La belleza de la semana: “Albertine en la sala de espera del médico de la policía”, de Christian Krohg

“Albertine en la sala de espera del médico de la policía” (1887) de Christian Krohg

1

Albertine en la sala de espera del médico de la policía. El título ya es fascinante. La vemos a Albertina en la fila, cabizabaja, pañuelo en la cabeza. Es la siguiente en entrar al consultorio. Está dentro del óleo monumental creado por Christian Krohg en 1887. Se la considera una obra de denuncia social, pero ¿por qué?

La escena acontece en la sala de espera de un médico de la policía, lugar al que las prostitutas eran obligadas a concurrir para someterse a exámenes médicos periódicos para controlar la transmisión de enfermedades venéreas. Estamos en pleno auge del higienismo y de las políticas sanitarias.

Albertine es la próxima a ingresar al consultorio. Su vestimenta austera contrasta con los vestidos coloridos y de moda del resto de las mujeres, poniendo en evidencia tanto la estigmatización social como su condición particular frente a sus compañeras.

Pero además, y lo sabemos porque Krohg escribió la novela Albertine, la protagonista encarna el destino trágico de la costurera soltera empujada a la prostitución por el sistema imperante. De este modo, la pintura aborda el control estatal sobre el cuerpo de las mujeres y devela una escena relegada por la moralidad oficial.

2

Antes de la pintura, Krohg publicó la novela. Fue en 1886. Con esta ficción encendió un intenso debate social y legal que desembocó en la prohibición de la prostitución pública en la capital noruega. Su publicación generó una ola de reacciones: el libro fue confiscado tan solo un día después de salir a la luz y, en respuesta, una manifestación frente a la oficina del Primer Ministro Johan Sverdrup reunió a cinco mil personas, mayormente trabajadores y estudiantes.

En pocos años, la presión pública influyó para que Oslo prohibiera oficialmente la prostitución pública. El Tribunal Supremo de Noruega ratificó la confiscación en 1888 y sancionó al autor con una multa de 100 coronas.

La trama de Albertine se desarrolla en Christiania (hoy Oslo) y relata la vida de una joven costurera de escasos recursos. Seducida y finalmente violada por Winther, un policía, la protagonista atraviesa una humillante revisión médica y acaba ejerciendo la prostitución en el barrio de Vika.

Krohg dirige su crítica hacia la sociedad noruega, que estigmatizaba a las mujeres víctimas de explotación sexual mientras aceptaba y regulaba la prostitución. El debate público generado tras la aparición de Albertine aceleró la abolición de la prostitución pública en Noruega, y la obra pasó a ser considerada un clásico para el movimiento feminista noruego.

3

Antes que escritor, Krohg era pintor. A eso le dedicó toda su energía. Estudió con Johan Fredrik Eckersberg, con Hans Gude, con Karl Gussow y en la Königliche Akademie de Berlín. Fue maestro de Anna y Michael Ancher, brindó un apoyo inicial a Edvard Munch. Su estilo se ubica en la transición del romanticismo al naturalismo. Enseñó en la Academia Colarossi de París y en la Academia Noruega de las Artes. Muchos de sus cuadros se exponen en el Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño en Oslo.

Tal es el caso de Albertine en la sala de espera del médico de la policía, que llegó a este espacio en 1907 tras permanecer casi dos décadas resguardada en una cabaña privada. Mide 211 centímetros de alto por 326 centímetros de ancho. Krohg optó por representar a las figuras a tamaño natural, una decisión infrecuente en la pintura social europea. El objetivo: sumergir al espectador en la experiencia de las mujeres retratadas. Vaya si lo logra.