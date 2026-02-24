Cultura

Lottocracia: cómo la participación ciudadana en el poder puede cambiar la democracia

En su ensayo, Hélène Landemore propone prescindir de presidentes, primeros ministros y partidos para colocar en el centro a los ciudadanos comunes elegidos por sorteo

Guardar
El libro del día
El libro del día

Una propuesta sorprendente ocupa el centro del nuevo libro de Hélène Landemore: prescindir de presidentes, primeros ministros y partidos, y colocar a ciudadanos comunes elegidos por sorteo en el timón del gobierno nacional durante mandatos de dos años.

Lejos de ser una mera provocación teórica, la autora defiende en Politics Without Politicians que este modelo podría resolver la crisis de legitimidad democrática y ofrecer una respuesta ante la desconfianza hacia las élites políticas tradicionales.

Landemore enseña actualmente en Yale, pero su trayectoria se forjó en Francia, un país que ha experimentado experimentos de democracia deliberativa a raíz de protestas ciudadanas como las de los chalecos amarillos. Allí, colaboró directamente con dos asambleas ciudadanas convocadas por el presidente Emmanuel Macron: una orientada a debatir salidas frente a la crisis climática y otra para tratar el tema de la eutanasia, asuntos que han desafiado al sistema político tradicional.

Además, la autora explora experiencias en Islandia tras el colapso bancario, el gobierno local belga y el caso de Irlanda, donde una asamblea ciudadana impulsó la decisión sobre la legalización del aborto y ofreció un canal legítimo y consensuado para resolver un tema socialmente divisivo.

La Libertad guiando al pueblo,
La Libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. (Museo del Louvre/Wikimedia Commons)

La experiencia francesa reveló dimensiones humanas poco comunes en la política habitual. Numerosos participantes relataron el impacto positivo en su vida cívica, la formación de amistades profundas y la gestación de vínculos ciudadanos sólidos. La interacción directa y el intercambio de perspectivas superaron el conflicto superficial que domina el debate digital. Estos procesos, sostiene la autora, conectan a la sociedad y ofrecen una vía concreta para afrontar la polarización política.

Durante este periodo, la ultraderecha francesa mantuvo su crecimiento, lo que sugiere que la inclusión ciudadana no neutraliza automáticamente las pulsiones populistas. Aun así, el modelo parece prometedor para atenuar la carga partidista en temas que los legisladores tradicionales esquivan, como la reforma de la seguridad social, los derechos de las personas transgénero o la inmigración. Landemore argumenta que permite el abordaje profundo y reflexivo de cuestiones complejas, libre del vértigo electoral y de las confrontaciones marcadas por la propaganda.

A pesar de los beneficios comprobados en deliberaciones temáticas, la transición a un parlamento nacional compuesto exclusivamente por ciudadanos elegidos al azar —lo que Landemore llama “lottocracia”— enfrenta obstáculos concretos.

La autora sostiene que, en un plano teórico, este sistema no solo sería justo, sino más efectivo, al repartir el ejercicio del poder político. Sin embargo, surgen dilemas sobre la viabilidad social y laboral del proceso: ¿las empresas reservarían los puestos de quienes ejercen el mandato? ¿Qué ocurriría si algunos participantes descubrieran vocaciones políticas y no desearan volver a sus empleos previos, como trabajar en supermercados o servicios básicos?

La autora propone colocar a
La autora propone colocar a ciudadanos comunes elegidos por sorteo en el timón del gobierno nacional durante mandatos de dos años

En el libro también se proponen mecanismos para gestionar la continuidad y la supervisión institucional. Se sugiere que algún tipo de junta ejecutiva, integrada por líderes emergidos “orgánicamente” del grupo, podría funcionar como cabeza del Estado. El reemplazo de la elección por sorteo en niveles tan críticos suscita, no obstante, cuestionamientos sobre la estabilidad y continuidad de gobierno.

Ante eventuales errores graves cometidos por estas asambleas, el libro descarta el sistema electoral y plantea en su lugar una “programación continua” de referéndums sobre los asuntos nacionales más importantes. La autora cree que este método aseguraría el control popular sobre los “lottócratas”, aunque la experiencia británica con consultas sucesivas, como la del Brexit, invita a escepticismo sobre su viabilidad social.

El ensayo de Landemore reconoce que la participación ciudadana ha sido decisiva en cambios sociales relevantes, como la legalización del aborto o el avance de derechos civiles. En estos casos, el debate pausado y la deliberación plural permitieron abordar dilemas éticos complejos.

Hélène Landemore (Universidad de Oxford
Hélène Landemore (Universidad de Oxford )

Sin embargo, la autora admite indirectamente que problemas urgentes como amenazas de autocracias extranjeras, auge del extremismo interno o crisis económicas requieren respuestas ejecutivas ágiles, difíciles de compatibilizar con las lógicas lentas y consensuales de las asambleas. Momentos de crisis nacional —como una pandemia repentina o un colapso financiero— suelen reforzar el valor de la experiencia y la pericia técnica, características que los sorteos ciudadanos no garantizan.

La tesis conecta con una inquietud de época: el agobio ante una política a menudo opaca, proclive a la corrupción y al poder desmedido de minorías privilegiadas. Landemore destaca la frustración ciudadana por el dominio de intereses particulares sobre el bien común y por la prevalencia de figuras con exceso de seguridad personal, frente a voces más reflexivas.

Los experimentos recientes demuestran un potencial para la innovación democrática, pero el salto hacia un reemplazo completo de los parlamentos electos por asambleas sorteadas sigue abierto a debate, tanto en el plano práctico como ético.

Temas Relacionados

Hélène LandemoreAsamblea CiudadanaDemocracia DeliberativaLottocraciael libro del día

Últimas Noticias

Campanella lleva “Parque Lezama” al cine y cuestiona: “Ningún país occidental, capitalista, importante, se tira contra su cultura”

El director hizo una película a partir del gran éxito teatral que protagonizan Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Ya está en cines. Lo produjo Netflix, donde se estrena el próximo 6

Campanella lleva “Parque Lezama” al

Una cena con hongos locos y una historia desopilante con final inesperado

Dos amigas octogenarias terminan enfrentadas en un juicio como consecuencia de una noche fuera de control. “Vantablack”, la novela de Valeria Groisman, nos invita a transitar por terrenos arenosos y descubrir que, a veces, hacer lío puede ser una buena idea

Una cena con hongos locos

Jacob Elordi, Heathcliff y la polémica sobre “Cumbres Borrascosas”

La identidad racial del personaje está en el centro de las acusaciones de que el reparto de la película es un “blanqueo”. Pero ¿qué dice realmente la novela original?

Jacob Elordi, Heathcliff y la

Vistas panorámicas y mucha historia: dónde y cómo sumarse a las visitas a los miradores más famosos de Buenos Aires

Desde la Basílica Santa Rosa de Lima hasta la Galería Güemes, la programación del ciclo de marzo promete descubrir la ciudad como nunca antes, con actividades para amantes del patrimonio y la fotografía urbana

Vistas panorámicas y mucha historia:

Marta Minujín, Adrián Villar Rojas y grandes nombres se dan cita en una exposición en el FNA

Una muestra reúne a más de 40 artistas de la colección de Esteban Tedesco, en la Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes

Marta Minujín, Adrián Villar Rojas
DEPORTES
El detrás de escena de

El detrás de escena de la decisión de Gallardo de marcharse de River Plate: el intento de convencerlo para que siguiera

Los emotivos mensajes de los hijos de Marcelo Gallardo tras el anuncio de su salida de River Plate: “El más grande, lejos”

Se completó la clasificación y comenzó el cuadro principal del AAT Challenger edición Tigre II

Una estrella de la NBA encendió el debate: con qué leyenda del básquet comparó a Lionel Messi

Quiénes son los 5 candidatos a dirigir a River Plate tras el anuncio de Gallardo: el nombre que tomó ventaja

TELESHOW
Todo el brillo y la

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años

Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano: “Mi objetivo es ganar en buena ley”

Mirtha Legrand cumple 99 años: los invitados que la acompañaron

Noche de alta tensión en MasterChef: quién es el nuevo eliminado tras un desafío inesperado

INFOBAE AMÉRICA

Campanella lleva “Parque Lezama” al

Campanella lleva “Parque Lezama” al cine y cuestiona: “Ningún país occidental, capitalista, importante, se tira contra su cultura”

Liberaron bajo fianza al ex embajador británico en EEUU, Peter Mandelson: permanecerá bajo investigación por conducta indebida

Una cena con hongos locos y una historia desopilante con final inesperado

Jacob Elordi, Heathcliff y la polémica sobre “Cumbres Borrascosas”

Mulino descarta expropiación de puertos y el Gabinete aprueba contratación millonaria de APM Terminals y TIL Panamá S.A.