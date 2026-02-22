Restauran un palacio histórico junto al Coliseo: el secreto mejor guardado de Roma

Restaruan un palacio histórico junto al Coliseo, el secreto mejor guardado de Roma

El histórico palazzo Villa Silvestri Rivaldi en Roma se prepara para recuperar su esplendor con una restauración valorada en 35 millones de euros ($41,1 millones), impulsada por la Región de Lacio y el Ministerio de Cultura de Italia. El proyecto se propone no solo recuperar el edificio, que domina el paisaje del Coliseo y los Foros Imperiales, sino también garantizar su conservación bajo gestión estatal y abrir sus puertas al público de manera sostenida en los próximos años. Según declaró Francesco Rocca, presidente de la Región de Lacio, “gradualmente, los ciudadanos podrán disfrutar de los espacios de un edificio destinado a convertirse, por derecho propio, en uno de los centros culturales más interesantes de Europa”.

Las intervenciones más recientes han sacado a la luz valiosos detalles del pasado. En trabajos iniciados en 2020, los restauradores encontraron grafitis de ocupantes recientes y, bajo capas de pintura sobrepuestas, emergieron frescos originales de gran valor artístico. Daniela Porro, principal arqueóloga de la ciudad, explicó que estas obras fueron ocultadas cuando el lugar pasó a ser un hogar para mujeres sin recursos, debido a que mostraban escenas consideradas inapropiadas, como diosas desnudas y episodios de la mitología romana. Los murales también presentan batallas y figuras de emperadores.

Restauradores han avanzado desde 2024 en estabilizar las estructuras deterioradas, aplicando técnicas de limpieza con láser para devolver el color a los frescos. Paralelamente, los trabajos en los jardines permitieron redescubrir terrazas y avenidas que conectaban con otros puntos cardinales de la ciudad. De acuerdo con la Región de Lacio, conservar estos espacios verdes resultará “esencial para reconstruir la topografía histórica del centro de Roma”.

El palacio, actualmente propiedad temporal de la región, será adquirido por 25 millones de euros (USD 29,3 millones)

El palacio, actualmente propiedad temporal de la región, será adquirido por 25 millones de euros (USD 29,3 millones). La administración futura estará a cargo de una fundación que integrará tanto sector público como privado. Por el momento, la villa puede visitarse parcialmente, mediante reserva y en grupos reducidos, hasta el 6 de enero de 2026. Durante el periodo navideño, los jardines han sido decorados especialmente. Otras áreas del edificio irán reabriéndose “según los métodos y plazos definidos en el proyecto de restauración”, detalló la Región de Lacio.

Erigida en la década de 1540 por orden del papa Pablo III, la residencia fue obra de Eurialo Silvestri da Cingoli con diseño de Sangallo el Joven; los jardines, por su parte, fueron concebidos por Giacomo Del Duca, colaborador de Miguel ángel.

El conjunto arquitectónico fue proyectado para la celebración de ceremonias y reuniones, con amplios salones, capilla privada, despachos y una ornamentación que sumergía al visitante en la historia y mitología de Roma. Por sus estancias pasaron familias influyentes como los Medici, Colonna, Margotti y Pio di Savoia; destaca entre sus inquilinos el cardenal Alessandro de’ Medici, futuro papa León XI.

Erigida en la década de 1540 por orden del papa Pablo III, la residencia fue obra de Eurialo Silvestri da Cingoli

A lo largo de los siglos, la villa cambió repetidamente de función. En el siglo XVII se convirtió en convento y, posteriormente, en una importante fábrica textil. Más adelante, la edificación se destinó a funciones sociales, como institución de caridad y escuela.

En 1932, el régimen de Mussolini destruyó los históricos jardines para habilitar una nueva calzada. Según reportó The Times, durante los años setenta, músicos ocuparon la villa y organizaron conciertos. En 1976, un grupo comunista secuestró a un carnicero en el edificio, exigiendo la bajada de los precios de la carne a cambio de su liberación.

El ministro de Cultura Alessandro Giuli subrayó el valor emblemático del lugar mediante el siguiente mensaje: “Tal es la riqueza expresiva, artística, histórica y cultural de este sitio que todos debemos sentirnos responsables de potenciarla al máximo, con el aporte de las fuerzas y las mentes más inspiradas”. Añadió: “Solo estamos de paso, pero debemos dejar huellas que sean bellas, duraderas y siempre disponibles para el bien público”.