Los libros argentinos más importantes del siglo XXI: sorpresa por una encuesta

De Busqued a Cabezón Cámara, de Piglia a Moreno. El periodista y escritor Cristian Vázquez le preguntó a casi 30 autores por los mejores títulos de la literatura argentina de los últimos 25 años y este fue el resultado

“¿Cuáles son los cinco libros más importantes publicados en estos veinticinco años?" Esa fue la pregunta que el periodista y escritor Cristian Vázquez le hizo a 28 autores. Esa encuesta dio un resultado interesante. Los resultados fueron publicados en su blog, Mecánica Celeste, bajo el título “Los libros más importantes de la literatura argentina en el primer cuarto del siglo XXI”.

El primero, el libro más votado, fue la novela Bajo este sol tremendo de Carlos Busqued: recibió diez votos. Le siguió Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara (ocho), Los diarios de Emilio Renzi de Ricardo Piglia (seis) y Black out de María Moreno (cinco).

Luego, ocho títulos recibieron cuatro votos: Borges de Adolfo Bioy Casares, Siete casas vacías de Samanta Schweblin y Las primas de Aurora Venturini. Entre los libros con tres menciones se encuentran El viento que arrasa de Selva Almada, Rabia de Sergio Bizzio, Ciencias morales de Martín Kohan, Plop de Rafael Pinedo y Pájaros en la boca de Samanta Schweblin.

Otras obras con dos menciones son La familia de Gustavo Ferreyra, Vivir en la salina de Elvio Gandolfo, Los árboles caídos también son el bosque de Alejandra Kamiya, Cometierra de Dolores Reyes, La grande de Juan José Saer y Bellas artes de Luis Sagasti.

El listado general incluyó 82 libros que recibieron una sola mención, desde novelas y ensayos hasta crónicas, diarios y poemas. Entre ellos figuran Un episodio en la vida del pintor viajero de César Aira, La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara, Nuestra parte de noche de Mariana Enriquez, Distancia de rescate de Samanta Schweblin y Las malas de Camila Sosa Villada.

Además, obras de autores que van desde María Teresa Andruetto, Juan José Becerra, Liliana Bodoc, Marcelo Cohen, María Sonia Cristoff, Pablo de Santis, Elsa Drucaroff y Mariana Dimópulos hasta Beatriz Sarlo, Carlos Godoy, Daniel Guebel, Ariana Harwicz, Claudia Piñeiro, Hernán Vanoli, Leila Guerriero y Pedro Mairal.

Participaron 28 autores: Agustina Bazterrica, Sergio Bizzio, Sonia Budassi, Martín Felipe Castagnet, Franco Chiaravalloti, Marina Closs, Gabriela Colombo, Anahí Flores, Fernanda García Lao, Federico Jeanmaire, Mauricio Koch, Martín Lombardo, Marcelo Luján, Enzo Maqueira, Ignacio Molina, Gustavo Nielsen, Sebastián Pandolfelli, Juan Ignacio Pisano, Mori Ponsowy, Paula Puebla, Nora Rabinowicz, Patricia Ratto, Ricardo Romero, Edgardo Scott, Ulla Szaszak, Cecilia Szperling, Lautaro Vincon y el propio Vázquez.

El registro de autores y obras destacados en listas individuales sugiere una época signada por la pluralidad editorial, la convivencia de estilos y la proyección de voces diversas en el campo cultural argentino. Lo notable es que los lihabla bros más votados no ganaron sobradamente. Esto posiblemente hable de lo variada y extensa que es nuestra literatura.

