Juliette Binoche conmueve al Festival de Berlín con su personaje en ‘Queen At Sea’

La película muestra las complejidades de la convivencia familiar frente a un diagnóstico de demencia avanzada. “Se trata de reaccionar con responsabilidad”, afirmó la actriz francesa

Tom Courtenay, Anna Calder-Marshall y
Tom Courtenay, Anna Calder-Marshall y Juliette Binoche posan antes del estreno de 'Queen at Sea' en el Festival de Berlín

El alzheimer o cualquier tipo de demencia son una enfermedad que no solo afecta al enfermo, también a todos lo que le rodean y es algo que hay que hacer visible. Ese es el mensaje de la película Queen At Sea y de todo su equipo, encabezado por Juliette Binoche, que presentaron la película en la competición de la Berlinale. Binoche interpreta a Amanda, que busca la mejor forma de ayudar a su madre, que sufre demencia avanzada y que vive en una típica casa londinense, incómoda y llena de escaleras, junto a su segundo marido, ambos rozando los ochenta años.

Para la actriz francesa, su personaje intenta “garantizar la seguridad de todos en una situación extremadamente difícil” como lo es tratar a su madre con alzheimer. Al respecto, la británica Anna Calder-Marshall, que interpreta de forma brillante a la madre enferma, Leslie, destacó la importancia de que un filme como este se presente en un festival como la Berlinale. “Es algo que debe compartirse, hay que hacer conocer y tomar conciencia” del problema que supone para todos.

Justamente de esa idea partió el director, Lance Hammer, que ha vivido de cerca un problema como el que muestra la película. “Quería mostrar el sufrimiento que eso implica”, explicó el estadounidense, que en el filme ha volcado diferentes historias que conocía o le contaron. Incluso reescribió el guion para hablar con profesionales que tratan con estos enfermos, no solo desde el punto de vista puramente médico, también de ayuda social. “El guion se construyó como si fuera un taller”, precisó. La historia se desarrolla principalmente en la casa en la que vive la pareja anciana y la situación estalla cuando la hija de ella les sorprende manteniendo relaciones sexuales, algo que cree inadecuado porque su madre no es capaz de dar su consentimiento.

'Queen At Sea' expone el
'Queen At Sea' expone el dilema ético sobre el consentimiento familiar en personas con demencia senil

La intervención de la policía, de los servicios sociales, las diferentes opiniones del marido y de la hija, todo contribuye a poner de manifiesto la dureza de convivir con personas que padecen algún tipo de demencia. Como contraste, Sara, que es la tercera generación de la familia está viviendo su primer amor. Eso es lo que más atrajo a este papel a la actriz Florence Hunt, que se ha hecho muy popular por su papel de Hyacinth en la serie Bridgerton.

“Lo que más me gusto del guion es la proximidad del primer amor de la vida de Sara y el último de su abuela”, dijo Hunt, emocionada por trabajar con Juliette Binoche y con Calder-Marshall, de las que destacó su “capacidad de compromiso con un papel”. “Han entrado tan profundamente en vuestros personajes que eso me inspiró para tratar de hacer lo mismo”, resaltó la actriz mirando a sus compañeras de reparto.

Juliette Binoche y Florence Hunt
Juliette Binoche y Florence Hunt durante la conferencia de prensa que presentó 'Queen at Sea' en la Berlinale 2026

Tres mujeres frente a un hombre, Martin, el marido de Leslie, al que da vida el británico Tom Courtenay, un personaje tan frágil en el filme como su mujer, aunque él no lo quiera reconocer. “Es muy duro para el personaje de Juliette, porque sabe hasta qué punto Martin ama a su mujer pero ya no está en condiciones de ocuparse de ella, pero él está convencido de que puede hacerlo porque la quiere”, explicó el actor. Mientras que Juliette Binoche apuntó que uno de los puntos centrales de la historia es dónde están los límites, en qué momento hay que tomar una decisión aunque sea duro. “Se trata de reaccionar con responsabilidad, de cuándo tomas la decisión, de quién es la mejor persona para tomarla”, agregó el director.

Una película con un extraño título que nace de una forma también curiosa. “At Sea en inglés británico, significa estar en peligro, estar perdido a nivel cognitivo y yo tenía una imagen en mi cocina de una reina sobre un barco que partía a la guerra”. De ahí surgió este Queen At Sea’. Una película que cuenta con una delicada fotografía del brasileño Adolpho Veloso -nominado este año al Óscar por su trabajo en Train Dreams (Sueños de trenes)- y que muestra “lo extremadamente humano”, en palabras de Juliette Binoche.

Fuente: EFE

[Fotos: REUTERS/Maryam Majd; prensa Berlinale]

