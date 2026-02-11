Cultura

Reconocimiento al reguetón: le ponen el nombre de Daddy Yankee a una carretera en Puerto Rico

El autor de “Despacito” es “uno de los artistas puertorriqueños de mayor trascendencia internacional”, dijo la gobernadora Jenniffer González

Guardar
Daddy Yankee con Olga Tañon en "Yo te quiero, Puerto Rico"

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este miércoles la firma de una medida legislativa para nombrar la carretera estatal PR-36 en San Juan con el nombre de Daddy Yankee. El objetivo es reconocer el impacto internacional del artista y su vínculo con la barriada popular Villa Kennedy.

González resaltó en un comunicado que “Daddy Yankee es uno de los artistas puertorriqueños de mayor trascendencia internacional”. También señaló la importancia del “Big Boss” como pionero del reguetón y embajador cultural: “El ‘Big Boss’ ha sido un pionero que ha llevado el nombre de Puerto Rico a escenarios de todo el mundo y que le ha abierto las puertas a varios intérpretes, tanto del género de reguetón como otros puertorriqueños y latinos".

La carretera PR-36, ubicada en la capital, se encuentra cerca del complejo de vivienda social Villa Kennedy, el lugar donde Ramón Ayala Rodríguez —nombre de pila de Daddy Yankee— creció e inició su carrera junto a DJ Playero.

en 2023, Daddy Yankee anunció
en 2023, Daddy Yankee anunció su vuelco al critianismo. (YouTube: Ibai y Daddy Yankee)

La gobernadora puntualizó que el homenaje destaca cómo un vecino del sector ha alcanzado proyección global: “Con la designación de esta carretera estatal, bien cerca de donde se crió en Villa Kennedy, queremos destacar como uno de los suyos ahora es todo un ícono musical que nos ha llenado de orgullo y puesto a bailar a todos”, expresó González.

La medida se formalizó con la Resolución Conjunta del Senado 115, que, tras la firma de la gobernadora, se convierte en la Resolución Conjunta 8-2026. De acuerdo con el documento oficial, la rotulación debe efectuarse en un plazo de 30 días desde la firma; la fecha de la ceremonia está pendiente por confirmar.

Daddy Yankee, considerado “El jefe” del reguetón, cuenta con éxitos mundiales como ‘Gasolina’ y ‘Despacito’. Su carrera contribuyó a posicionar a Puerto Rico como referente mundial de la música latina y al desarrollo del género urbano.

El impacto de Daddy Yankee va más allá de sus éxitos en las listas; su estilo y presencia han contribuido a transformar la industria musical y abrir puertas a una nueva generación de artistas urbanos. Además de su trabajo en la música, ha participado en proyectos sociales y empresariales, siendo un referente cultural tanto en América Latina como en el resto del mundo.

En una nueva etapa de su vida artística, el intérprete ha dejado atrás el género urbano y orienta su trabajo hacia la música cristiana, con temas recientes que reflejan este cambio.

Daddy Yankee anunció su transformación al cristianismo en diciembre de 2023, al finalizar su última gira musical. Durante un concierto en Puerto Rico, expresó que cerraba su carrera artística para dedicarse a vivir y compartir su fe cristiana. El artista explicó que sentía un llamado personal a servir a Dios y que este nuevo camino le daba un propósito distinto al de su trayectoria en la música.

Tras su anuncio, Daddy Yankee compartió mensajes sobre su experiencia espiritual y la importancia de su fe en diversas entrevistas y redes sociales. Su decisión marcó un cambio significativo en su vida pública. La noticia generó reacciones entre sus seguidores y en el ámbito musical, destacando la influencia que el artista mantiene más allá de su carrera artística.

Con información de Agencia EFE

Temas Relacionados

Jenniffer GonzálezSan JuanVilla KennedyDJ PlayeroCambio ArtísticoIndustria Musical Latina

Últimas Noticias

Tips de ortografía: pixelar, mejor que pixelear o pixelizar

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: pixelar, mejor

Rostros rituales: máscaras y danzas tradicionales argentinas y coreanas en una exposición única

El evento gratuito invita a vivir la fusión de murgas, talchum y ritmos populares a través de una experiencia visual contemporánea y participativa

Rostros rituales: máscaras y danzas

Con un show, Leonor Benedetto y Alberto Favero homenajean a Borges: “Ni él ni nadie puede hacer nada por los que no quieren cambiar”

Desde este sábado, los artistas harán un espectáculo con textos del autor en diferentes museos, con entrada libre. “Siempre fue un humanista, lo que no fue, es peronista”, dice la actriz

Con un show, Leonor Benedetto

Creí que era la única que tenía miedo de volar: si hubiera sabido estas cosas no me habría perdido momentos valiosos

La autora de “100 preguntas a un piloto de línea aérea” cuenta la historia detrás del libro que reúne las dudas más frecuentes y las respuestas más concretas

Creí que era la única

¿Por qué en los vinilos cabe un número determinado de canciones?

Los viejos discos han vuelto. Y, frente al enorme almacenamiento digital, plantean preguntas

¿Por qué en los vinilos
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

La ex pareja del atleta que confesó haber sido infiel tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos le respondió: “No elegí estar en esta situación”

Denunciaron a Riquelme y a la dirigencia de Boca por presunta administración fraudulenta y manejo irregular de fondos

El capitán del Barcelona Ronald Araujo habló por primera vez del problema de salud mental que lo alejó del fútbol: “Toqué fondo, pero lo peor ya pasó”

Francisco Cerúndolo y Joao Fonseca salen a la cancha en el Argentina Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

TELESHOW
Mauro Icardi mostró fotos junto

Mauro Icardi mostró fotos junto a Wanda Nara y encendió la polémica en las redes: “¿Le pegó la melancolía?"

Marixa Balli al borde del llanto tras una dura crítica en MasterChef Celebrity: “Me sacan las ganas”

La advertencia de Luck Ra tras recibir un golpe en el escenario: “Es peligroso, mirá si me das en el ojo”

Ricardo Darín contó cómo vivió la llegada de su primer nieto: “Todo fue fantástico y fabuloso”

Chino Darín, entre la felicidad por ser papá y el desafío de alejarse de su hijo: “Logré estar en el parto”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea aprobó un

La Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para fortalecer la defensa de Ucrania

Los therians llegaron a Uruguay y un centenar se reunió en Montevideo: “Desde chico me identifico como mono”

Estos 11 estados de EEUU se ven afectados por intensas nevadas con acumulaciones y vientos fuertes

La primavera árabe inconclusa de Egipto: del autoritarismo de Mubarak a la represión fortalecida bajo Abdelfatah al Sisi

La aerolínea venezolana Conviasa reprogramó sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible