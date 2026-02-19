Cómo se escribe según la RAE: Copa del Rey de baloncesto, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de la celebración de la Copa del Rey de baloncesto, que se celebra en Valencia (España) del 19 al 22 de febrero, se ofrecen a continuación una serie de claves lingüísticas para una redacción adecuada de las noticias relacionadas con la competición.

El Diccionario panhispánico de dudas recomienda usar preferentemente el nombre baloncesto , que está asentado en todo el ámbito hispánico. No obstante, son también adecuadas las adaptaciones básquetbol (esdrújula y con tilde) y basquetbol (aguda y sin tilde), así como el acortamiento básquet (llana y con acento). En cambio, desaconseja las grafías que mantienen la k propia del término inglés ( básketbol , basketbol y básket ).

Para referirse al jugador de este deporte, puede utilizarse baloncestista o basquetbolista (mejor que basketbolista ). El Diccionario de americanismos recoge también basquetbolero .

Por su parte, para lo relacionado con el baloncesto , son posibles los adjetivos basquetbolístico , basquetero y baloncestístico , cuyo uso varía en función del país.

El nombre de esta competición se escribe con mayúsculas en todos los términos significativos, tal como señala la Ortografía de la lengua española : Copa del Rey . Si con esta denominación se alude más concretamente al trofeo físico que se obtiene con la victoria, lo indicado es la minúscula inicial : «El equipo posó con la copa del rey».

El torneo celebra este año su nonagésima edición . Para referirse a ella, la cifra puede abreviarse con números romanos ( XC ) o con números arábigos, punto y letra volada ( 90.ª ) . Al leerlo, es válido utilizar el cardinal ( noventa edición ).

Aunque en ocasiones en el logotipo de la Asociación de Clubs de Baloncesto pueda verse la sigla en minúsculas, lo indicado al emplearla en un texto es escribirla enteramente con mayúsculas: ACB.

La grafía adecuada del nombre de este torneo infantil es Minicopa Endesa , no MiniCopa ni Mini Copa . Los prefijos y elementos compositivos, como mini -, se escriben, por lo general, unidos a la palabra a la que acompañan.

La voz pívot se escribe con tilde , ya que es una palabra llana o grave que termina en una consonante distinta de n o s . Su plural es pívots , también con tilde. En algunos países se emplea con el mismo sentido pivote .

La sigla inglesa MVP puede sustituirse en español por construcciones transparentes como mejor jugador , jugador más valioso o jugador mejor valorado , según lo que se quiera expresar exactamente.

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.