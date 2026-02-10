Del recetario de su mujer a objetos de su amante: los secretos de las mujeres que inspiraron a Charles Dickens

La pintura "La Reconciliación" de William Powell Frith, exhibida en el Charles Dickens Museum, muestra a Catherine y Mary Hogarth, esposa y cuñada de Charles Dickens, abrazándose entre azaleas. (@dickensmuseum)

En el corazón de Londres, la Casa Museo de Charles Dickens ofrece desde este miércolesl 11 de febrero hasta el 6 de septiembre de 2026 una exhibición inédita dedicada al influjo que ejercieron ciertas mujeres en la vida y obra del novelista. “Mujeres extra/ordinarias” reúne cartas originales, retratos y objetos personales que revelan la presencia y el papel fundamental de mujeres —familiares, colaboradoras y protagonistas marginadas— tanto en la biografía del autor como en la creación de sus personajes literarios. La muestra expone la tensión entre la inspiración real que estas figuras representaron y la representación frecuentemente idealizada o estereotipada que Dickens ofreció en sus novelas, aspecto que ha suscitado análisis críticos sobre la vigencia de los modelos victorianos de feminidad en su ficción.

Entre los elementos destacados de la exposición figura, por primera vez, un retrato de Katey y Mamie Dickens, hijas del escritor, así como el libro de cocina de Catherine Dickens, su esposa. Este último documento no solo ilustra su papel de anfitriona relevante en la sociedad londinense, lo que ayudó a consolidar la celebridad de Charles Dickens, sino que también evidencia su condición de autora publicada.

A este conjunto se suma el borrador de un prólogo para un manual de educación para niños de clase trabajadora, escrito en 1857 por Angela Burdett Coutts, filántropa y una de las mujeres más acaudaladas de su tiempo, con anotaciones del propio Dickens en tinta azul. Además, la muestra exhibe objetos personales de Ellen Ternan, reconocida principalmente por su relación extramatrimonial de doce años con el autor.

La comisaria del museo, Kirsty Parsons, explicó que la exposición propone una revisión de figuras históricamente opacadas por el protagonismo de Dickens: “Mujeres extra/ordinarias centra la atención en una multitud de mujeres carismáticas que suelen permanecer a la sombra de Charles Dickens. Revela nuevas facetas de personas que a veces solo se mencionan de pasada o se ven a través de la visión de Dickens”.

Por su parte, Frankie Kubicki, director del museo, subrayó el entusiasmo del autor ante el talento ajeno: “Esta es una visión verdaderamente fascinante de la capacidad de Charles Dickens para deleitarse con el talento de otros artistas que admiraba. Esto también es característico de su actitud de ‘todo o nada’ ante la vida: si le gustaba algo, lo amaba; si admiraba a alguien, se convertía en la persona más grande del mundo”.

El museo Charles Dickens. (@dickensmuseum)

Un activista por las reformas sociales

La exposición recorre la trayectoria de Dickens no solo como novelista, sino también como activista y colaborador en reformas sociales. En 1847, él y Catherine Dickens impulsaron la fundación de Urania Cottage en Shepherds Bush: un refugio destinado a mujeres sin hogar que incluía la oportunidad de empezar una vida diferente en el extranjero, dirigido especialmente a quienes salían de la prisión o de instituciones psiquiátricas. Además, Dickens mantuvo contacto estrecho con figuras como escritoras reformistas, filántropas y activistas de su tiempo.

A pesar de la profunda huella de estas mujeres en su vida, algunas corrientes críticas han señalado que las figuras femeninas en la narrativa de Dickens reproducen arquetipos y expectativas sociales prevalentes en la época victoriana, mostrándolas a menudo como seres pasivos o subordinados. La muestra, basada en la colección más completa de documentos y objetos históricos vinculados al autor, interpela la distancia entre estas representaciones y la complejidad real de mujeres como las retratadas en la exposición.

Charles Dickens también fue un activista.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legado literario de Charles Dickens abarca obras emblemáticas como David Copperfield, considerada la más autobiográfica de su producción; Grandes esperanzas, muchas veces elogiada por su construcción narrativa; Oliver Twist, que lo catapultó a la fama por su mirada cruda y sentimental sobre la infancia y la miseria; e Historia de dos ciudades, su novela más centrada en acontecimientos históricos. Hoy, sus textos y personajes mantienen una vigencia notable y son objeto frecuente de nuevas adaptaciones teatrales y cinematográficas.

La exhibición “Mujeres extra/ordinarias” se configura así como una oportunidad única para analizar la dimensión pública y privada de Dickens a partir del testimonio de mujeres que contribuyeron de forma decisiva a su vida y su obra, dando voz y visibilidad a quienes durante mucho tiempo ocuparon un lugar secundario en la construcción de su mito.