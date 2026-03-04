La autoría de la foto “Napalm Girl” divide al fotoperiodismo y llega a tribunales franceses

Nick Ut demanda a Netflix por difamación tras el estreno del documental 'The Stringer', que cuestiona la autoría de la icónica fotografía 'Napalm Girl'

El fotoperiodista a quien durante más de medio siglo se le atribuye haber tomado una fotografía ganadora del Premio Pulitzer de una niña desnuda quemada durante la guerra de Vietnam ha presentado una demanda penal por difamación en Francia contra Netflix y los creadores de un documental que lo acusa de ser un fraude.

El fotógrafo, Nick Ut, declaró en documentos judiciales presentados la semana pasada que la película The Stringer, estrenada por Netflix el año pasado, había dañado su reputación y lo había deshonrado. La película afirma que un periodista independiente llamado Nguyen Thanh Nghe tomó la foto de 1972, titulada El terror de la guerra.

“Estas acusaciones me afectan profundamente”, declaró Ut en un comunicado de prensa. “Toda mi carrera se ha basado en decir la verdad, a menudo con un gran riesgo personal”. Ut tenía 21 años y trabajaba para The Associated Press en el momento de la fotografía.

Pide 100.000 euros (unos 116.000 dólares) por daños y perjuicios y 20.000 euros (unos 23.000 dólares) en costas judiciales.

El amplio debate sobre el origen de la fotografía comenzó en enero de 2025, cuando The Stringer se estrenó en el Festival de Cine de Sundance. Dirigida por Bao Nguyen, la película es el resultado de una investigación de dos años realizada por Gary Knight, periodista y fundador de la Fundación VII, que apoya el fotoperiodismo. Knight examinó la denuncia de un exeditor de fotografía de AP que afirmó haber recibido órdenes en 1972 de atribuir erróneamente la fotografía, atribuyendo a Ut la imagen que se conocería como Napalm Girl.

“Cuando se fotografía con película, siempre hay algo de misterio”, dice Knight en las primeras escenas del documental. “Pero lo que sí se sabe es lo que no se tomó”.

Los abogados de Ut pidieron a Netflix el otoño pasado que no distribuyera la película, según la demanda, que también decía que las acusaciones en ella “van mucho más allá del alcance aceptable de la investigación periodística” y sugieren “comportamiento fraudulento y desleal” por parte de Ut.

Netflix, Knight y la Fundación VII figuran como demandados en la demanda, interpuesta en Francia en parte porque la película se distribuyó y promocionó allí. Ut declaró que le parecía natural buscar justicia en Francia, y añadió que allí estaría rodeado de personas que comprenden su trabajo y su carácter.

En Francia, los estándares para demandas por difamación son más bajos que en Estados Unidos, donde una figura pública debe probar que una declaración falsa fue hecha con “malicia real”, es decir, con conocimiento de que la declaración era falsa o con un desprecio temerario por su veracidad.

Netflix se negó a hacer comentarios sobre el caso el martes. La Fundación VII no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

James Hornstein, abogado de Ut, declaró que su cliente interpuso la demanda “para defender su reputación, no para obtener un beneficio económico”. Añadió que Ut tenía la intención de donar cualquier indemnización por daños y perjuicios a una organización benéfica.

Las reacciones al documental por parte de las instituciones de fotoperiodismo han estado divididas.

La agencia Associated Press confirma que continuará atribuyendo la foto ganadora del Pulitzer a Nick Ut tras su propia revisión interna sobre la autoría

La Fundación World Press Photo, una destacada organización internacional sin fines de lucro, declaró en mayo que había llevado a cabo su propia investigación y concluyó que otros dos fotoperiodistas “podrían haber estado en mejor posición para tomar la fotografía que Nick Ut”. Suspendió el crédito de Ut por la imagen, aunque no atribuyó la foto a otro fotógrafo. El crédito de la fotografía en los archivos en línea de la fundación ahora indica “autoría en disputa”.

Pero la organización no llegó a despojar a la fotografía de su premio Fotografía del año, que le otorgó en 1973. (Ut también ganó un Premio Pulitzer por El terror de la guerra ese mismo año).

La AP, tras realizar su propia investigación, afirmó que seguiría atribuyendo la fotografía a Ut. Si bien dicho informe determinó que Ut había podido tomarla, no encontró pruebas de ello. El informe indicó que otros fotógrafos también habían podido tomarla, aunque tampoco encontró pruebas de ello.

Derl McCrudden, vicepresidente y director de producción global de noticias de AP, declaró entonces que no había pruebas suficientes para cambiar el crédito de la foto. “Es imposible saber con certeza cómo se desarrollaron exactamente las cosas en la carretera en tan solo unos minutos hace más de medio siglo”, afirmó.

Los abogados de Ut y de los realizadores dijeron que el informe de AP había reforzado sus argumentos.

Los títulos al final de The Stringer dicen que Ut no respondió a las solicitudes de entrevistas y que negó todas las acusaciones formuladas en su contra.

Las tarjetas también señalan que Kim Phuc Phan Thi, la figura principal de la fotografía, no tiene memoria del momento en cuestión.

“Afirma que testigos presenciales, incluido su tío, le dijeron que fue Nick Ut quien tomó la foto y la llevó al hospital”, dice una tarjeta. “Ella todavía lo cree”.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Foto AP/ Gregorio Borgia, archivo; AP Photo y archivo.