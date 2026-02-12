Karaoke romántico, Migré, cartas de amor y telenovelas: fin de semana sentimental en el Palacio Libertad

El Palacio Libertad organiza actividades y homenajes culturales durante febrero (REUTERS/Matias Baglietto)

Al Colón. No, al Palacio Libertad. El Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento – Palacio Libertad ofrecerá durante febrero actividades orientadas a distintos públicos, donde muchas harán foco en el amor. Y una de ellas es un karaoke romántico en el que el público estará invitado a subir y cantar. Claro: el 14 es San Valentín, Día de los Enamorados.

Al primer golpe de vista,en la programación destaca la apertura de una exposición dedicada a Alberto Migré, considerado el creador de la telenovela nacional —¡vaya cantidad de romances!—, que incluirá objetos personales como su máquina de escribir y vinilos originales; la muestra estará disponible desde el 14 de febrero en la Sala Lucas Demare.

¿Más romances? La programación contempla un homenaje orquestal a la música de los grandes culebrones argentinos, en el que el director Pablo Citarella estará acompañado por Ivanna Rossi, Sol Bardi, Diego Bros, Bruno Coccia, Rocio Noziglia y Sofía Val en la interpretación de canciones emblemáticas. Las funciones serán el sábado 14 de febrero a las 20:00, y el domingo 15 y lunes 16 a las 19:00, en el Auditorio Nacional; el primer concierto podrá seguirse en directo a través de la radio online del Palacio Libertad.

Migré, en su juventud, frente a una máquina de escribir

La propuesta más llamativa del ciclo es un karaoke romántico coordinado artísticamente por Fabio Pompetti y María Von Der Becke. Será el domingo 15 de febrero de 17:00 a 19:00 en la plaza seca, donde el público podrá elegir sus canciones favoritas de amor. Ideal para declararle tus sentimientos al amor de tu vida.

La radio online y la plataforma Spotify transmitirán del 16 al 27 de febrero la radionovela Cuando el amor volvió a nacer, protagonizada por Nora Cárpena y con dirección de Víctor Agú sobre un libreto de Alberto Migré. La obra combina voces, música y efectos sonoros.

El martes habrá un homenaje sinfónico a Los Fabulosos Cadillacs a cargo de la Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo

El sábado 14 de febrero a las 17:00, la plaza seca será el escenario de la Jam de escritura epistolar, que invita a redactar cartas de amor en vivo con foco en la narrativa romántica propia del culebrón argentino.

La Sala María Luisa Bemberg alojará el sábado 14 a las 18:30 una charla dedicada a la trayectoria de las telenovelas nacionales. Participarán Thelma Biral, Jorge Martínez, Víctor Agú y actuará como moderadora Mirta Romay.

Interior del Palacio Libertad, ex CCK (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Por otro lado, entre las opciones musicales, la explanada del Palacio Libertad recibirá el 14 y 15 de febrero desde las 18:00 a La Big Band, Nes Campano, Clari Ceschin, Jungla, Miguel Tallarita y Reina Madre (banda tributo a Queen). Ambas jornadas sumarán la presencia de la Feria Gust.AR y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

El ciclo de orquestas infantiles y juveniles retoma actividades el martes 17 de febrero a las 19:00 con un homenaje sinfónico a Los Fabulosos Cadillacs a cargo de la Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo, compuesta por más de 130 músicos en escena.