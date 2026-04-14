Google Lab llega a Trujillo: comunidad universitaria podrá acceder a formación en tecnologías avanzadas

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La Universidad César Vallejo (UCV) inauguró en Trujillo su primer Google Lab y lo presentó como un espacio orientado a fortalecer las competencias digitales a través de la innovación tecnológica para estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo. La institución destaca que esta iniciativa forma parte de su estrategia de transformación digital y busca responder a las exigencias de un entorno globalizado.

Según la universidad, el nuevo laboratorio brinda a la comunidad universitaria acceso a herramientas avanzadas de Google Workspace, con énfasis en tecnologías de inteligencia artificial como Gemini, NotebookLM y otras soluciones orientadas a la investigación, el aprendizaje y el desarrollo de proyectos innovadores.

La UCV señala que, con este modelo, las aulas pueden convertirse en espacios de debate y construcción de conocimiento, apoyados en herramientas digitales de última generación. El objetivo es que los estudiantes investiguen con mayor rapidez, accedan a fuentes de información confiables y desarrollen pensamiento crítico y creativo.

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¿Cómo se implementa la capacitación docente y tecnológica en la UCV?

La institución indica que ha puesto en marcha un programa de capacitación intensiva dirigido a su plana docente para garantizar un alto nivel de dominio en estas tecnologías. En ese sentido, se han adquirido 1,000 licencias de Gemini Pro y 5,000 licencias de Teaching and Learning, lo que permitirá a los profesores transferir estos conocimientos a los estudiantes de manera efectiva.

De acuerdo con la UCV, después de su implementación inicial en el campus Lima Norte, el Google Lab ha sido inaugurado en Trujillo con un espacio físico equipado con Chromebooks y dispositivos diseñados para facilitar el acceso a plataformas educativas y cursos especializados en inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en la nube.

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El Dr. César Acuña Peralta, fundador de la UCV, destacó: “Con el Google Lab vamos a revolucionar la educación con tecnología e innovación. Cada día la UCV continúa adecuándose a los nuevos tiempos, porque no hay educación sin tecnología. Además, somos la única universidad que mantiene un convenio con Google y la única que va a tener un Google Lab en todos sus 12 campus”.

Por su parte, la Dra. Gisell Prado, directora general del campus Trujillo, señaló que este espacio “simboliza la innovación, el futuro y el compromiso que tenemos con la excelencia académica. Es un lugar donde la tecnología se convierte en un aliado del aprendizaje de los estudiantes”.

Con la apertura del Google Lab, la UCV sostiene que reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación y la formación de profesionales competitivos.