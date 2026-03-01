Murió Eugènia Balcells, pionera del arte visual y el cine experimental español

Murió la Eugènia Balcells, pionera del arte visual y el cine experimental español (EFE)

La artista visual de vanguardia Eugènia Balcells, pionera en el uso de las tecnologías en el ámbito del arte y en el cine experimental, ha fallecido este domingo a los 82 años, han informado fuentes próximas a la creadora catalana.

Las obras de Balcells, enmarcadas dentro del arte conceptual, se distinguían por su carácter experimental, con la producción de videoinstalaciones y ‘performances’ donde conectaba los principios de la ciencia, la filosofía o la literatura con la música, el sonido y la imagen.

Una de sus principales obras, la instalación multimedia ‘Des del Centre’, se exhibió el año pasado en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Se trataba de una adaptación para el museo barcelonés de ‘From the Center’, obra creada en la ciudad de Nueva York entre los años 1980 y 1982.

Nacida en Barcelona en 1943, Eugènia Balcells se diplomó en arquitectura técnica, aunque el contacto cotidiano con todo tipo de instalaciones ingeniosas relacionadas con la luz, la visión y la matemática la inició en el ámbito artístico.

En 1968 se trasladó a Nueva York y prosiguió su formación artística en la Universidad de Iowa, donde obtuvo en 1971 un Master en Arte. Hasta 1979 vivió entre Barcelona y Nueva York, año en el que fijó su residencia en Estados Unidos. A partir de 1988 volvió a residir alternativamente en ambas ciudades.

Balcells inició su actividad artística a mediados de los años 70 en el contexto del arte conceptual, siendo una de las pioneras del cine experimental y del arte audiovisual.

La confrontación del ser humano con su propia existencia y las armonías y disonancias en las relaciones interpersonales son temas centrales de obras

Las primeras instalaciones, películas y vídeos que realiza se identifican con las corrientes crítico-sociológicas, tratando temas relacionados con la sociedad de consumo contemporánea y con los efectos de los medios de comunicación sobre la cultura de masas.

Entre 1981 y 1982, a raíz de una serie de contactos con distintos músicos americanos, entre los que destaca Peter Van Riper realiza un conjunto de trabajos denominados ‘Sound Works’.

A través de su exploración de los límites de la percepción visual en las dos instalaciones de vídeo ‘Color Fields’, presentada en el I Festival Nacional de Vídeo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (1984) y ‘TV Weave’, presentada en el Institute for Art and Urban Resources, Nueva York (1985), consigue una nueva comprensión de la imagen electrónica.

La instalación 'FIN' de Eugènia Balcells se exhibe en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, mostrando una colección de fotografías en blanco y negro de escenas de besos cinematográficos al final de las películas

La confrontación del ser humano con su propia existencia y las armonías y disonancias en las relaciones interpersonales son temas centrales de obras como ‘Descansan como en la casa materna I y II’, ‘En Trànsit’ y ‘Sincronías’, presentadas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid en 1995.

El interés por los objetos cotidianos ya presente en sus primeros trabajos es la base de la exploración del hábitat humano a través de los objetos de cada espacio y su esencia simbólica y energética.

Su último trabajo realizado para un espacio público fue un jardín luminoso ‘Jardí de llum – Collserola’ (2003), instalación permanente situada en la estación de metro Ciutat Meridiana en Barcelona.

En febrero de 2010 le fue concedida por el Rey la Medalla al Mérito en las Bellas Artes 2009 en la categoría de Oro, y en el año 2010, con motivo de su exposición ‘Frecuencias’, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts le concedió el Premio Nacional de Artes Visuales de la Generalitat de Cataluña.

