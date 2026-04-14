Cultura

Diana Szeinblum reúne a familias reales en una propuesta única de danza contemporánea

‘Mi contundente situación’, donde padres, hijos y hermanos bailan juntos explorando los lazos emocionales, se presenta del miércoles 15 al sábado 18 en el Centro de Experimentación del Teatro Colón

Guardar
Dos personas de espaldas con capuchas. Sudaderas, una gris y otra morada con patrón, unidas por cremallera central. Llevan vaqueros
'Mi contundente situación' se presenta en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, del miércoles 15 al sábado 18 de abril

Mi contundente situación, la más reciente obra de la coreógrafa Diana Szeinblum, se presenta esta semana los días 15, 16, 17 y 18 de abril a las 20.30 en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Las entradas están disponibles tanto en línea como en boletería, con descuentos para jubilados, facilitando el acceso a un público amplio. El espectáculo destaca por reunir en escena a familiares reales, explorando los vínculos biológicos y la memoria a través del lenguaje de la danza contemporánea.

La pieza artística reúne sobre el escenario a familiares directos —padres e hijas, madres e hijos, hermanos— que comparten la experiencia del baile. La creadora afirma que la obra intenta juntar los cuerpos y no las relaciones, poniendo en primer plano la presencia física por sobre los lazos simbólicos. La coreografía se sumerge en los temas de memoria, transformación y cuidado, buscando recuperar aquello que alguna vez fue inseparable. La obra invita a habitar un espacio donde el cuerpo antecede al lenguaje y a la razón, rescatando las estructuras familiares en crisis mediante el contacto humano.

Dos hombres descalzos unidos por chaquetas con cremallera, uno de negro y otro de morado estampado, en una sala con paredes claras
'Mi contundente situación' transforma relaciones familiares reales en material coreográfico

Familias en la obra

El elenco está formado por familiares directos de Diana Szeinblum y de otros intérpretes. Participan Rodolfo Opazo, Quío Garat Opazo, Vera Garat, Rafael Nir, Lorenzo Nir, la propia Diana Szeinblum, Hernan Franco, Roxana Taboada, Natalia Tencer y Luis Tencer.

Cada núcleo coreográfico pone en juego las relaciones primarias —padre e hija, madre e hijo, hermanos— convirtiendo esos vínculos reales en materia de movimiento. La estructura dramatúrgica permite observar cómo la materialidad del cuerpo y los lazos familiares se transforman en el eje del trabajo artístico.

La obra, creada originalmente por encargo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) y revisitada en 2025 en el CLUB PARAISO, explora la utopía poética de reunir lo que alguna vez se consideró “inseparable”. En escena, una bailarina comparte la danza con su padre, un bailarín lo hace con su madre, otro con su hija, y dos hermanos se encuentran con su madre. Estas relaciones familiares se transforman en material coreográfico, donde el contacto físico expone capas de memoria y procesos de transformación.

Primer plano de una mujer caucásica de mediana edad, con cabello castaño claro y canas, ojos verdes, y un suéter de cuello alto negro, con los brazos cruzados y las uñas pintadas de verde neón
Diana Szeinblum prioriza en su propuesta escénica la corporeidad y el espacio, rescatando estructuras familiares en crisis

Trayectoria de Diana Szeinblum

Diana Szeinblum es coreógrafa y bailarina. Ha bailado en el Teatro General San Martín con Oscar Araiz y en la Compañía F.T.S., dirigida por Pina Bausch. Entre sus obras destacadas figuran Secreto, Malibú, A la hora de oro para el Ballet del Teatro San Martín y una videodanza sobre música de Mauricio Kagel para el CETC del Teatro Colón.

En 2007, estrenó Alaska en Ciudad Cultural Konex, seleccionada para una gira en Estados Unidos por Performing America’s Project. Su recorrido incluye trabajos como La mesa es un pedazo de madera para el TACEC de La Plata y Brasilia para el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, junto a varios reconocimientos a lo largo de su carrera.

[Fotos: Martina Perosa]

Temas Relacionados

Mi Contundente SituaciónCentro de Experimentación del Teatro ColónDanza Contemporánea

Últimas Noticias

Mario Vargas Llosa fue “un hombre complejo al que la vida le quedaba chica”, según la definición de su hijo

Álvaro Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Alejandro Roemmers y Maribel Luque entre otros, evocaron vida y obra del escritor peruano premio Nobel, al cumplirse un año de su muerte

Mario Vargas Llosa fue “un hombre complejo al que la vida le quedaba chica”, según la definición de su hijo

El Met revindica a los maestros de la arquitectura gótica

La nueva muestra del museo neoyorquino explora las técnicas y el legado de los arquitectos medievales, poniendo en valor documentos y piezas poco conocidas que desafían la visión tradicional del Renacimiento como origen del diseño

El Met revindica a los maestros de la arquitectura gótica

Los museos europeos enfrentan el pasado colonial: un debate abierto sobre justicia e identidad

Entre ceremonias de repatriación y colecciones problemáticas, el Museo Vrolik o el Instituto Karolinska enfrentan retos legales y éticos para reconciliarse con el pasado y las comunidades expoliadas

Los museos europeos enfrentan el pasado colonial: un debate abierto sobre justicia e identidad

Estos son los ganadores de los premios Andersen y Lindgren, los más prestigiosos de la literatura infantil y juvenil

En las jornadas inaugurales se anunciaron los ganadores de los máximos galardones de autores e ilustradores de literatura para niños y jóvenes

Estos son los ganadores de los premios Andersen y Lindgren, los más prestigiosos de la literatura infantil y juvenil

Recuperan pinturas del Renacimiento que un bombardeo convirtió en 30.000 fragmentos

La historia de fragmentos rescatados revela cómo tecnología y emoción pueden reconstruir legado y comunidad

Recuperan pinturas del Renacimiento que un bombardeo convirtió en 30.000 fragmentos
DEPORTES
Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

Camilo Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera: barrió a Karen Khachanov y avanzó en el ATP de Barcelona

Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador

La insólita reacción de un jugador con una árbitro que convalidó un gol para su equipo tras la revisión del VAR

Impacto en la Fórmula 1: la FIA prohibió " el truco de los motores" de Mercedes y Red Bull que les daba ventaja en la clasificación

TELESHOW
Se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “He tomado la decisión en marzo”

Se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “He tomado la decisión en marzo”

La tierna foto de Gianinna Maradona antes del nuevo juicio por la muerte de Diego: “Te amo”

Gastón Portal habló de la actualidad de la industria cultural: “Es el peor momento desde la dictadura”

Gimena Accardi mostró fotos inéditas de su pasado: “Tenía 22 años, una carpa en la costa y una cámara digital”

Coty Romero sufrió una descompensación en el reality español a dos días de haber ingresado: qué le pasó

INFOBAE AMÉRICA

Mario Vargas Llosa fue “un hombre complejo al que la vida le quedaba chica”, según la definición de su hijo

Mario Vargas Llosa fue “un hombre complejo al que la vida le quedaba chica”, según la definición de su hijo

Estas son las tarifas de visas de trabajo y residencia en EEUU en 2026 y cuánto cuesta cada trámite

Juan Pablo Velasco y Otto Ritter alistan cierres de campaña para el balotaje a la Gobernación de Santa Cruz

FONAT entregó 2.6 millones de dólares en compensación a víctimas de accidentes viales en 2025 en El Salvador

Panamá mantendrá doble revisión a pasajeros de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua