Sofia Gala y la ciencia ficción desde el sur: “Un futuro brillante” se estrena en Buenos Aires

Ciencia ficción desde el sur: la premiada “Un futuro brillante” se estrena en las salas de Buenos Aires

Un futuro brillante, la película de la guionista y directora uruguaya Lucía Garibaldi, llega a Buenos Aires tras obtener premios en festivales internacionales y consolidarse como una de las miradas más originales de la ciencia ficción latinoamericana. Esta coproducción entre Uruguay, Argentina y Alemania, que ya fue reconocida en certámenes como Tribeca y Huelva, se destaca por su equilibrio entre distopía y realismo cotidiano, y explora el deseo íntimo de autodeterminación en un contexto social asfixiante marcado por una plaga y un profundo reordenamiento social.

Las presentaciones para el público porteño tendrán lugar en Cinearte Cacodelphia (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150) y en Arthaus (Bartolomé Mitre 434), con funciones especiales el jueves 19 de febrero a las 21 h en Cacodelphia, y el viernes 20 a las 20 h en Arthaus. En ambos espacios, algunas funciones incluirán la participación del elenco y la directora. Durante marzo, la película también se proyectará en el Cine Gaumont y otros Espacios INCAA, extendiendo su recorrido por la ciudad.

La historia sigue a Elisa, interpretada por la joven Martina Passeggi, quien vive con su madre en un complejo habitacional estancado en el tiempo, en una sociedad donde las mascotas han desaparecido y la mayor parte de la población es anciana. La sociedad selecciona a algunas jóvenes para trasladarlas hacia “el Norte”, una tierra que promete borrar los errores del pasado y reescribir la historia. La hermana mayor de Elisa ya fue destinada allí y la madre sueña con reunir a la familia. Sin embargo, la llegada de la misteriosa Leonor, encarnada por Sofia Gala, impulsa a Elisa a cuestionar si realmente desea migrar. Su resistencia, silenciosa pero firme, encarna el núcleo de la película.

Sofía Gala Castiglione y Martina Passeggi en "Un futuro brillante"

“Elisa me encanta porque, en el fondo, se resiste. Su deseo no es heroico, sino confuso, intuitivo, íntimo. Quiere elegir su propio destino. Quiere perder el tiempo. Me gusta pensar que esa elección imperfecta y contradictoria es también un gesto político”, dijo Garibaldi. También subrayó que “hacer ciencia ficción desde el sur es trabajar con lo que hay: inventar un mundo y hacerlo creíble sin grandes recursos. También es una oportunidad... Filmar desde el sur vuelve la ciencia ficción más concreta y más sucia, sin ocultar la precariedad. Muchas veces el futuro no llega en forma de nave espacial, sino como una heladera con semillas, un parlante que imita el sonido de un loro extinto o una hija que se niega al supuesto paraíso.”

Voces internacionales destacaron el trabajo de Garibaldi. The Hollywood Reporter elogió que “la revolución es íntima, casi imperceptible, y su expresión más contundente es el deseo de quedarse... el diseño de producción y la construcción del universo resultan cautivadores en su sobriedad retro“. In their own league definió la película como un “análisis social soberbio” en el marco de la ciencia ficción.

Por su parte, Movies we texted about calificó el film como “deliciosamente absurdo e intrigante”, centrando su análisis en la notable actuación de Martina Passeggi y en la capacidad de la directora para retratar una separación basada en el mérito biológico, donde la productividad define el destino de los personajes. En la visión de Medium, “es una obra de ficción especulativa bien elaborada y profundamente personal. Es una película sobre la grandiosa pequeñez de nuestras vidas. Las cosas simples que extrañamos cuando el mundo se desmorona, como el canto de los pájaros y los ladridos de los perros. Un futuro brillante trata sobre la conexión con todos y todo lo que nos rodea, lo que nos hace humanos.”

La directora uruguaya Lucía Garibaldi, durante la presentación de 'Un futuro brillante', en el Festival de Huelva (Foto: EFE / Alberto Díaz)

El paso por festivales confirma el alcance internacional de la película. Fue invitada a Tribeca Film Festival en Estados Unidos, Guanajuato en México, SANFIC en Chile, Mostra de São Paulo en Brasil, Huelva en España, AFI Fest en Estados Unidos y otros más en Suiza, Países Bajos, Suecia, Noruega, Rusia, Colombia y Finlandia. En este recorrido, recibió el premio a Mejor Largometraje en la sección “Viewpoints” de Tribeca y el “Ibero-American Press Award – Ibero-American Film Journalists” en el Festival de Huelva.

El elenco principal lo integran Martina Passeggi y Sofia Gala, acompañadas por Soledad Pelayo, Alfonso Tort y Maruja Bustamante. El guion pertenece a Lucía Garibaldi y Federico Alvarado; la producción estuvo a cargo de Isabel García y Pancho Magnou Arnabal. Entre las casas productoras figuran Montelona (Uruguay), Cimarrón (Argentina) y Achtung Panda! (Alemania). La dirección de fotografía recayó en Arauco Hernández; la música, en Fabrizio Rossi; la edición, en Sebastián Schjaer; el diseño de sonido, en Mercedes Tennina y Rocío López; la dirección de arte fue de Cecilia Guerriero; y el vestuario, de Dominique Souberbielle.