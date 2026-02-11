Hamnet llega al cine y reaviva el interés por la vida íntima de Shakespeare y su familia

Hamnet conecta la muerte del hijo de Shakespeare con la escritura de Hamlet, revelando el origen emocional de una de las tragedias más famosas

La llegada a los cines de Hamnet, dirigida por Chloé Zhao y basada en la novela de Maggie O’Farrell, enfoca su atención en aspectos desconocidos de su círculo íntimo: su esposa, Agnes (Anne) Hathaway, y el misterio de la muerte de su único hijo varón. Por primera vez, Hathaway es protagonista y su historia escapa del rol secundario para instalarse como interrogante central de la vida del dramaturgo. Flavia Pittella, especialista consultada por Infobae en Vivo A las Nueve, analizó por qué la novela y su adaptación cinematográfica, se consolidaron como un fenómeno cultural internacional.

“Es una película que ya viene ganando un montón de premios, y es candidata a ganar más. Es una adaptación de una novela impresionante, y la idea era traer un panorama de por qué Hamlet sigue tan vigente”, señaló Pittella al inicio de su columna en Infobae.

La influencia de Hamlet en la cultura contemporánea fue otro de los focos del encuentro. Pittella puntualizó en Infobae en Vivo: “Donde ustedes vean, va a haber algo de Hamlet. Obras de teatro, novelas, películas, canciones... El rey león es una adaptación literal, dicho por Disney y por los escritores. Es el tío que mata al padre para ser rey”.

La película Hamnet, dirigida por Chloé Zhao y basada en la novela de Maggie O’Farrell, explora la intimidad familiar de Shakespeare y el impacto de la pérdida de su hijo Credit: Agata Grzybowska / © 2025 FOCUS FEATURES LLC

Dentro de esas reinterpretaciones, la periodista trajo a colación la versión argentina para adolescentes creada por María Inés Falconi. “Tenemos una versión argentina que yo adoro, que es Hamlet de María Inés Falconi, para chicos desde trece años. Son tres gauchos a campo abierto y se aparece el fantasma del padre de Hamlet, que les pide: ‘Tengo este guion, pongan en escena la obra para que cuenten mi historia’”. La especialista recalcó la fuerza del motivo de la venganza en la obra: “Es el peso de la venganza, el peso del recuerdo y la imposición de que alguien te dice lo que tenés que hacer”.

La conversación prosiguió con un análisis de las reescrituras literarias modernas inspiradas en Hamlet. “La broma infinita de Foster Wallace es un Hamlet posmoderno. El precepto es el mismo: el fantasma del padre que se impone al hijo de forma delirante. Y otra novela, Cáscara de nuez de Ian McEwan, pone a Hamlet adentro de la panza de la mamá de Gertrudis. Es un feto que habla y escucha cómo la madre y el tío planean la muerte del padre”.

La traductora también subrayó el aporte singular de Maggie O’Farrell mediante su enfoque en Agnes, la esposa de Shakespeare. “La novela de O’Farrell cuenta la historia de la esposa de Shakespeare, Agnes, sin nombrarlo nunca. Es la maquinaria que hace posible que Shakespeare exista, el motor creativo que lo lleva a Londres”.

Al mismo tiempo, la especialista detalló cómo la narrativa reconstruye una historia familiar casi desconocida: “Se sabe que era más grande que él, que se casaron porque ella estaba embarazada, y que tuvieron tres hijos: Susana, Judith y Hamnet. Pero no se sabe nada más”.

La figura de Agnes Hathaway, esposa de Shakespeare, cobra protagonismo en Hamnet y replantea el papel femenino en la vida del dramaturgo Fotos: Universal Pictures

Sobre la universalidad de Hamnet, Pittella puntualizó para Infobae: “No necesitás haber leído nada para disfrutar Hamnet, ni la película ni la novela. Esa es la grandeza de un clásico: si leíste Hamlet, ves otras cosas; si no, descubrís una maravilla igual”. Al profundizar en el trasfondo emocional de la obra, afirmó: “La clave de O’Farrell es asociar la muerte de Hamnet con la escritura de Hamlet. El dolor de Shakespeare por la muerte de su hijo lo traduce en arte”.

En relación con la figura histórica de Shakespeare, Pittella recalcó la distancia entre el mito y lo poco que se sabe de su vida: “No se sabe nada de la vida de Shakespeare. No dejó cartas, ni diarios, ni registros. Lo que interesa no es su vida, sino su obra”. Relató que, tras su fallecimiento, los amigos del dramaturgo reunieron sus manuscritos dispersos: “Era un productor de teatro popular, como Tinelli: entendía qué quería ver la gente y lo hacía para el público”.

Consultada sobre las mejores adaptaciones, Pittella fue enfática: “La versión de Kenneth Branagh dura cuatro horas y está casi entera. Cuando la terminás de ver, leíste Hamlet. Todo lo anterior está en Hamlet y todo lo que viene va a estar en Hamlet”.

