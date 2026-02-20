Cultura

“Cumbres borrascosas”: por qué Joyce Carol Oates no enseñaría la novela a sus estudiantes

Una autora reactiva el debate sobre clásicos tras el estreno de la nueva película y revela cómo el contexto moderno transforma la lectura de un libro icónico

Joyce Carol Oates y los personajes de la película. La escritora dice que la literatura del siglo XIX conlleva otra complejidad.

“Los comentarios sobre Wuthering Heights resultan tan tristes. Es evidente que muchos, la mayoría, solo han leído la primera parte y no la segunda; la novela es de una ambición enorme porque dramatiza un arco de experiencia que en realidad abarca décadas”, publicó Joyce Carol Oates —autora estadounidense referente y activa usuaria de X—, reabriendo el debate en torno a la polémica por Cumbres borrascosas tras el estreno de la versión cinematográfica dirigida por Emerald Fennel. La discusión, centrada en el legado de Emily Brontë -autora de la novela- ganó impulso en redes sociales, al reunir un agudo cruce generacional sobre la recepción de los clásicos del siglo XIX.

Oates identifica una distancia radical entre la experiencia lectora actual y la que requiere una obra como Cumbres borrascosas.Por eso, dijo, le resultaban tristres los comentarios. La autora de Blonde, Mamá y Memorias de una viuda habló de cómo fue, en su momento, el debut de Emily Brontë: “Es un logro para una novelista que publica por primera vez, igual que Jane Eyre de la hermana de Emily, Charlotte Brontë”, compartió Oates en X.

Oates reflexionó acerca de la viabilidad, hoy, de conectar con la literatura del siglo XIX: “Quizá se ha vuelto imposible en el siglo XXI para los lectores asimilar una obra del siglo XIX; como profesora de literatura, creo que no intentaría ‘enseñarla’ hoy salvo a estudiantes universitarios muy interesados en literatura, quienes no tendrían dificultades para comprenderla”, agregó en la misma red social.

Transformación educativa clásica

Al recordar su experiencia escolar, Joyce Carol Oates comparó su formación con el clima educativo actual: “Resulta desconcertante, al mirar estas publicaciones sobre Cumbres borrascosas, que en nuestros institutos de Williamsville, Nueva York —escuelas públicas reconocidas por su enfoque humanístico—, los profesores realmente enseñaban a las Brontë, Dostoyevski, Thoreau y muchos otros autores cuyos libros probablemente hoy se considerarían demasiado exigentes y se descartarían como ‘basura’”, relató Oates en X.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

Añadió que los estudiantes leyeron esos libros y aprendieron mucho, igual que los estadounidenses del siglo XIX, quienes “escribían cartas tan elocuentes entre ellos”, destacó Oates.

Impacto de la adaptación fílmica

En referencia a la nueva película, Oates apuntó en X la posibilidad, nunca realizada, de una lectura renovadora: “Sería emocionante ver una interpretación radicalmente nueva de Cumbres borrascosas en la que Heathcliff sea, o pueda ser, el hijo no reconocido del terrateniente Earnshaw: un heredero de la nobleza británica de piel oscura, marginado”, argumentó la autora.

Contrastó dicha posibilidad con el enfoque de la versión dirigida por Fennel: “Pero la nueva película, a juzgar por las críticas —algunas difundidas en medios de cine y portales de reseñas especializados—, parece ser simplemente un romance apasionado entre personajes blancos, lo cual puede ser bueno para la taquilla, aunque no resulta interesante en otros sentidos”, añadió Oates en la plataforma.

Redes sociales y cultura Brontë

Joyce Carol Oates ya había abordado, en una publicación realizada en X en 2024, el impacto de las redes sociales sobre la imaginación y creatividad, dando contexto al universo de las Brontë: “¿Y si las hermanas Brontë hubieran tenido TikTok? Tan solitarias e incomunicadas en la rectoría junto al cementerio, solo podían contarse historias entre ellas, que plasmaron en libros en miniatura de los cuales nacieron años después Cumbres borrascosas y el héroe romántico Rochester”.

"Cumbres borrascosas" volvió y abrió polémica. (Warner Bros.)

Cuestionó el rol de las plataformas digitales en la vida creativa: “En el corto plazo, las redes sociales fascinan; a largo plazo, secan la imaginación y debilitan el alma”, afirmó Oates en la misma red social.

Comparaciones literarias y humor

En mensajes previos, la autora evocó la escritura de Mary Shelley: “Releyendo Frankenstein; o, el moderno Prometeo de Mary Shelley. Solo tenía dieciocho años cuando empezó a escribirlo, diecinueve cuando lo terminó, en una especie de trance de inspiración y concentración. Un logro, como Cumbres borrascosas de Emily Brontë: primeras novelas”.

A modo de ironía sobre la corrección contemporánea, escribió en 2016: “‘Withering Heights’, (Cumbres marchitas) corrección moderna de Wuthering Heights. Menos mal que Emily Brontë no contó con la ayuda del autocorrector”, ironizó Oates en Twitter.

Joyce Carol Oates y "Cumbres borrascosas"

Finalmente, dejó planteada una observación sobre la diferencia entre Brontë y Jane Austen: “Cumbres borrascosas es la versión bad-boy-Byroniana de todas las novelas de Jane Austen, con sus damas y caballeros elegantes”, afirmó Oates, estableciendo un contraste provocador entre dos tradiciones narrativas inglesas: mientras las novelas de Jane Austen suelen centrarse en relaciones atravesadas por normas sociales, ironía y códigos de cortesía dentro de un mundo ordenado, Cumbres borrascosas de Emily Brontë lleva el amor y el conflicto a un terreno mucho más oscuro, pasional y desbordado, encarnado en la figura casi salvaje de Heathcliff; al decir “bad-boy-Byroniana”, Oates alude al arquetipo romántico del héroe atormentado y rebelde, sugiriendo que la novela de Brontë sería como una versión extrema, tormentosa y emocionalmente violenta de las historias de amor socialmente reguladas que asociamos con Austen.

