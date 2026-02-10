Cultura

Del recetario de su mujer a objetos de su amante: los secretos de las mujeres que inspiraron a Charles Dickens

Una muestra en el museo dedicado al autor, en Londres,saca a la luz cartas, retratos y objetos personales que demuestran la profunda influencia femenina en la vida y la obra del autor de Oliver Twist

Guardar
La pintura "La Reconciliación" de
La pintura "La Reconciliación" de William Powell Frith, exhibida en el Charles Dickens Museum, muestra a Catherine y Mary Hogarth, esposa y cuñada de Charles Dickens, abrazándose entre azaleas. (@dickensmuseum)

En el corazón de Londres, la Casa Museo de Charles Dickens ofrece desde este miércolesl 11 de febrero hasta el 6 de septiembre de 2026 una exhibición inédita dedicada al influjo que ejercieron ciertas mujeres en la vida y obra del novelista. “Mujeres extra/ordinarias” reúne cartas originales, retratos y objetos personales que revelan la presencia y el papel fundamental de mujeres —familiares, colaboradoras y protagonistas marginadas— tanto en la biografía del autor como en la creación de sus personajes literarios. La muestra expone la tensión entre la inspiración real que estas figuras representaron y la representación frecuentemente idealizada o estereotipada que Dickens ofreció en sus novelas, aspecto que ha suscitado análisis críticos sobre la vigencia de los modelos victorianos de feminidad en su ficción.

Entre los elementos destacados de la exposición figura, por primera vez, un retrato de Katey y Mamie Dickens, hijas del escritor, así como el libro de cocina de Catherine Dickens, su esposa. Este último documento no solo ilustra su papel de anfitriona relevante en la sociedad londinense, lo que ayudó a consolidar la celebridad de Charles Dickens, sino que también evidencia su condición de autora publicada.

book img

GRANDES ESPERANZAS - Dickens

$1,9 USD

Comprar
book img

HISTORIA DE DOS CIUDADES - Charles Dickens

$1,9 USD

Comprar
book img

Dickens' Christmas Stories

$0,99 USD

Comprar
book img

Oliver Twist

$2,99 USD

Comprar
book img

Colección de Charles Dickens

$1,99 USD

Comprar
book img

Obras ─ Colección de Charles Dickens

$0,99 USD

Comprar
book img

Tiempos Difíciles

$2,99 USD

Comprar

A este conjunto se suma el borrador de un prólogo para un manual de educación para niños de clase trabajadora, escrito en 1857 por Angela Burdett Coutts, filántropa y una de las mujeres más acaudaladas de su tiempo, con anotaciones del propio Dickens en tinta azul. Además, la muestra exhibe objetos personales de Ellen Ternan, reconocida principalmente por su relación extramatrimonial de doce años con el autor.

La comisaria del museo, Kirsty Parsons, explicó que la exposición propone una revisión de figuras históricamente opacadas por el protagonismo de Dickens: “Mujeres extra/ordinarias centra la atención en una multitud de mujeres carismáticas que suelen permanecer a la sombra de Charles Dickens. Revela nuevas facetas de personas que a veces solo se mencionan de pasada o se ven a través de la visión de Dickens”.

Por su parte, Frankie Kubicki, director del museo, subrayó el entusiasmo del autor ante el talento ajeno: “Esta es una visión verdaderamente fascinante de la capacidad de Charles Dickens para deleitarse con el talento de otros artistas que admiraba. Esto también es característico de su actitud de ‘todo o nada’ ante la vida: si le gustaba algo, lo amaba; si admiraba a alguien, se convertía en la persona más grande del mundo”.

El museo Charles Dickens. (@dickensmuseum)
El museo Charles Dickens. (@dickensmuseum)

Un activista por las reformas sociales

La exposición recorre la trayectoria de Dickens no solo como novelista, sino también como activista y colaborador en reformas sociales. En 1847, él y Catherine Dickens impulsaron la fundación de Urania Cottage en Shepherds Bush: un refugio destinado a mujeres sin hogar que incluía la oportunidad de empezar una vida diferente en el extranjero, dirigido especialmente a quienes salían de la prisión o de instituciones psiquiátricas. Además, Dickens mantuvo contacto estrecho con figuras como escritoras reformistas, filántropas y activistas de su tiempo.

A pesar de la profunda huella de estas mujeres en su vida, algunas corrientes críticas han señalado que las figuras femeninas en la narrativa de Dickens reproducen arquetipos y expectativas sociales prevalentes en la época victoriana, mostrándolas a menudo como seres pasivos o subordinados. La muestra, basada en la colección más completa de documentos y objetos históricos vinculados al autor, interpela la distancia entre estas representaciones y la complejidad real de mujeres como las retratadas en la exposición.

Charles Dickens también fue un
Charles Dickens también fue un activista.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legado literario de Charles Dickens abarca obras emblemáticas como David Copperfield, considerada la más autobiográfica de su producción; Grandes esperanzas, muchas veces elogiada por su construcción narrativa; Oliver Twist, que lo catapultó a la fama por su mirada cruda y sentimental sobre la infancia y la miseria; e Historia de dos ciudades, su novela más centrada en acontecimientos históricos. Hoy, sus textos y personajes mantienen una vigencia notable y son objeto frecuente de nuevas adaptaciones teatrales y cinematográficas.

La exhibición “Mujeres extra/ordinarias” se configura así como una oportunidad única para analizar la dimensión pública y privada de Dickens a partir del testimonio de mujeres que contribuyeron de forma decisiva a su vida y su obra, dando voz y visibilidad a quienes durante mucho tiempo ocuparon un lugar secundario en la construcción de su mito.

Temas Relacionados

Charles DickensLondresCasa Museo Charles DickensUrania CottageMujeres en la literaturaFeminidad victoriana

Últimas Noticias

Tras el éxito en la Super Bowl, las reproducciones de Bad Bunny suben un 210% a nivel global

El músico puertorriqueño arrancó el año de forma inmejorable. Y los números de Spotify hablan por sí mismos: solo en Estados Unidos, luego de su espectáculo en el medio tiempo, aumentó un 470%

Tras el éxito en la

Cómo se escribe: Bríndisi, con tilde en español

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Cómo se escribe: Bríndisi, con

Temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario por fuera de Buenos Aires

Museos de Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza revelaron a Infobae Cultura sus grandes apuestas de 2026

Temporada de estrenos de muestras

Jaime Bayly reconstruye los tres días que sacudieron a Venezuela en 2002: “Chávez fue un militar, pero también un animador de televisión”

El autor peruano publica “Los golpistas”, una novela basada en la Historia. “Los propios conspiradores se arrepintieron”, dice. Así empieza su libro, que sale este miércoles

Jaime Bayly reconstruye los tres

El padrastro la violó desde los 9 años y sobrevivió. La pregunta es: ¿cómo?

A medio camino entre el ensayo y la autobiografía, la autora Neige Sinno reflexiona sobre los abusos que sufrió en la infancia

El padrastro la violó desde
DEPORTES
El plan de Christian Horner

El plan de Christian Horner para comprar Alpine y lograr su regreso a la F1: la inversión de USD 600 millones detrás del acuerdo

El espectacular salto que realizó una snowboarder japonesa para lograr el oro en los Juegos Olímpicos de invierno: “Seguiré superándome”

Escándalo con un entrenador argentino que fue expulsado tras un VAR improvisado con su celular: “Me cansé de que me roben, es una vergüenza”

Estalló otro conflicto en la Fórmula 1 a días del inicio de la temporada con el foco puesto en el “agresivo” Aston Martin que desarrolló Adrian Newey

La increíble definición por foto finish en una carrera de los Juegos Olímpicos de Invierno que rompió un récord de 20 años sin medallas

TELESHOW
Qué hay detrás de la

Qué hay detrás de la ausencia de Jimena Monteverde de la mesa de Mirtha Legrand: “Esperemos que se arregle”

Christian Petersen reveló que tuvo un problema cardíaco antes de subir al Lanín: “Háganse los chequeos”

La sorpresiva declaración de puño y letra de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity: “Estoy enamorada”

Úrsula Corberó y el Chino Darín: el romance nacido en un set, la familia como puente y el amor entre dos tierras

María Becerra vivió un día como bombera voluntaria en Perú: “En la próxima emergencia te rescato yo”

INFOBAE AMÉRICA

La IA está obligando a

La IA está obligando a los médicos a responder una pregunta: ¿Para qué sirven?

Los mejores casinos online en España en 2026, según expertos

Mujer fue capturada escondiendo una especie en peligro de extinción en sus pantalones en un estado de EEUU

Cuba no se decide en Díaz-Canel: el poder real es el modelo y su aparato de poder

Brasil colocó 4.500 millones de dólares en bonos globales en los mercados internacionales