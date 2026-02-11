Fragmentos de hueso, piedras y pigmentos: cómo los científicos reconstruyen el origen del arte y la tecnología en la prehistoria

Las investigaciones recientes revelan que piezas tecnológicas y arte prehistórico anteceden a las especies humanas tradicionalmente atribuidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los descubrimientos más relevantes sobre la evolución humana, el origen de las primeras herramientas y expresiones de arte suscita un debate fundamental en la antropología. Recientes investigaciones analizadas por New Scientist revelan que la pregunta sobre quiénes fabricaron los primeros objetos tecnológicos o manifestaciones artísticas, y cómo se logra saberlo, continúa presentando desafíos para la ciencia.

El análisis de restos arqueológicos, huellas fósiles y comparaciones con especies extintas permite reconstruir el desarrollo de capacidades cognitivas y culturales que marcan la diferencia con otros homínidos.

La historia de la humanidad queda reflejada tanto en piedras talladas como en pigmentos preservados en cuevas, pero la datación precisa y la atribución a especies concretas involucran métodos complejos y un debate en constante evolución.

La interpretación de estos hallazgos resulta clave para entender cuándo apareció el pensamiento simbólico y la destreza manual que caracterizan a los humanos modernos.

Herramientas: las primeras evidencias y sus protagonistas

El registro arqueológico muestra que los primeros instrumentos de piedra surgen hace más de 2,5 millones de años en el continente africano. Las herramientas más antiguas conocidas, del tipo Olduvayense, consisten en piedras fracturadas para cortar carne y procesar plantas. Durante muchos años, la comunidad científica atribuyó estos utensilios a Homo habilis, especie considerada una de las primeras del linaje humano.

Sin embargo, el hallazgo de herramientas anteriores a los fósiles de Homo habilis sugirió que otras especies, como Australopithecus, podrían haber tenido la capacidad de fabricar objetos simples. New Scientist cita investigaciones en el yacimiento de Lomekwi, en Kenia, donde se encontraron herramientas con una antigüedad de 3,3 millones de años, lo que antecede en varios cientos de miles de años a la aparición de Homo.

El medio británico destacó que la atribución de estas herramientas no siempre es directa, ya que en muchos casos los utensilios aparecen lejos de restos óseos. Los investigadores se basan en la datación por capas geológicas y en el análisis de las marcas de corte en huesos de animales para determinar si fueron producidas por homínidos o por procesos naturales.

El arte: surgimiento y significado

La expresión artística se reconoce en el registro fósil principalmente a través de pinturas rupestres, grabados, esculturas y objetos decorados. Los ejemplos más antiguos de arte figurativo se encuentran en Sudáfrica y datan de hace aproximadamente 75.000 años. Estas manifestaciones incluyen piezas como conchas perforadas y piedras decoradas con patrones geométricos.

Durante mucho tiempo, se consideró que solo Homo sapiens poseía la capacidad de crear arte simbólico. Sin embargo, el descubrimiento de pinturas en cuevas de España y otras regiones de Europa, con una edad estimada de 64.000 años, llevó a algunos especialistas a proponer que los Neandertales también desarrollaron formas de arte. Estos hallazgos alimentan el debate sobre el grado de sofisticación mental alcanzado por especies humanas extintas.

La datación de las pinturas y objetos artísticos se realiza mediante técnicas como el análisis de uranio-torio y la datación por radiocarbono, lo que permite establecer cronologías precisas y compararlas con la presencia de determinados homínidos en la región.

Métodos para identificar a los autores

La atribución de herramientas y arte a especies específicas exige combinar varias disciplinas. Los científicos emplean análisis morfológicos de los objetos, estudian el contexto en el que aparecen y aplican pruebas químicas para determinar su antigüedad. Cuando los restos óseos se encuentran cerca de los objetos, la relación resulta más clara, pero en muchos casos solo se dispone de fragmentos dispersos.

Las diferencias en la forma de tallar piedra, el uso de pigmentos o la elaboración de adornos personales permiten distinguir entre culturas materiales asociadas a Homo sapiens, Homo neanderthalensis y otros homínidos. Además, la comparación con grupos actuales de cazadores-recolectores ayuda a inferir la función y el significado cultural de los hallazgos prehistóricos.

El estudio de la microestructura de las herramientas, las huellas de uso y los residuos orgánicos adheridos ofrecen pistas sobre los métodos de fabricación y el conocimiento tecnológico de cada especie. A su vez, la genética moderna aporta información sobre los movimientos de las poblaciones humanas y su posible contacto, lo que permite relacionar estilos artísticos o tecnológicos con migraciones y mezclas entre especies.

Implicancias para la evolución humana

El surgimiento de las herramientas y el arte marca hitos en la evolución cultural. La fabricación de instrumentos líticos requirió planificación, destreza y transmisión social de conocimientos, características asociadas a la inteligencia avanzada. La aparición del arte, por su parte, se vincula con el desarrollo del pensamiento simbólico y la capacidad de abstracción.

La coexistencia de diferentes especies humanas durante decenas de miles de años, como Homo sapiens y Neandertales, propició la transferencia de tecnologías y posiblemente de expresiones artísticas. Esta interacción queda reflejada en la diversidad de objetos encontrados a lo largo del tiempo y el espacio.

Las investigaciones citadas confirman que la pregunta sobre quiénes fueron los primeros en crear herramientas o arte sigue abierta, pero los avances en el análisis arqueológico y genético permiten reconstruir con cada vez mayor precisión el desarrollo cultural de los homínidos.