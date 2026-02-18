Un videojuego convierte a los museos en escenario de robos “con justa causa”

El videojuego 'Relooted' explora el robo de artefactos en museos occidentales y propone la repatriación de piezas africanas

Los ladrones hicieron que pareciera fácil robar joyas valoradas en 102 millones de dólares, en el Museo del Louvre de París el año pasado. Los culpables, vestidos como obreros de la construcción, pusieron en evidencia a las autoridades francesas a plena luz del día, evadiendo a la policía en patinetes eléctricos y desapareciendo durante casi una semana (finalmente fueron capturados, aunque muchas de las joyas siguen sin aparecer).

Para los creadores de Relooted, un nuevo juego de robos basado en la idea de que irrumpir en museos no es nada sencillo, el robo resultó, si no vergonzoso, al menos un poco decepcionante. “Hacemos que los museos parezcan tener alta tecnología de seguridad, cuando al parecer solo se necesita una escalera”, bromeó el director narrativo del videojuego, Mohale Mashigo, refiriéndose al montacargas mecánico que los criminales utilizaron para acceder a una de las galerías del segundo piso del Louvre.

Pero en el mundo ficticio de Relooted, los atracos cumplen un propósito mayor, recordando a los jugadores que los propios museos a veces se han beneficiado de cierto grado de expolio. El juego sigue a una banda de ladrones que responsabiliza a los museos occidentales por retrasar un acuerdo para repatriar objetos que se cree fueron robados de países africanos. Un equipo que incluye a un profesor de historia retirado y a una joven especialista en seguridad debe organizar el robo, recabando información sobre la procedencia de los objetos y encontrando una ruta de escape. Sensores de movimiento, campanas de alarma y puertas de seguridad impiden una huida sencilla en un thriller diseñado para evocar películas de robos como La gran estafa (Ocean’s Eleven).

'Relooted' aborda la restitución de arte robado desde una perspectiva africana

Ben Myres, director creativo del juego, dice que Relooted no profundizaba en la política real sobre la devolución de obras de arte robadas. El juego evita debates sobre la capacidad de los museos africanos para albergar artefactos delicados o sobre el papel de la diplomacia para resolver disputas sobre devoluciones. “No nos interesa realmente convencer a nadie que juegue sobre lo que debería pasar con estos artefactos”, afirma Myres, de 32 años, quien en 2016 ayudó a fundar Nyamakop, el estudio en Johannesburgo que desarrolló el videojuego. “Queremos dejar que la gente decida si estas cosas profundamente espirituales deben volver a casa”.

Trabajando con un equipo de diseñadores de cerca de una docena de países africanos, Myres eligió representar artefactos reales, aunque dejando en el anonimato los museos que los albergan. Así, aunque una misión involucra una figura de búfalo del siglo XIX de Dahomey, una región del oeste africano que ahora forma parte de Benín, los jugadores no recorren una simulación del ala de arte africano del Museo Metropolitano de Nueva York —donde tal figura se exhibe actualmente— para recuperarla.

Como joven desarrollador en Sudáfrica, donde apenas unas pocas centenas de personas trabajan en la industria de los videojuegos, Myres tuvo que luchar cuesta arriba para atraer inversores para Relooted. Finalmente, reunió suficiente dinero de amigos y familiares mediante micromecenazgo para construir un prototipo mejorado del juego. Cuando eso no logró impresionar a los inversores en la Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos de 2019 en San Francisco, estuvo a punto de abandonar el concepto.

Pero cuando se asoció con la agencia global de talentos UTA un año después, encontró un público más receptivo. “Nos financiaron con un argumento de ascensor”, cuenta, añadiendo que el presupuesto fue de varios millones de dólares —robusto para un estudio independiente en una industria donde las grandes empresas llegan a gastar más de 300 millones de dólares en un solo juego.

La trama de 'Relooted' destaca cómo museos occidentales retrasan acuerdos para devolver artefactos robados de países africanos

Algunos jugadores han criticado a Relooted porque sus protagonistas negros terminan siendo ladrones. Mashigo, de 42 años, sugirió que la gente no siempre sabe cómo interactuar con obras hechas por africanos sobre africanos. “Creo que la gente aplica su política y percepciones culturales a una perspectiva africana, y mucha de la sutileza se pierde”, señala. “Quizá Relooted sea una oportunidad para que la gente interactúe con historias del continente y encuentre una nueva forma de percibirlas”.

Pero la parte más extraña de la experiencia llegó casi al final del desarrollo, según su programador, cuando empezó a recibir mensajes de instituciones culturales. “Tuvimos un museo en Australia que nos ofreció escanear artefactos en 3D y ponerlos en el juego para ser ‘recuperados’”, explica Myres, quien rechazó la propuesta. “Esto es una especie de fetiche raro. ¿Por qué nos piden que robemos sus artefactos?”

Sin embargo, los desarrolladores sí entablan conversaciones con algunas instituciones culturales. El próximo mes, en el Fowler Museum de la Universidad de California en Los Ángeles, Myres y Mashigo hablarán sobre Relooted con Erica P. Jones, una curadora que en 2024 supervisó la repatriación de siete artefactos saqueados al reino Asante, en lo que hoy es Ghana.

Jones dice que la colaboración tenía sentido. ¿Qué mejor manera de interesar a los estudiantes en temas de repatriación que un videojuego? “Hay mucho que une a los museos y los videojuegos”, afirmó Jones. “En ambos casos, se trata de contar historias”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Nyamakop Videogames]