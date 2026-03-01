Cultura

Murió Eugènia Balcells, pionera del arte visual y el cine experimental español

La artista se destacó por sus videoinstalaciones y ‘performances’ donde ingresaban la ciencia, la filosofía, la literatura y la música

Guardar
Murió la Eugènia Balcells, pionera
Murió la Eugènia Balcells, pionera del arte visual y el cine experimental español (EFE)

La artista visual de vanguardia Eugènia Balcells, pionera en el uso de las tecnologías en el ámbito del arte y en el cine experimental, ha fallecido este domingo a los 82 años, han informado fuentes próximas a la creadora catalana.

Las obras de Balcells, enmarcadas dentro del arte conceptual, se distinguían por su carácter experimental, con la producción de videoinstalaciones y ‘performances’ donde conectaba los principios de la ciencia, la filosofía o la literatura con la música, el sonido y la imagen.

Una de sus principales obras, la instalación multimedia ‘Des del Centre’, se exhibió el año pasado en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Se trataba de una adaptación para el museo barcelonés de ‘From the Center’, obra creada en la ciudad de Nueva York entre los años 1980 y 1982.

Una de sus principales obras,
Una de sus principales obras, la instalación multimedia ‘Des del Centre’, se exhibió el año pasado en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC)

Nacida en Barcelona en 1943, Eugènia Balcells se diplomó en arquitectura técnica, aunque el contacto cotidiano con todo tipo de instalaciones ingeniosas relacionadas con la luz, la visión y la matemática la inició en el ámbito artístico.

En 1968 se trasladó a Nueva York y prosiguió su formación artística en la Universidad de Iowa, donde obtuvo en 1971 un Master en Arte. Hasta 1979 vivió entre Barcelona y Nueva York, año en el que fijó su residencia en Estados Unidos. A partir de 1988 volvió a residir alternativamente en ambas ciudades.

Balcells inició su actividad artística a mediados de los años 70 en el contexto del arte conceptual, siendo una de las pioneras del cine experimental y del arte audiovisual.

La confrontación del ser humano
La confrontación del ser humano con su propia existencia y las armonías y disonancias en las relaciones interpersonales son temas centrales de obras

Las primeras instalaciones, películas y vídeos que realiza se identifican con las corrientes crítico-sociológicas, tratando temas relacionados con la sociedad de consumo contemporánea y con los efectos de los medios de comunicación sobre la cultura de masas.

Entre 1981 y 1982, a raíz de una serie de contactos con distintos músicos americanos, entre los que destaca Peter Van Riper realiza un conjunto de trabajos denominados ‘Sound Works’.

A través de su exploración de los límites de la percepción visual en las dos instalaciones de vídeo ‘Color Fields’, presentada en el I Festival Nacional de Vídeo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (1984) y ‘TV Weave’, presentada en el Institute for Art and Urban Resources, Nueva York (1985), consigue una nueva comprensión de la imagen electrónica.

La instalación 'FIN' de Eugènia
La instalación 'FIN' de Eugènia Balcells se exhibe en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, mostrando una colección de fotografías en blanco y negro de escenas de besos cinematográficos al final de las películas

La confrontación del ser humano con su propia existencia y las armonías y disonancias en las relaciones interpersonales son temas centrales de obras como ‘Descansan como en la casa materna I y II’, ‘En Trànsit’ y ‘Sincronías’, presentadas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid en 1995.

El interés por los objetos cotidianos ya presente en sus primeros trabajos es la base de la exploración del hábitat humano a través de los objetos de cada espacio y su esencia simbólica y energética.

Su último trabajo realizado para un espacio público fue un jardín luminoso ‘Jardí de llum – Collserola’ (2003), instalación permanente situada en la estación de metro Ciutat Meridiana en Barcelona.

En febrero de 2010 le fue concedida por el Rey la Medalla al Mérito en las Bellas Artes 2009 en la categoría de Oro, y en el año 2010, con motivo de su exposición ‘Frecuencias’, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts le concedió el Premio Nacional de Artes Visuales de la Generalitat de Cataluña.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Eugènia Balcellsarte

Últimas Noticias

El inesperado hallazgo de acuarelas originales de “El libro de la selva” tras un siglo

Una familia de Londres encontró en su casa dos ilustraciones únicas de los gemelos Detmold, consideradas perdidas durante más de 100 años y que pronto serán subastadas por cifras que podrían batir récords

El inesperado hallazgo de acuarelas

De “E.T.” a “El Rey León”: el arte de John Alvin, en una venta histórica

Con piezas icónicas de clásicos como “Star Wars” y “Blade Runner”, el archivo del más icónico creador de carteles de cine busca nuevo dueño

De “E.T.” a “El Rey

En el año de su centenario, atribuyen a Antoni Gaudí una extraña casa en la montaña

El chalet, edificado entre 1901 y 1908 en los bosques catalanes, recibe atribución oficial en el marco de los homenajes y celebraciones que destacan la relevancia de Gaudí y su vínculo profesional con Eusebi Güell

En el año de su

“La vergüenza debe cambiar de bando”: anticipo del conmovedor libro de Gisèle Pelicot

Infobae Cultura publica un extracto de ‘Un himno a la vida. Mi historia’, el vibrante relato de la mujer que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia sexual en el mundo

“La vergüenza debe cambiar de

John Malkovich habla de la literatura de Roberto Bolaño y de la música de Astor Piazzolla: “Como dijo Faulkner, ayudan a la gente a soportar y prevalecer”

El icónico actor estadounidense dialogó con Infobae Cultura sobre ‘El Infame Ramírez Hoffman’, una obra basada en un relato del escritor chileno y con música del compositor argentino, que pondrá en escena el 27 de marzo en el Teatro Ópera de Buenos Aires

John Malkovich habla de la
DEPORTES
La presentación cinematográfica de Alpine

La presentación cinematográfica de Alpine con Franco Colapinto para la nueva temporada de F1

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico del Sol contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

Continúa la fecha 8 del Torneo Apertura con cuatro partidos: la agenda del domingo

Newell’s y Rosario Central animarán una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El gesto antideportivo entre dos luchadores que desató una batalla campal en medio de una pelea

TELESHOW
Aníbal Pachano habló de su

Aníbal Pachano habló de su flamante experiencia como abuelo: “No podía creer que Sofía, mi nenita, tenga un bebé”

Susana Roccasalvo se emocionó en vivo al hablar de su paso por Masterchef: “Los chicos me reconocen por la calle”

Tomás Holder mostró el resultado del retoque estético que se hizo: “Quería cambiar”

Benjamín Vicuña celebró los 18 años de su hijo Bautista con un emotivo posteo: “Me enseñas cómo luchar, reír y vivir”

Arturo Puig contó cómo es su vida tras la muerte de Selva Alemán: “Me angustia pensar que no la voy a ver más”

INFOBAE AMÉRICA

El inesperado hallazgo de acuarelas

El inesperado hallazgo de acuarelas originales de “El libro de la selva” tras un siglo

Israel prometió una “cadena de ataques” incesantes contra el régimen de Irán mientras la guerra se extiende por la región

Tensión en el Estrecho de Ormuz: dos buques fueron atacados y las compañías navieras empiezan a suspender sus operaciones

Irán desafía a EEUU: el régimen lanzó nuevas oleadas de ataques mientras jura venganza por la muerte de Khamenei

El Pentágono dijo que los misiles iraníes no alcanzaron al portaaviones Abraham Lincoln: “Ni siquiera se acercaron”