Cultura

“Pedagogías de guerra”, la exposición ucraniana que desafía los clichés

Las obras audiovisuales de Roman Khimei y Yarema Malashchuk, presentadas en el Museo Thyssen de Madrid, invitan al público a reflexionar sobre la vida diaria en una Ucrania transformada, lejos de trincheras y explosiones

Guardar
Imagen de "Open World" (2025),
Imagen de "Open World" (2025), videoinstalación de dos canales -color y sonido-, de los artistas ucranianos Roman Khimei y Yarema Malashchuk , que forma parte de la exposición "Pedagogías de guerra" (EFE / TBA21)

Los artistas ucranianos Roman Khimei y Yarema Malashchuk presentan en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid Pedagogías de guerra, una exposición con vocación de ensayo alejada de las imágenes convencionales del conflicto en la que abordan la vida cotidiana bajo la guerra y la transformación de la sociedad ucraniana.

La muestra, organizada por la pinacoteca en colaboración con TBA21, la fundación de la coleccionista Francesca Thyssen, se podrá ver desde este martes y hasta el 21 de junio en el museo madrileño.

El recorrido reúne cuatro obras audiovisuales: Open World (2025), You Shouldn’t Have to See This (2024), The Wanderer (El viajero) (2022) y el encargo específico para el museo, We Didn’t Start This War (Nosotros no empezamos esta guerra) (2026).

Lejos de mostrar explosiones, trincheras o escenas de combate, Khimei y Malashchuk utilizan el lenguaje audiovisual para desentrañar la nueva realidad de la vida ucraniana, marcada por el conflicto. Ambos están convencidos de que el arte puede ayudar a entender la guerra, pero no creen que pueda cambiarla.

Imagen de "The Wanderer" ("El
Imagen de "The Wanderer" ("El caminante", 2022), videoinstalación de los artistas ucranianos Roman Khimei y Yarema Malashchuk , que forma parte de la exposición "Pedagogías de guerra" (EFE / TBA21)

Hablamos de la normalización de la guerra como algo negativo, pero realmente es la única solución para vivir. Esa contradicción se refleja en el título de la exposición, señaló Khimei durante la presentación en Madrid.

Las dificultades materiales para producir arte en su país son cada vez mayores, sobre todo tras un invierno marcado por el frío y los cortes de electricidad.

Esta exposición no podríamos hacerla en Kiev —explican— porque requiere de mucha electricidad. Además, la posibilidad de ser reclutados, como les ha sucedido a muchos compañeros, es real, apuntaron ambos.

En las obras que se exhiben en Madrid, We Didn’t Start This War (Nosotros no empezamos esta guerra) muestra escenas de la vida diaria en las calles de Kiev y toma como título una frase habitual entre la sociedad ucraniana.

Imagen de "Open World" (2025),
Imagen de "Open World" (2025), videoinstalación de dos canales -color y sonido-, de los artistas ucranianos Roman Khimei y Yarema Malashchuk , que forma parte de la exposición "Pedagogías de guerra" (EFE / TBA21)

En contraste, en Open World un joven exiliado recorre los lugares de su infancia mientras teledirige un robot militar, en una metáfora de la distancia tecnológica del conflicto, el lenguaje de los videojuegos y el sentido de pertenencia pese a la lejanía.

Malashchuk se declara afortunado de poder viajar fuera de Ucrania con motivo de la exposición. Es un privilegio poder estar aquí y presentar nuestro trabajo. La mayoría de los hombres mayores de edad no tienen permiso para viajar fuera del país, afirmó.

El dúo ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, que comenzó a fraguarse en 2014. Entre ellos destacan el VISIO Young Talent Acquisition Prize (2021), y su obra está presente en bienales y exposiciones internacionales.

Francesca Thyssen resaltó cómo la muestra obliga al espectador a mantenerse presente y cómo se aleja de perspectivas simples sobre una cotidianeidad tan compleja como la que vive la sociedad ucraniana tras cuatro años de conflicto.

TBA21 y el Museo Thyssen-Bornemisza han mostrado su apoyo desde el inicio de la invasión rusa a distintas iniciativas en respaldo del arte y los creadores ucranianos.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

CulturaArteUcraniaMuseo ThyssenGuerra de UcraniaRusiaTecnología

Últimas Noticias

El escritor portugués Gonçalo Tavares ganó el Premio Formentor de las Letras 2026

La decisión reconoció al dramaturgo y poeta nacido en Angola por la originalidad de su obra

El escritor portugués Gonçalo Tavares

El argentino Julio Le Parc tendrá una mega muestra en la Tate Modern

El espacio británico recorrerá, a través de más de sesenta piezas, siete décadas de carrera del pionero del arte cinético, el movimiento y los efectos ópticos

El argentino Julio Le Parc

Tip de la RAE: en relación con o con relación a, pero también en relación a

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de la RAE: en

La arquitecta que cambió de rumbo en la madurez y hoy exhibe su obra en las grandes ferias del mundo

Formación profesional, experimentación y sensibilidad se encuentran en piezas que dialogan con la luz. Una historia de reinvención y éxito en el panorama internacional del arte

La arquitecta que cambió de

Silvana Vogt, premiada en Barcelona: “Soportamos la vida a través de las historias que nos contamos y que le dan belleza a la herida, al mundo, a la catástrofe”

La escritora argentina acaba de ganar el prestigioso Premio Finestres con su novela “El fino arte de crear monstruos”. Dialogó con Infobae Cultura sobre el desarraigo, el valor de la fantasía y lo que nos hace “más humanos” que Europa

Silvana Vogt, premiada en Barcelona:
DEPORTES
Los detalles sobre el rumor

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

La electrizante definición rueda a rueda del Moto3 en la antesala del MotoGP: ganó por apenas 3 milésimas de segundo

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

TELESHOW
El mensaje de Fito Páez

El mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: “Es emocionante verte atravesar el tiempo”

“¿Papá, te vas a morir?”: el conmovedor relato de Jairo Straccia sobre el diagnóstico médico que transformó su vida

La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco días de tornados y

Cinco días de tornados y granizo amenazan a millones de personas en 6 estados de EEUU

Uruguay: Orsi anuncia cárceles de máxima seguridad y ministerio de justicia en discurso de balance por el año de gestión

Cubanos se movilizaron en Uruguay pidiendo ayuda humanitaria y libertad de presos políticos: “La dictadura va a caer”

Rematan autos de alta gama de una imputada por megaestafa ganadera en Uruguay: los precios de cada uno

El argentino Julio Le Parc tendrá una mega muestra en la Tate Modern