria del Libro Infantil de Bolonia junto con la Asociación Italiana de Editores y la Asociación Internacional de Editores, reconoce a los sellos que marcan tendencia en seis regiones del mundo: África, Caribe, Centro y Sudamérica, América del Norte, Asia, Europa y Oceanía. La distinción busca estimular el intercambio de ideas y promover el desarrollo de la edición infantil y juvenil a nivel global, a través de la votación de los propios profesionales del sector.

Desde la instauración del galardón, Argentina se destacó en el historial del BOP: Limonero resultó premiada en 2019 y Pequeño Editor fue reconocida en 2015, ambas en la categoría correspondiente a Centro y Sudamérica.

Shortlist completa premio BOP

ÁFRICA

  • Narrative Landscape Press (Nigeria)
  • Dar El Shorouk (Egipto)
  • Ediciones Akoma Mba (Camerún)
  • Ediciones Saaraba (Senegal)
  • Kacimbo Kiela (Angola)

ASIA

  • Editorial Tulika (India)
  • Editorial Antares (Armenia)
  • Bronze Publishing (Japón)
  • Bir Publishing (Corea del Sur)
  • Libros Pratham (India)

CARIBE, CENTROAMÉRICA y SUDAMÉRICA

  • Claraboya Ediciones (Chile)
  • Caliboscopio (Argentina)
  • Escrito con Tiza (Chile)
  • Ediciones Liebre (Chile)
  • Lecturita Ediciones (Argentina)

EUROPA

  • Luithingh-Sijthoff (Países Bajos)
  • Gerstenberg Verlag (Alemania)
  • Ediciones La Doux (Francia)
  • Camino Lógico (Portugal)
  • Hiperbórea (Italia)

AMÉRICA DEL NORTE

  • Editorial infantil Simon & Schuster (EE. UU.)
  • Tra Publishing (EE. UU.)
  • Orca Book Publishers (Canadá)
  • Tundra Books (Canadá)
  • Libros ilustrados de la Vía Láctea (Canadá)

OCEANÍA

  • Affirm Press (Australia)
  • Editorial infantil Hardie Grant (Australia)
  • Messy Press (Nueva Zelanda)
  • Libros de perros salvajes (Australia)
  • Au vent des îles (Tahití, Polinesia Francesa)

La Feria del Libro Infantil de Bolonia reúne anualmente a editores, ilustradores, agentes literarios, autores y traductores, así como desarrolladores de aplicaciones y otros profesionales de la industria. El evento se caracteriza por su enfoque en el intercambio de derechos editoriales, la promoción de nuevas tendencias y la exhibición de talento emergente. Además del BOP, la feria incluye galardones como el Bologna Ragazzi y exposiciones dedicadas a la ilustración, para consolidar su rol como referente global en el ámbito de la literatura infantil y juvenil.

La edición número 63 se desarrollará del 13 al 16 de abril de 2026 en Bolonia, Italia.

Fuente: Feria del Libro Infantil de Bolonia

[Fotos: gentileza Judith Wilhelm, Celina Alonso y Feria del Libro Infantil de Bolonia]

