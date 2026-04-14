Cuáles son los 3 autos más vendidos con planes de ahorro y de cuánto es la cuota que pagan los suscriptores

Con cuotas accesibles de entre $220.000 y $400.000, el sistema de plan de ahorro es la vía de acceso a un 0km para muchos ahorristas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una de las formas más accesibles para comprar un auto cero kilómetro en la Argentina es a través de los famosos planes de ahorro, muy populares por un lado, y muy cuestionados por otro, ya que mientras representan el sistema que ofrece la cuota más baja, esa cuota se calcula por la lista de precios oficial de las marcas, en la que los autos cuestan entre un 15% y un 25% más caros que para operaciones de contado o financiación prendaria.

Sin embargo, cerca del 40% de las ventas de autos nuevos cada mes se hacen por medio de este canal, por lo cual todas las automotrices apuestan a distintos tipos de planes que se puedan adaptar de mejor modo a los clientes, en general, aquellos que tienen una parte mínima para integrar a la operación y necesitan plazo largo y cuota baja para “pagarse el 0 km”.

En la industria existe el concepto de considerar que los planes de ahorro subvencionan el precio de mostrador de los autos más baratos, los que le dan volumen a las marcas y, por ese motivo, cada vez se amplía más la lista de modelos que se pueden comprar por medio de este sistema.

Los tres modelos que mas planes de ahorro vendieron en marzo son tres autos de pasajeros de segmento chico y compacto. El líder fue el Volkswagen Tera con 2.014 planes, segundo fue el Fiat Cronos con 1.826 y tercero el Renault Kwid con 1.430 suscripciones.

El Volkswagen Tera es el vehículo con mayores suscripciones a plan de ahorro en el mercado argentino

Los planes de los 3 autos más vendidos

Para comprar un VW Tera Trend 1.6 está disponible un plan de 84 cuotas, con una financiación del 70% (plan 70/30) y una adjudicación en cuotas 8, 12 y 24. Esa adjudicación se debe hacer aportando el 30% del valor del auto. Teniendo en cuenta que el Tera Trend tiene un precio de lista de $36.755.250, y que el plan es por el 70% del valor ($25.728.675), la cuota pura (sin gastos administrativos) es de $306.293.

En el caso del Fiat Cronos, el modelo es el Drive Pack Plus 1.3, con un precio de lista de $37.400.000. La comercialización se hace sobre 84 cuotas en 3 modalidades posibles de 90/10, 80/20 y 70/30. En todos los casos se puede adjudicar en cuota 2, y hay que hacer un aporte de capital del 20%. Aquí, las cuotas varían de acuerdo al plan, arrojando como resultado que en el 90/10 la cuota pura es de $400.714, en el 80/20 es de $356.190, y en el 70/30 de $311.666.

El Renault Kwid de plan de ahorro es el Iconic 1.0, que se comercializa por Plan Rombo en formato 100% financiado con 120 cuotas, y se adjudica por sorteo o licitación. En este caso, la cuenta es más simple, ya que el precio de lista de $26.360.000 se divide por 120 y eso da una cuota pura de $219.666.

El Fiat Cronos fue el auto más vendido por plan de ahorro hasta el año pasado, pero ahora fue desplazado al segundo lugar

Siempre se debe considerar que existen recursos que se aplican en algunos autos o marcas para hacer más tentadora la oferta. Es el caso del sistema de diferimiento de cuotas, un mecanismo que abarata el importe de los primeros meses (en algunos casos hasta un 50%), pero que el ahorrista debe saber que ese descuento no es un regalo sino un traslado a futuro de ese monto de dinero.

Esto genera que en una parte del plan haya cuotas más baratas que la cuota pura, en otro momento la cuota pura sea normal, exactamente la calculada con anterioridad de acuerdo al precio el tipo de plan, y después haya una cantidad de cuotas más altas, que es donde se aplica el diferimiento del comienzo.

Nuevo segmento en Plan de Ahorro

En el último año, de hecho, una gama de vehículos que tenía muy poca oferta de planes de ahorro entró en el mercado con fuerte presencia y con una respuesta de los consumidores que superó las expectativas. Se trata de los SUV medianos o C-SUV, de los que hay cada vez más modelos por tratarse de un segmento en crecimiento casi paralelo con el de los novedosos y cada vez más populares SUV compactos.

El Ford Territory es el C-SUV que mejor desempeño tiene en el canal de Plan de Ahorro en su segmento

Según los datos recopilados por el especialista en planes de ahorro, Pablo Piñeiro, estos son los 8 vehículos del segmento de los C-SUV que mayores ventas de unidades por plan de ahorro tuvieron en marzo. En esta lista no están la mayoría de los autos chinos de este segmento, que son los que protagonizaron su crecimiento, pero esas marcas no tienen ventas por plan de ahorro.

El modelo que lidera las ventas generales de SUV también es el que más suscripciones tuvo. Se trata del Ford Territory, que por medio de Plan Óvalo registró 352 planes en marzo. En segundo lugar quedó el nuevo Renault Boreal, que ya se puede suscribir por Plan Rombo, con 242. El tercer modelo más vendido por este canal fue el Toyota Corolla Cross con 181 unidades, delante del Fiat Fastback (para algunos un B-SUV pero para otros un C-SUV por sus dimensiones) que llegó a 177, el Chevrolet Captiva PHEV con 139, el Jeep Compass con 125, el Volkswagen Taos con 116 y el Nuevo Nissan Kicks con 59 unidades.