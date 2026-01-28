España

Descubren en Grecia las herramientas de madera más antiguas del mundo: fueron utilizadas por los humanos hace 430.000 años

Los artefactos fueron probablemente usados para excavar en el barro y dar forma a herramientas de piedra

Guardar
Pequeña herramienta de madera de
Pequeña herramienta de madera de hace 430.000 años, documentada en el yacimiento de Marathousa 1, Grecia. (N. Thompson, K. Harvati)

Un equipo internacional de investigadores de Alemania, Reino Unido y Grecia ha descubierto la evidencia del uso de herramientas de madera por humanos más antigua conocida hasta el momento. El hallazgo —dirigido por la profesora Katerina Harvati del Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de la Universidad de Tübingen y la doctora Annemieke Milks de la Universidad de Reading— ha tenido en el yacimiento Marathousa 1, cerca de la ciudad de Megalópolis, en Grecia.

Según destacan los investigadores en el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), estas herramientas fueron utilizadas hace 430.000 años. “Hemos descubierto las herramientas de madera más antiguas conocidas hasta la fecha, así como la primera evidencia de este tipo en el sureste de Europa”, afirma Harvati, en un comunicado publicado por la Universidad de Tübingen.

Los hallazgos consisten en dos objetos elaborados y utilizados por los humanos. El primero de ellos, un pequeño palo delgado de aliso, de unos 80 centímetros de largo, con signos de haber sido moldeado y de desgaste; probablemente fuese utilizado para cavar en el barro o descortezar árboles. El segundo, muy pequeño, hecho de madera de sauce o de álamo, puede haberse utilizado para dar forma a herramientas de piedra. Además, otro tronco de aliso más grande presentaba evidencias de haber sido arañado por un gran carnívoro, como podía ser un oso, pero este no estaba moldeado por humanos.

Palo de excavación o multifuncional
Palo de excavación o multifuncional utilizado por humanos hace 430.000 años, procedente del yacimiento de Marathousa 1, en Grecia. (D. Michailidis, K. Harvati)

El uso de estas herramientas se retrasa 40.000 años

Hasta el momento, las herramientas de madera más antiguas procedían de Reino Unido, Zambia, Alemania y China. Estas armas, palos de excavación y mangos de herramientas, sin embargo, “son más recientes que nuestros hallazgos de Marathousa 1″, ha afirmado Milks. Solamente una evidencia resulta ser más antigua que los artefactos descubiertos en Grecia: una madera procedente del yacimiento de las cataratas de Kalambo, en Zambia, de hace unos 476.000 años; sin embargo, no fue utilizada como herramienta, sino como material estructural".

De esta manera, el descubrimiento —en el que también han participado investigadores de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, la Universidad de Ioannina, el Ministerio de Cultura Helénico y la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas— retrasa la evidencia del uso de este tipo de herramientas en al menos 40.000 años.

El nuevo urbanismo del siglo XXI: así va a convivir el polígono industrial más grande de Madrid con el mayor cementerio y yacimiento prehistórico de España.

La conservación de las herramientas de madera es muy complicada

El yacimiento de Marathousa 1, cuya investigación está financiada por el Consejo Europeo de Investigación y la Fundación Alemana de Ciencias, también presentaba herramientas de piedra y restos de un elefante y otros animales, por lo se revela que el enclave se usaba para la matanza de animales en el Pleistoceno Medio. “El hecho de que grandes carnívoros dejaran su huella cerca del elefante descuartizado junto con la actividad humana indica una feroz competencia entre ambos”, señala Harvati.

Además, el hallazgo es excepcional por sí solo porque resulta especialmente difícil encontrar evidencia de herramientas de madera, debido a la rápida descomposición del material. Estas solo se conservan en entornos específicos como el hielo, las cuevas o el agua.

Las herramientas halladas en Grecia, según han explicado los investigadores, posiblemente quedasen rápidamente enterradas por sedimentos y se conservaron gracias a un ambiente húmedo a lo largo del tiempo. “Esto demuestra una vez más las excepcionales condiciones de conservación del yacimiento de Marathousa 1″.

Temas Relacionados

CienciaInvestigaciónDescubrimientos arqueológicosArqueologíaPaleontologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jesús Sánchez, chef con tres estrellas Michelin: “Con dos sobaos podemos hacer una torrija de alta cocina”

El chef, con tres estrellas Michelin en su restaurante Cenador de Amós, da las claves para una receta dulce muy original utilizando el sobao Pasiego como base

Jesús Sánchez, chef con tres

La nieve llega a Madrid por la borrasca Kristin: se activa la situación 1 del Plan de Inclemencias Invernales en la Comunidad

Varias carreteras ya se están viendo afectadas por las nevadas, mientras el 112 ha pedido “evitar los desplazamientos innecesarios”

La nieve llega a Madrid

La nieve y la lluvia cortan 75 carreteras en toda España: obligatorio el uso de cadenas y prohibición de acceso para camiones

La borrasca Kristin obliga a suspender las clases en varios puntos del territorio, sobre todo en Andalucía y Extremadura

La nieve y la lluvia

Salchichón: propiedades, beneficios y contraindicaciones

El consumo de este embutido debe ser muy limitada debido a su alto contenido en grasas

Salchichón: propiedades, beneficios y contraindicaciones

La Policía Nacional explica el gesto que debes hacer antes de subirte a un coche: “Puede salvar vidas”

Algunos animales pueden esconderse bajo el capó del coche

La Policía Nacional explica el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nieve y la lluvia

La nieve y la lluvia cortan 75 carreteras en toda España: obligatorio el uso de cadenas y prohibición de acceso para camiones

Un padre retira del testamento a sus dos hijos porque acompañaron a su madre al juicio de divorcio y no a él: el juez lo rechaza y les otorga dos tercios de la herencia

El Gobierno tramita la primera petición de indulto para Álvaro García Ortiz y solicita al Supremo el informe correspondiente

Juan José Ebenezer, mecánico: “El aceite del coche se puede poner negro y estar en buen estado”

Cinco mitos del repostaje: prácticas comunes que no influyen como se piensa

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Diego Moreno, corredor de seguros: “Si un agente solo te ofrece el seguro más barato que tiene no le importas nada, solo quiere una comisión”

Víctor Arpa, abogado, sobre la nueva medida de regularización de inmigrantes: “Abre las puertas a miles de personas migrantes que llevan tiempo trabajando”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1