Diana Szeinblum reúne a familias reales en una propuesta única de danza contemporánea

'Mi contundente situación' se presenta en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, del miércoles 15 al sábado 18 de abril

Mi contundente situación, la más reciente obra de la coreógrafa Diana Szeinblum, se presenta esta semana los días 15, 16, 17 y 18 de abril a las 20.30 en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Las entradas están disponibles tanto en línea como en boletería, con descuentos para jubilados, facilitando el acceso a un público amplio. El espectáculo destaca por reunir en escena a familiares reales, explorando los vínculos biológicos y la memoria a través del lenguaje de la danza contemporánea.

La pieza artística reúne sobre el escenario a familiares directos —padres e hijas, madres e hijos, hermanos— que comparten la experiencia del baile. La creadora afirma que la obra intenta juntar los cuerpos y no las relaciones, poniendo en primer plano la presencia física por sobre los lazos simbólicos. La coreografía se sumerge en los temas de memoria, transformación y cuidado, buscando recuperar aquello que alguna vez fue inseparable. La obra invita a habitar un espacio donde el cuerpo antecede al lenguaje y a la razón, rescatando las estructuras familiares en crisis mediante el contacto humano.

'Mi contundente situación' transforma relaciones familiares reales en material coreográfico

Familias en la obra

El elenco está formado por familiares directos de Diana Szeinblum y de otros intérpretes. Participan Rodolfo Opazo, Quío Garat Opazo, Vera Garat, Rafael Nir, Lorenzo Nir, la propia Diana Szeinblum, Hernan Franco, Roxana Taboada, Natalia Tencer y Luis Tencer.

Cada núcleo coreográfico pone en juego las relaciones primarias —padre e hija, madre e hijo, hermanos— convirtiendo esos vínculos reales en materia de movimiento. La estructura dramatúrgica permite observar cómo la materialidad del cuerpo y los lazos familiares se transforman en el eje del trabajo artístico.

La obra, creada originalmente por encargo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) y revisitada en 2025 en el CLUB PARAISO, explora la utopía poética de reunir lo que alguna vez se consideró “inseparable”. En escena, una bailarina comparte la danza con su padre, un bailarín lo hace con su madre, otro con su hija, y dos hermanos se encuentran con su madre. Estas relaciones familiares se transforman en material coreográfico, donde el contacto físico expone capas de memoria y procesos de transformación.

Diana Szeinblum prioriza en su propuesta escénica la corporeidad y el espacio, rescatando estructuras familiares en crisis

Trayectoria de Diana Szeinblum

Diana Szeinblum es coreógrafa y bailarina. Ha bailado en el Teatro General San Martín con Oscar Araiz y en la Compañía F.T.S., dirigida por Pina Bausch. Entre sus obras destacadas figuran Secreto, Malibú, A la hora de oro para el Ballet del Teatro San Martín y una videodanza sobre música de Mauricio Kagel para el CETC del Teatro Colón.

En 2007, estrenó Alaska en Ciudad Cultural Konex, seleccionada para una gira en Estados Unidos por Performing America’s Project. Su recorrido incluye trabajos como La mesa es un pedazo de madera para el TACEC de La Plata y Brasilia para el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, junto a varios reconocimientos a lo largo de su carrera.

[Fotos: Martina Perosa]