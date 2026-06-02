Cultura

“Hamlet” como una causa judicial: una tragedia reescrita en vivo con el público

Las funciones de ‘Hamlet, continúe’ en el Teatro Regio rompen la barrera entre escenario y realidad, con un experimento escénico que promete sorpresas para quienes decidan formar parte del jurado

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Hamlet, continue
La obra 'Hamlet, continúe' propone un juicio teatral interactivo que transforma el escenario en un tribunal real argentino

Hamlet, continúe (Please, Continue -Hamlet-), la performance del director catalán Roger Bernat y el dramaturgo suizo Yan Duyvendak, transforma el escenario en un tribunal real: jueces, fiscales, abogados y peritos son profesionales del sistema judicial argentino convocados para cada función, y parte del público es sorteado para integrar el jurado popular que emite el veredicto.

Hamlet llega a Buenos Aires convertido en un expediente judicial, y Paraíso Club lo trae al Teatro Regio del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) durante dos únicas funciones los días 5 y 6 de junio a las 20 hs.

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La propuesta toma el caso de Shakespeare como punto de partida —un joven acusado de matar a su tío, quien a su vez había asesinado a su padre— y lo convierte en un juicio con todas las formalidades legales.

Hamlet, continue
Con solo dos funciones en Buenos Aires, la propuesta de Roger Bernat y Yan Duyvendak tendrá funciones el 5 y 6 de junio en el Teatro Regio

La pieza, que acumula más de 160 presentaciones en 13 países desde su estreno, refuerza la dimensión aurática del teatro. El dispositivo escénico plantea que cada función sea irrepetible: la jueza sortea entre los espectadores a quienes integrarán el jurado popular, que delibera en una sala aparte antes de emitir su fallo. El veredicto varía de noche en noche.

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“Los juicios son representaciones que se realizan en todas partes, pero en cada país, incluso en cada región, tienen particularidades de procedimiento que, desde el punto de vista teatral, no solo definen el desarrollo del juicio sino que definen una cultura”, señala Roger Bernat.

Y agrega: “Asistir a un juicio en un marco teatral nos da la oportunidad de fijarnos en los síntomas de una sociedad sin tener que preocuparnos por la enfermedad del enfermo, dado que, pase lo que pase, el veredicto no va a tener consecuencias”.

Para Bernat, la conexión entre la tragedia isabelina y el presente no requiere actualización forzada: “Hamlet es un tipo que se enfrenta a un problema que lo sobrepasa, y sus respuestas son siempre insuficientes o directamente malas. Como se suele decir ahora, el sistema lo machaca, aunque él haga todo lo posible por encajar”.

Hamlet, continue
El público forma parte activa: algunos espectadores son seleccionados como jurado popular para deliberar y emitir el veredicto en cada función

Los únicos roles a cargo de actores son el del propio Hamlet, interpretado por Julián Larquier, y los testigos Gertrudis (Alejandra Flechner) y Ofelia (Bárbara Massó). El resto del tribunal está integrado por figuras del derecho argentino, que en esta oportunidad son los abogados defensores Ricardo Gil Lavedra y Graciana Peñafort; los fiscales María Piqué y Manuel Garrido; las juezas Karina Andrade y Natalia Ohman; el perito psiquiatra Leonardo Ghioldi; el perito forense Santiago Maffia; y la secretaria judicial Paula Garrido.

La producción local está a cargo de Paraíso Club, que articuló con el CTBA, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Goethe-Institut, el Instituto Francés y Pro Helvetia para sumar financiamiento internacional. “La programación internacional de Paraíso apuesta al cruce con escenas de otros países que nos permitan entrar en contacto con lenguajes contemporáneos que tienen como interrogante cómo puede ser un teatro que enfrente los desafíos del siglo XXI”, explicó Cynthia Edul, directora de Paraíso Club. “Es una gran apuesta económica que se puede hacer en la medida en que articulamos con instituciones públicas e internacionales.”

Hamlet, continue
Cada función de 'Hamlet, continúe' es irrepetible y el fallo varía según el jurado, reflejando la dimensión aurática y singular del teatro contemporáneo

Edul subrayó que cada título implica más de un año de gestión con las compañías y las instituciones aliadas, y que los resultados se traducen en posibilidades de internacionalización en un contexto de retracción de la cultura en Argentina. Hamlet, continúe marca la segunda colaboración entre Paraíso y el CTBA, luego de la presentación de Centroamérica de Lagartijas tiradas al sol en el Teatro de la Ribera en marzo.

Fotos: gentileza prensa Paraíso Club (©Magali Girardin y ©Greg Noo-Wak_32).

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