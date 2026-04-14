Dólar minorista debajo de los $1.400: a cuánto lo vende cada banco

Pese a la inflación, el precio del dólar cae en la Argentina.

El dólar reanuda la baja este martes, para operarse en sus precios mínimos desde septiembre. En este marco, todas las cotizaciones minoristas de la divisa se asientan debajo de los 1.400 pesos.

El dólar al público experimenta la quinta caída consecutiva este martes. El billete minorista es ofrecido a $1.380 para la venta en el Banco Nación, con una baja de cinco pesos o 0,4 por ciento. Por la mañana la divisa en esta entidad tocó los $1.375, un piso desde el 26 de septiembre del año pasado.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promediaba $1.382,40 para la venta y $1.331,78 para la compra.

El descenso del dólar minorista se dio a la par del mayorista o comercial, que tocó un piso en los 1.347 pesos, en la séptima sesión operativa consecutiva en baja. El tipo de cambio oficial, que a la solo es sostenido por la intervención compradora del Banco Central, opera en su precio más bajo desde el 26 de septiembre de 2025.

En sentido contrario a las cotizaciones oficiales, el dólar blue sube cinco pesos, para ser negociado a $1.405 para la venta. En tanto, para la compra, las agencias informales toman al billete a $1.385, una paridad 50 pesos mayor que en el segmento bancario minorista, donde es tomado a $1.330 según la referencia del Banco Nación.

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

En las distintas entidades la tendencia para el billete al público es declinante, aunque no uniforme. El dólar más barato es ofrecido por Banco Hipotecario, a $1.370 para la venta, seguido por los bancos Nación, Piano y BBVA, a 1.375 pesos. Luego hay un pelotón de entidades que ofrece el dólar minorista a $1.380 para la venta: Credicoop, Banco Macro, Banco de Comercio y Galicia.

Las cotizaciones más altas para el dólar minorista se encuentran en Banco Supervielle ($1.383,50), seguido por el ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), Banco Ciudad y Patagonia, a $1.385 para la venta. El dólar minorista más caro es ofrecido a $1.395 vendedor en el Banco Santander.

¿Por qué baja el dólar?

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, indicó que “el exceso de oferta continúa marcando el ritmo de la plaza cambiaria, y así es que el dólar mayorista ahora ‘testea’ los 1.350 pesos, aún cuando el BCRA viene actuando con fuertes compras que los operadores esperan puedan traducirse en acumulación de reservas. Ello sucede mientras las tasas en pesos siguen en descenso, e incluso crece la expectativa por una gradual remonetización de percibirse un repunte en la demanda de dinero, lo cual ayudaría al crédito”.

El analista y asesor de negocios Salvador Di Stéfano consideró que “hay un cambio de conducta del consumidor, un cambio en el patrón de consumo y en la forma de trabajar. Todos vamos a tener que adaptarnos a esta nueva realidad”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el actual modelo apunta más a la inversión y la exportación que al consumo interno.

En ese sentido, Di Stefano señaló a Cadena3 que comienzan a verse algunos indicadores positivos en la economía, como la baja del dólar y de las tasas de interés. “Eso quiere decir que la gente está demandando pesos y que se empieza a ver una lucesita en el horizonte”, afirmó, aunque reconoció que todavía hay dificultades en distintos sectores. “Tener los dólares guardados no ayuda a nadie. El país lo sacamos entre todos y para eso hay que poner el dinero en movimiento”, planteó, al tiempo que insistió en la necesidad de cambiar hábitos financieros arraigados en la sociedad argentina.