Una película sobre la leyenda trágica de Bill Evans entra en competencia en el Festival de Berlín

De izq. a der.: Anders Danielsen Lie, Grant Gee y Bill Pullman en la presentación de 'Everybody Digs Bill Evans' en el Festival de Berlín

Una película sobre el legendario pianista de jazz Bill Evans que se centra en uno de los periodos más traumáticos de su, a menudo, tortuosa vida tuvo su estreno en el Festival de Cine de Berlín, en donde participa en la competencia oficial por el Oso de Oro. Rodada en blanco y negro, toma su título de uno de los primeros álbumes de Evans: Everybody digs Bill Evans. Dirigida por el británico Grant Gee, todo un especialista de vídeos musicales para Radiohead, Blur y Nick Cave entre otros; está protagonizada por el actor noruego Anders Danielsen Lie, conocido principalmente por The Worst Person in the World’ (dirigida por Joachim Trier), quién interpreta a Bill Evans, quien murió en 1980 a la edad de 51 años.

La película se enfoca en el periodo posterior a la muerte del bajista Scott LaFaro en un accidente automovilístico en 1961, pocos días después de que el trío de Evans terminara de grabar su residencia en el Village Vanguard —ahora considerados discos clásicos. El pianista y compositor, sumido en el dolor, dejó de tocar durante varios meses, lamentando la pérdida de su amigo y recayendo en el consumo de heroína. Una visita a sus padres en Florida —interpretados por los veteranos de Hollywood Bill Pullman y Laurie Metcalf— es el catalizador para que él vuelva a encarrilar su vida. Pero, como observó Danielsen Lie, esto fue solo una de una serie de crisis en la vida del músico, quien luchó durante años con su adicción a las drogas.

La película se presentó en la competencia oficial del Festival de Cine de Berlín, donde compite por el Oso de Oro

“Una de las cosas que se ha dicho sobre Bill Evans es que fue el suicidio más largo de la historia”, dijo el actor. “Y eso es en parte cierto, porque hay una inmensa cantidad de comportamiento autodestructivo en esta biografía”, añadió. “Pero al mismo tiempo, él también estaba muy vivo... Realmente disfrutaba de su arte y de lo que hacía, lo cual es algo contradictorio. Eso es opuesto al desastre total y el caos que su vida fue en muchas etapas a lo largo del camino.”

Danielsen reconoció en una rueda de prensa en la Berlinale que muchas veces pensó que Evans tomaba malas decisiones, algo que queda claramente reflejado en sus comportamientos autodestructivos. “Pero a la vez disfrutaba de la vida y decía que nunca había tenido un momento infeliz al piano”. Y agregó que “como actor, no quiero tener que defender las elecciones de mis personajes, no soy alguien que juzgue a mis personajes”.

El largometraje adapta la novela 'Intermission' de Owen Martell y enfoca los demonios internos y las relaciones fallidas de Bill Evans

Aunque el filme, más que en la faceta de pianista de Evans, se centra en su vida personal, en sus demonios interiores y en sus fallidas relaciones. Según contaron, fue una película que tardó casi una década en hacerse realidad, por lo difícil que fue conseguir financiación para el proyecto, aunque finalmente el dinero llegó del Reino Unido e Irlanda, así como de fondos privados en los Estados Unidos. Una vez en el montaje, el director tenía muy claro desde el principio el uso alterno del blanco y negro y del color para marcar las distintas etapas. Todo empezó, explicó Grant Gee, con una vieja foto de Bill Evans que le hizo preguntarle quién era ese hombre que se escondía detrás del genio.

Everybody digs Bill Evans está basada en la novela Intermission del escritor galés Owen Martell, adaptada al cine por el guionista irlandés Mark O’Halloran. Fue él quien decidió incluir de nuevo a la pareja de Evans, Ellaine Schultz —quien compartía su adicción— en la historia. Aunque ella no aparece en la novela, el escritor dijo que para él era una de las claves emocionales del “viaje que Bill emprende con ella y los demás a su alrededor”. Valene Kane, quien interpreta a Schultz, estuvo de acuerdo. “Creo que siempre necesitas la historia de amor. Es una de las fuerzas de vida más importantes que tenemos.”

Fuente: AFP

[Fotos: REUTERS/Nadja Wohlleben; prensa Festival de Berlín]