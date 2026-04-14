Solo uno de cada tres motociclistas usa correctamente el casco en El Salvador

De acuerdo con datos oficiales, los motociclistas son parte del grupo vulnerable en las vías salvadoreñas./(PNC)

En El Salvador, solo uno de cada tres motociclistas utiliza correctamente el casco de seguridad, según datos recientes compartidos por la directora ejecutiva del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), Bessy Guzmán. Esta cifra adquiere especial relevancia en un contexto donde los accidentes viales y la siniestralidad entre motociclistas continúan en aumento, de acuerdo con reportes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Durante una entrevista en Canal 21, Guzmán expuso que, aunque el 99 % de los motociclistas porta casco, solo uno de cada tres lo ajusta de manera adecuada, lo que reduce drásticamente la protección frente a siniestros. La funcionaria citó estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que afirman que el uso correcto de un casco certificado puede salvar hasta el 60 % de las vidas en accidentes de tránsito.

La importancia de este dato se refuerza ante el incremento de la cantidad de motociclistas fallecidos en el país. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo que va de 2026, El Salvador suma 158 motociclistas muertos y 4,210 personas heridas en accidentes de tránsito, lo que representa un alza del 33 % respecto al año anterior. Los motociclistas conforman uno de los grupos más vulnerables en las carreteras nacionales, junto a peatones y ciclistas, según datos oficiales.

Las autoridades insisten en el uso y buena colocación del casco certificado ante el riesgo de accidentes en carreteras. /(Viceministerio de Transporte)

El parque vehicular salvadoreño continúa creciendo y de acuerdo, con Félix Serrado, director de Transporte, quien también fue parte de la entrevista matutina, ya supera los dos millones de unidades. El funcionario detalló que el 45 % de los vehículos circula en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), lo que genera una presión adicional sobre la red vial y aumenta los riesgos para motociclistas y peatones.

La directora del FONAT enfatizó que, en el marco del plan vacacional liderado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), se reforzó la entrega de insumos como conos, extintores, arneses y, de manera especial este año, cascos certificados. “Sabemos que los cascos pueden salvar vidas. Por eso, no solo los entregamos, sino que mostramos a los motociclistas la forma correcta de uso”, puntualizó Guzmán.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos, la forma correcta de colocarse el casco implica que este debe ajustarse de manera uniforme alrededor de la cabeza, sin espacios entre el forro y el cuero cabelludo. El casco debe estar nivelado, cubriendo la parte superior de la frente, y la correa de la barbilla debe quedar bien ajustada, permitiendo solo uno o dos dedos entre el mentón y la correa. No debe moverse hacia adelante ni hacia atrás ni hacia los lados al sacudir la cabeza. Además, debe estar certificado por estándares internacionales como DOT, ECE o Snell, y no presentar daños visibles o forro deteriorado.

Las autoridades advierten sobre el aumento de accidentes y la baja protección efectiva en las calles salvadoreñas./(PNC)

De acuerdo con Guzmán, el trabajo articulado entre FONAT, el Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Viceministerio de Transporte (VMT) incluye controles preventivos, educación vial y campañas de concientización sobre el uso de elementos de seguridad, con especial enfoque en motociclistas. Las autoridades insisten en la relevancia de la educación vial y la revisión regular del equipo de protección, además de la aplicación de sanciones para quienes incumplen la normativa.

Las causas principales de los accidentes en motocicleta continúan siendo la distracción al conducir, la invasión de carril y no respetar las señales de tránsito. Las autoridades alertan que, ante el crecimiento del parque vehicular y la alta concentración de vehículos en el AMSS, el uso adecuado del casco es un factor determinante para reducir las cifras de mortalidad y lesiones graves en las vías salvadoreñas.