Descubren en Grecia las herramientas de madera más antiguas del mundo: fueron utilizadas por los humanos hace 430.000 años

Pequeña herramienta de madera de hace 430.000 años, documentada en el yacimiento de Marathousa 1, Grecia. (N. Thompson, K. Harvati)

Un equipo internacional de investigadores de Alemania, Reino Unido y Grecia ha descubierto la evidencia del uso de herramientas de madera por humanos más antigua conocida hasta el momento. El hallazgo —dirigido por la profesora Katerina Harvati del Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de la Universidad de Tübingen y la doctora Annemieke Milks de la Universidad de Reading— ha tenido en el yacimiento Marathousa 1, cerca de la ciudad de Megalópolis, en Grecia.

Según destacan los investigadores en el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), estas herramientas fueron utilizadas hace 430.000 años. “Hemos descubierto las herramientas de madera más antiguas conocidas hasta la fecha, así como la primera evidencia de este tipo en el sureste de Europa”, afirma Harvati, en un comunicado publicado por la Universidad de Tübingen.

Los hallazgos consisten en dos objetos elaborados y utilizados por los humanos. El primero de ellos, un pequeño palo delgado de aliso, de unos 80 centímetros de largo, con signos de haber sido moldeado y de desgaste; probablemente fuese utilizado para cavar en el barro o descortezar árboles. El segundo, muy pequeño, hecho de madera de sauce o de álamo, puede haberse utilizado para dar forma a herramientas de piedra. Además, otro tronco de aliso más grande presentaba evidencias de haber sido arañado por un gran carnívoro, como podía ser un oso, pero este no estaba moldeado por humanos.

Palo de excavación o multifuncional utilizado por humanos hace 430.000 años, procedente del yacimiento de Marathousa 1, en Grecia. (D. Michailidis, K. Harvati)

El uso de estas herramientas se retrasa 40.000 años

Hasta el momento, las herramientas de madera más antiguas procedían de Reino Unido, Zambia, Alemania y China. Estas armas, palos de excavación y mangos de herramientas, sin embargo, “son más recientes que nuestros hallazgos de Marathousa 1″, ha afirmado Milks. Solamente una evidencia resulta ser más antigua que los artefactos descubiertos en Grecia: una madera procedente del yacimiento de las cataratas de Kalambo, en Zambia, de hace unos 476.000 años; sin embargo, no fue utilizada como herramienta, sino como material estructural".

De esta manera, el descubrimiento —en el que también han participado investigadores de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, la Universidad de Ioannina, el Ministerio de Cultura Helénico y la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas— retrasa la evidencia del uso de este tipo de herramientas en al menos 40.000 años.

El nuevo urbanismo del siglo XXI: así va a convivir el polígono industrial más grande de Madrid con el mayor cementerio y yacimiento prehistórico de España.

La conservación de las herramientas de madera es muy complicada

El yacimiento de Marathousa 1, cuya investigación está financiada por el Consejo Europeo de Investigación y la Fundación Alemana de Ciencias, también presentaba herramientas de piedra y restos de un elefante y otros animales, por lo se revela que el enclave se usaba para la matanza de animales en el Pleistoceno Medio. “El hecho de que grandes carnívoros dejaran su huella cerca del elefante descuartizado junto con la actividad humana indica una feroz competencia entre ambos”, señala Harvati.

Además, el hallazgo es excepcional por sí solo porque resulta especialmente difícil encontrar evidencia de herramientas de madera, debido a la rápida descomposición del material. Estas solo se conservan en entornos específicos como el hielo, las cuevas o el agua.

Las herramientas halladas en Grecia, según han explicado los investigadores, posiblemente quedasen rápidamente enterradas por sedimentos y se conservaron gracias a un ambiente húmedo a lo largo del tiempo. “Esto demuestra una vez más las excepcionales condiciones de conservación del yacimiento de Marathousa 1″.