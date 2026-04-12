Cultura

El arte y la música de Radiohead cobran vida en una experiencia inmersiva que anticipa su regreso en 2027

La vanguardista muestra dirigida por Sean Evans y alimentada por la creatividad de Thom Yorke y Stanley Donwood sorprende al público de Coachella y marca el inicio de una nueva etapa para el icónico grupo británico

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México será el único país latinoamericano, hasta el momento, que albergará la muestra.
El arte y la música de Radiohead cobran vida en una experiencia inmersiva que anticipa su regreso en 2027 (axs.com)

Radiohead inauguró en Coachella la instalación audiovisual inmersiva Motion Picture House: KID A MNESIA, que recorrerá Norteamérica durante los próximos diez meses, según informaron medios como Hypebeast y USA Art News.

La propuesta, que homenajea los álbumes Kid A y Amnesiac, abrió sus puertas en un búnker subterráneo de 1.580 metros cuadrados (17.000 pies cuadrados) y 11,5 metros de altura (38 pies), construido especialmente bajo el Empire Polo Fields, sede del festival en California.

La experiencia central de la instalación es un filme de setenta y cinco minutos dirigido por Sean Evans, que combina fragmentos artísticos producidos por Thom Yorke y Stanley Donwood entre 1999 y 2000. El recorrido incluye proyecciones de obras originales, bocetos y collages, junto a notas manuscritas, todo acompañado por una banda sonora multicanal que remezcla grabaciones de estudio de la época. Según reportó Music News, el propio Yorke ha descrito el relato como una narración “en la que un monstruo queda atrapado en un museo abandonado de lo perdido y olvidado”.

Imagen del concierto de Radiohead en Madrid y su famosa "jaula" en forma de escenario
Imagen del concierto de Radiohead en Madrid y su famosa "jaula" en forma de escenario

Tras su estreno en Coachella, la exposición visitará Brooklyn (del 6 al 31 de mayo en Agger Fish Building), Chicago (del 30 de julio al 23 de agosto en Cinespace Studio), Ciudad de México (del 27 de octubre al 15 de noviembre en La Maravilla Studios) y San Francisco (del 14 de enero al 7 de febrero de 2027 en Palace of Fine Arts), según detalló KJWL.

En cada sede, las funciones se ofrecerán en bloques de dos horas, permitiendo a los asistentes ver el filme y recorrer galerías con piezas originales de Yorke y Donwood. Las entradas, que primero se asignarán a quienes se preinscriban antes del 12 de abril, saldrán a la venta general el 24 de abril.

El proyecto Motion Picture House: KID A MNESIA se desarrolló inicialmente como una exposición presencial, pero la pandemia obligó a transformarlo en un entorno virtual en 2021 mediante Unreal Engine. Su regreso al formato físico coincide con la reciente reactivación de Radiohead, que en 2025 se reunió para una breve serie de conciertos en Europa tras una pausa de siete años, según puntualizó Music News. El grupo planea reanudar su actividad en vivo en 2027, adoptando un modelo de giras limitado a veinte actuaciones por continente y año.

Radiohead portada
Radiohead (Companies House)

La narrativa visual y sonora de la instalación gira sobre los conceptos y el imaginario que definieron Kid A y Amnesiac, dos discos concebidos como un álbum doble y que, tras ser editados por separado, se reeditaron juntos en 2021 bajo el título Kid A Mnesia.

La exposición sucede a la muestra “This Is What You Get”, celebrada en 2025 en el Ashmolean Museum de Oxford, donde se exhibieron más de 180 obras de Yorke y Donwood vinculadas a la iconografía de la banda. Donwood, responsable del arte de todos los álbumes de Radiohead, expresó en ese contexto: “Me resulta difícil mirar el arte sin escuchar la música. Está codificado”.

El filme, que alterna imágenes inquietantes y paisajes sonoros abstractos, explora, en palabras de Yorke, la idea de “un vestigio de una época en la que la tecnología pudo habernos salvado”. El tráiler muestra la silueta de una criatura semejante a un minotauro en un entorno rojo intenso, con una atmósfera de desasosiego acentuada por el acompañamiento musical. La exhibición busca ofrecer a los asistentes una aproximación multisensorial a uno de los períodos más influyentes de la música contemporánea, según la cobertura de Hypebeast.

La gira de Motion Picture House: KID A MNESIA representa una de las propuestas más ambiciosas de Radiohead en la intersección del arte visual y el sonido, y servirá de preámbulo al retorno escénico de la banda previsto para el año próximo.

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