Jacob Elordi, Heathcliff y la polémica sobre “Cumbres Borrascosas”

En Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, Heathcliff es descrito como un “gitano de piel oscura”. En la nueva película de Emerald Fennell, Cumbres Borrascosas, el personaje es interpretado por Jacob Elordi, un actor blanco de Australia.

Desde que Elordi fue anunciado para el papel, la elección ha generado controversia en internet, donde la autenticidad del casting es muy valorada. Algunos fans frustrados han argumentado que el casting blanquea el papel. Sin embargo, los expertos en las Brontë afirman que gran parte de lo que el autor escribe sobre la raza del personaje sigue abierto a interpretación, incluso si el consenso es que probablemente no se pretendía que fuera blanco.

De niño, Heathcliff es llevado a casa de Catherine Earnshaw (quien se convierte en su obsesión romántica) por su padre, el Sr. Earnshaw. Varios pasajes de la novela sugieren que Brontë, quien falleció un año después de su publicación, pretendía escribir sobre Heathcliff como una persona de color. Además de ser llamado “moreno” y “gitano”, también se refieren a él como “lascar”, un término para los trabajadores del sur de Asia en los barcos británicos.

En un momento dado, Heathcliff se compara con Edgar Linton, con quien Catherine acabará casándose, diciendo: «Ojalá tuviera el pelo y la piel claros». La sirvienta Nelly Dean sugiere que Heathcliff podría ser un «príncipe disfrazado», y continúa: «Quién sabe si tu padre fue emperador de China y tu madre, reina de la India».

Susan Newby, responsable de formación en el Museo Brontë Parsonage en Haworth, Inglaterra, dijo: “Existe la sensación de que no es un anglosajón blanco, es algo más, pero no se sabe qué es eso”.

Algunos estudiosos creen que Brontë utilizaba a Heathcliff para comentar sobre la trata de esclavos en Liverpool. El Sr. Earnshaw trae a Heathcliff desde Liverpool, y Nelly, quien narra esta parte de la acción, explica que Earnshaw vio a Heathcliff muriendo de hambre y preguntó por su “dueño”.

Elordi con Margot Robbie como Cathy. En cuanto a la identidad racial de Heathcliff, los estudiosos afirman que la novela está abierta a la interpretación (EFE/ Warner Brothers)

Es lógico que a Brontë le interesara la esclavitud. Su padre, Patrick Brontë, mantuvo una estrecha relación con el político abolicionista William Wilberforce, quien, según el museo, contribuyó a financiar los estudios de Patrick en Cambridge.

Reginald Watson, profesor asociado de literatura en la Universidad de Carolina del Este, ha estudiado cuestiones de negritud en las obras de las Brontë, incluyendo a Charlotte, la hermana de Emily y autora de Jane Eyre. “Creo que, debido a la participación del padre en el abolicionismo, ambos autores incluyeron algún tipo de conexión con la esclavitud”, afirmó Watson. Su postura es que, si bien Heathcliff “quizás no sea totalmente negro”, es mestizo.

Otra teoría, sin embargo, es que Brontë usaba a Heathcliff para comentar sobre los prejuicios contra los irlandeses, ya que su padre era de Irlanda y ella escribía al comienzo de la hambruna de la patata. «Piensen en Heathcliff, que fue traído de Liverpool y habla una especie de galimatías», dijo Elsie Michie, profesora de inglés en la Universidad Estatal de Luisiana. «La descripción de Heathcliff se ajusta casi exactamente a las caricaturas de los irlandeses». Michie agregó que “la dinámica de esta novela trata sobre la alteridad de diversas maneras, y esa alteridad está en Heathcliff”.

En la pantalla, sin embargo, Heathcliff ha sido interpretado principalmente por actores blancos, incluyendo a Timothy Dalton, Ralph Fiennes y, quizás el más famoso, Laurence Olivier en la versión de William Wyler de 1939, junto a Merle Oberon como Catherine. (Oberon en realidad era sudasiática, pero lo ocultó para ascender en Hollywood en ese momento). Una notable excepción es la adaptación de Andrea Arnold de 2012, en la que el Heathcliff adulto fue interpretado por el actor negro James Howson. En una entrevista con NPR en ese momento, Arnold dijo: “En el libro estaba claro que no era de piel blanca. Sentí que Emily no se estaba comprometiendo del todo; estaba jugando con su propia diferencia como mujer”.

La versión de Fennell prescinde de las referencias a la raza de Heathcliff y se centra principalmente en su tormentoso romance con Cathy (Margot Robbie). Aun así, el reparto no carece por completo de diversidad. Nelly es interpretada por la actriz vietnamita-estadounidense Hong Chau, y Shazad Latif, de ascendencia pakistaní, interpreta a Edgar Linton.

Al ser preguntada por The Hollywood Reporter sobre el casting de Heathcliff, Fennell enfatizó que su decisión se basó en su interpretación del texto. “Creo que la cuestión es que todos los que aman este libro tienen una conexión muy personal con él, y por eso solo puedes hacer la película que, en cierto modo, imaginaste al leerla”, dijo.

La directora Emerald Fennell ha sido acusada de “blanquear” a Heathcliff

Hablando en el Festival de Escritura de Mujeres Brontë, organizado por el Museo Parsonage el año pasado, Fennell dijo que pensaba que Elordi “se veía exactamente como la ilustración de Heathcliff” en la primera copia que leyó.

La fidelidad en el reparto ha seguido siendo un tema candente. Tras la contratación de Odessa A’zion para la próxima adaptación de la novela Deep Cuts de Holly Brickley, se desató un gran revuelo porque su personaje es descrito como mitad judía, mitad mexicana, y A’zion no tiene ascendencia mexicana. Abandonó el proyecto y explicó en Instagram: “No había leído el libro y debería haber prestado más atención a todos los aspectos de Zoe antes de aceptar”.

Pero si bien Newby, por ejemplo, afirmó creer que Brontë presenta a Heathcliff como no blanco, también cree que la autora deja espacio para la discusión. «Lo mantiene deliberadamente ambiguo», dijo Newby.

Al mismo tiempo, a Newby no le molesta el casting de Elordi, en parte porque Fennell ha sido muy explícita al señalar que la película se presenta desde su propia perspectiva. La directora realiza varios cambios importantes, eliminando algunos personajes y alterando detalles de las interacciones entre Cathy y Heathcliff. “De alguna manera, me molestan más algunas adaptaciones anteriores que, de forma incuestionable e irreflexiva, lo han mostrado como blanco sin siquiera leer el libro y pensar: ‘Bueno, así es como se describe’”, dijo Newby. “Era casi una norma. No te tomarán en serio como protagonista si no es blanco”.

El misterio también es parte del atractivo de Heathcliff: nunca conocemos sus orígenes antes de que Earnshaw lo lleve a esa casa.

