Reconocimiento al reguetón: le ponen el nombre de Daddy Yankee a una carretera en Puerto Rico

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este miércoles la firma de una medida legislativa para nombrar la carretera estatal PR-36 en San Juan con el nombre de Daddy Yankee. El objetivo es reconocer el impacto internacional del artista y su vínculo con la barriada popular Villa Kennedy.

González resaltó en un comunicado que “Daddy Yankee es uno de los artistas puertorriqueños de mayor trascendencia internacional”. También señaló la importancia del “Big Boss” como pionero del reguetón y embajador cultural: “El ‘Big Boss’ ha sido un pionero que ha llevado el nombre de Puerto Rico a escenarios de todo el mundo y que le ha abierto las puertas a varios intérpretes, tanto del género de reguetón como otros puertorriqueños y latinos".

La carretera PR-36, ubicada en la capital, se encuentra cerca del complejo de vivienda social Villa Kennedy, el lugar donde Ramón Ayala Rodríguez —nombre de pila de Daddy Yankee— creció e inició su carrera junto a DJ Playero.

La gobernadora puntualizó que el homenaje destaca cómo un vecino del sector ha alcanzado proyección global: “Con la designación de esta carretera estatal, bien cerca de donde se crió en Villa Kennedy, queremos destacar como uno de los suyos ahora es todo un ícono musical que nos ha llenado de orgullo y puesto a bailar a todos”, expresó González.

La medida se formalizó con la Resolución Conjunta del Senado 115, que, tras la firma de la gobernadora, se convierte en la Resolución Conjunta 8-2026. De acuerdo con el documento oficial, la rotulación debe efectuarse en un plazo de 30 días desde la firma; la fecha de la ceremonia está pendiente por confirmar.

Daddy Yankee, considerado “El jefe” del reguetón, cuenta con éxitos mundiales como ‘Gasolina’ y ‘Despacito’. Su carrera contribuyó a posicionar a Puerto Rico como referente mundial de la música latina y al desarrollo del género urbano.

El impacto de Daddy Yankee va más allá de sus éxitos en las listas; su estilo y presencia han contribuido a transformar la industria musical y abrir puertas a una nueva generación de artistas urbanos. Además de su trabajo en la música, ha participado en proyectos sociales y empresariales, siendo un referente cultural tanto en América Latina como en el resto del mundo.

En una nueva etapa de su vida artística, el intérprete ha dejado atrás el género urbano y orienta su trabajo hacia la música cristiana, con temas recientes que reflejan este cambio.

Daddy Yankee anunció su transformación al cristianismo en diciembre de 2023, al finalizar su última gira musical. Durante un concierto en Puerto Rico, expresó que cerraba su carrera artística para dedicarse a vivir y compartir su fe cristiana. El artista explicó que sentía un llamado personal a servir a Dios y que este nuevo camino le daba un propósito distinto al de su trayectoria en la música.

Tras su anuncio, Daddy Yankee compartió mensajes sobre su experiencia espiritual y la importancia de su fe en diversas entrevistas y redes sociales. Su decisión marcó un cambio significativo en su vida pública. La noticia generó reacciones entre sus seguidores y en el ámbito musical, destacando la influencia que el artista mantiene más allá de su carrera artística.

