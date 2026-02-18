Cultura

Sofia Gala y la ciencia ficción desde el sur: “Un futuro brillante” se estrena en Buenos Aires

La actriz coprotagoniza con Martina Passeggi la nueva película de la directora uruguaya Lucía Garibaldi, que se proyecta en Arthaus y Cacodelphia y a partir de marzo, en el Complejo Gaumont y otros espacios INCAA

Guardar
Ciencia ficción desde el sur:
Ciencia ficción desde el sur: la premiada “Un futuro brillante” se estrena en las salas de Buenos Aires

Un futuro brillante, la película de la guionista y directora uruguaya Lucía Garibaldi, llega a Buenos Aires tras obtener premios en festivales internacionales y consolidarse como una de las miradas más originales de la ciencia ficción latinoamericana. Esta coproducción entre Uruguay, Argentina y Alemania, que ya fue reconocida en certámenes como Tribeca y Huelva, se destaca por su equilibrio entre distopía y realismo cotidiano, y explora el deseo íntimo de autodeterminación en un contexto social asfixiante marcado por una plaga y un profundo reordenamiento social.

Las presentaciones para el público porteño tendrán lugar en Cinearte Cacodelphia (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150) y en Arthaus (Bartolomé Mitre 434), con funciones especiales el jueves 19 de febrero a las 21 h en Cacodelphia, y el viernes 20 a las 20 h en Arthaus. En ambos espacios, algunas funciones incluirán la participación del elenco y la directora. Durante marzo, la película también se proyectará en el Cine Gaumont y otros Espacios INCAA, extendiendo su recorrido por la ciudad.

La historia sigue a Elisa, interpretada por la joven Martina Passeggi, quien vive con su madre en un complejo habitacional estancado en el tiempo, en una sociedad donde las mascotas han desaparecido y la mayor parte de la población es anciana. La sociedad selecciona a algunas jóvenes para trasladarlas hacia “el Norte”, una tierra que promete borrar los errores del pasado y reescribir la historia. La hermana mayor de Elisa ya fue destinada allí y la madre sueña con reunir a la familia. Sin embargo, la llegada de la misteriosa Leonor, encarnada por Sofia Gala, impulsa a Elisa a cuestionar si realmente desea migrar. Su resistencia, silenciosa pero firme, encarna el núcleo de la película.

Sofía Gala Castiglione y Martina
Sofía Gala Castiglione y Martina Passeggi en "Un futuro brillante"

“Elisa me encanta porque, en el fondo, se resiste. Su deseo no es heroico, sino confuso, intuitivo, íntimo. Quiere elegir su propio destino. Quiere perder el tiempo. Me gusta pensar que esa elección imperfecta y contradictoria es también un gesto político”, dijo Garibaldi. También subrayó que “hacer ciencia ficción desde el sur es trabajar con lo que hay: inventar un mundo y hacerlo creíble sin grandes recursos. También es una oportunidad... Filmar desde el sur vuelve la ciencia ficción más concreta y más sucia, sin ocultar la precariedad. Muchas veces el futuro no llega en forma de nave espacial, sino como una heladera con semillas, un parlante que imita el sonido de un loro extinto o una hija que se niega al supuesto paraíso.”

Voces internacionales destacaron el trabajo de Garibaldi. The Hollywood Reporter elogió que “la revolución es íntima, casi imperceptible, y su expresión más contundente es el deseo de quedarse... el diseño de producción y la construcción del universo resultan cautivadores en su sobriedad retro“. In their own league definió la película como un “análisis social soberbio” en el marco de la ciencia ficción.

Por su parte, Movies we texted about calificó el film como “deliciosamente absurdo e intrigante”, centrando su análisis en la notable actuación de Martina Passeggi y en la capacidad de la directora para retratar una separación basada en el mérito biológico, donde la productividad define el destino de los personajes. En la visión de Medium, “es una obra de ficción especulativa bien elaborada y profundamente personal. Es una película sobre la grandiosa pequeñez de nuestras vidas. Las cosas simples que extrañamos cuando el mundo se desmorona, como el canto de los pájaros y los ladridos de los perros. Un futuro brillante trata sobre la conexión con todos y todo lo que nos rodea, lo que nos hace humanos.”

La directora uruguaya Lucía Garibaldi,
La directora uruguaya Lucía Garibaldi, durante la presentación de 'Un futuro brillante', en el Festival de Huelva (Foto: EFE / Alberto Díaz)

El paso por festivales confirma el alcance internacional de la película. Fue invitada a Tribeca Film Festival en Estados Unidos, Guanajuato en México, SANFIC en Chile, Mostra de São Paulo en Brasil, Huelva en España, AFI Fest en Estados Unidos y otros más en Suiza, Países Bajos, Suecia, Noruega, Rusia, Colombia y Finlandia. En este recorrido, recibió el premio a Mejor Largometraje en la sección “Viewpoints” de Tribeca y el “Ibero-American Press Award – Ibero-American Film Journalists” en el Festival de Huelva.

El elenco principal lo integran Martina Passeggi y Sofia Gala, acompañadas por Soledad Pelayo, Alfonso Tort y Maruja Bustamante. El guion pertenece a Lucía Garibaldi y Federico Alvarado; la producción estuvo a cargo de Isabel García y Pancho Magnou Arnabal. Entre las casas productoras figuran Montelona (Uruguay), Cimarrón (Argentina) y Achtung Panda! (Alemania). La dirección de fotografía recayó en Arauco Hernández; la música, en Fabrizio Rossi; la edición, en Sebastián Schjaer; el diseño de sonido, en Mercedes Tennina y Rocío López; la dirección de arte fue de Cecilia Guerriero; y el vestuario, de Dominique Souberbielle.

Temas Relacionados

CineUn futuro brillanteLucía GaribaldiSofia GalaCiencia ficción

Últimas Noticias

Durante 10 años, el marido la drogó y la hizo violar por otros: salen las memorias de Gisèle Pelicot y convierten el horror en esperanza

Habían estado juntos medio siglo, tenían tres hijos pero él se había vuelto un monstruo. Ella dio la cara, dijo que la vergüenza tenía que cambiar de lado y ahora publica “Un himno a la vida”

Durante 10 años, el marido

John Malkovich viene a la Argentina para protagonizar una obra teatral inspirada en Roberto Bolaño

El viernes 27 de marzo, el actor estadounidense pondrá en escena ‘El Infame Ramírez Hoffman’, un espectáculo que vincula literatura y música sobre textos del escritor y poeta chileno

John Malkovich viene a la

Cumbres Borrascosas: claves para entender sus personajes y conflictos

Un recorrido por los conflictos, las tensiones sociales y la ambigüedad moral que atraviesan la obra, a partir del análisis de Flavia Pittella en Infobae, que destaca la vigencia de la obra de Emily Brontë y las dificultades de trasladarla fielmente al cine

Cumbres Borrascosas: claves para entender

Descubrieron un detalle en un sarcófago expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes y reabrieron una investigación sobre una momia egipcia

Una observación mínima en una pieza exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes abrió una nueva línea de investigación sobre el origen, el estatus social y las técnicas de embalsamamiento de una momia egipcia y reavivó el debate entre especialistas

Descubrieron un detalle en un

Ethan Hawke ironizó sobre los actores en los festivales: “Un grupo de borrachos con jet lag hablando de sus películas”

El actor estadounidense que presentó ‘The Weight’ en la Berlinale, discrepó con la idea de que los artistas no deben hablar de política. “Todos tenemos derecho a expresarnos”, afirmó

Ethan Hawke ironizó sobre los
DEPORTES
La decisión en medio de

La decisión en medio de la “guerra de motores” de la Fórmula 1 que favorecerá a Alpine en el inicio de la temporada

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

La revelación sobre los inicios de Cristiano Ronaldo y su obsesión por ganar: “Sabía exactamente lo que quería”

Franco Colapinto, protagonista del nuevo anticipo de la serie de Fórmula 1 Drive To Survive: “Sos el hombre del momento”

Una ex figura de Boca Juniors reveló el llamado de Riquelme: “Me preguntó si iba a seguir de vacaciones o quería volver al club”

TELESHOW
Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones

Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones con su novio en Brasil: playas paradisíacas, gastronomía típica y romance a pleno

El enojo de Malena Valenzuela tras la polémica por el “pico” con su madre María: “Qué cabezas podridas tienen”

Benito Fernández fue abuelo por segunda vez: “Se agrandó la familia”

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

INFOBAE AMÉRICA

Hungría y Eslovaquia activaron sus

Hungría y Eslovaquia activaron sus reservas de emergencia de petróleo tras la interrupción del oleoducto ruso Druzhba

Sanae Takaichi fue formalmente confirmada como premier de Japón y buscará fortalecer la cooperación con Trump en Washington

Dirigente indígena panameño irá a juicio en 2027 por delitos contra el Estado

Matt Groening versus los productores: así nació el legendario crossover entre Los Simpson y The Critic

“Este no es tu hijo, dámelo”: dos intentos de secuestro de niños en supermercados conmueven a Italia