El Teatro San Martín se llena de jazz con conciertos internacionales y estrellas del género

Melissa Aldana

El Teatro San Martín de Buenos Aires será este año el epicentro de una celebración vibrante para los amantes del jazz, al acoger un ciclo de nueve conciertos internacionales que reafirman la posición de la ciudad como punto clave en el mapa de la música contemporánea. Esta iniciativa conjunta entre Jazz at Lincoln Center, el Complejo Teatral de Buenos Aires y VE8 garantiza un escenario donde confluyen el virtuosismo, la improvisación y la diversidad que marcan el pulso del jazz moderno.

La Sala Martín Coronado abrirá sus puertas desde marzo hasta noviembre para recibir a figuras consagradas y nuevas voces del género, en una propuesta que busca renovar el espíritu de los históricos encuentros de Jazzología, que desde 1984 han convertido al San Martín en un referente para los entusiastas del jazz. Tras cuatro décadas de historia, el ciclo “Jazz Buenos Aires” acerca a las nuevas generaciones el legado de artistas como Lionel Hampton, Bill Evans, las orquestas de Woody Herman y Duke Ellington, y Herbie Hancock.

En su primera edición bajo este formato, el ciclo contará con la participación de músicos de alto calibre. El pianista Gerald Clayton inaugurará la serie el 17 de marzo, acompañado por su trío, con una propuesta que explora el jazz contemporáneo desde el soul y el hard bop. Nacido en Utrecht, Países Bajos, Clayton se formó en Los Ángeles y Nueva York, y obtuvo nominaciones a los Premios Grammy en categorías como Mejor Improvisación en Jazz (Solo) y Mejor Álbum de Jazz Instrumental.

Gerald Clayton

El 21 de abril será el turno de Sarah Hanahan Quartet, formación liderada por una de las saxofonistas alto más prometedoras del circuito. Hanahan, graduada en el Jackie McLean Institute y la Juilliard School, ha sabido fusionar la tradición del swing y el bebop con una mirada innovadora. Ha trabajado junto a figuras de renombre como Nat Reeves, Dee Dee Bridgewater y Jason Moran.

Entre los nombres destacados figura el trompetista Etienne Charles, quien se presenta el 26 de mayo con su Creole Quartet. Charles, originario de Trinidad y Tobago, lleva a escena la herencia afrolatina y la tradición de Nueva Orleans, en diálogo permanente con la identidad africana en la diáspora. De acuerdo con la información oficial, comparte escenario habitualmente con referentes como Marcus Miller y la Count Basie Orchestra.

La programación del ciclo prosigue el 30 de junio con la cantante Shenel Johns, aclamada por la frescura y calidez de su voz que recorre standards y soul en clave contemporánea. Johns cuenta con una trayectoria que incluye colaboraciones con Curtis Fuller, Hank Jones, Dionne Warwick y Sheila Jordan, entre otros.

Etienne Charles (Foto: Jason Henry)

El 21 de julio, el reconocido baterista Herlin Riley subirá al escenario con su cuarteto, transmitiendo toda la potencia del swing y consolidando la conexión con la tradición de Nueva Orleans. Riley, que inició su carrera en su ciudad natal antes de integrar la banda de Ahmad Jamal, se destacó como parte fundamental de la Orquesta de Jazz del Lincoln Center y del disco Blood on the Fields de Wynton Marsalis, ganador del Premio Pulitzer.

El ciclo suma el 18 de agosto al saxofonista George Garzone, acompañado por Jeff “Tain” Watts, dos referentes de la improvisación con una larga experiencia en escenarios internacionales. Garzone, quien toca el saxofón desde los seis años, es docente en instituciones como Berklee y New York University. Watts, por su parte, es conocido por su trabajo con figuras como Branford Marsalis y Alice Coltrane, y su incursión en el cine como compositor y actor.

En septiembre, los focos estarán sobre Alexa Tarantino Quartet, con una propuesta donde el saxofón alto y la flauta construyen una sonoridad elegante y sofisticada. Wynton Marsalis la definió como “una indomable fuerza de la expresión, educación y excelencia absoluta” y la revista Downbeat Magazine la ubicó en el Top Five de los saxofonistas altos. Tarantino tiene una presencia consolidada tanto en conciertos como en labor educativa.

Sarah Hanahan

El 20 de octubre la saxofonista chilena Melissa Aldana tomará el escenario como una de las mayores exponentes del saxo tenor en el circuito global. Aldana ha consolidado una carrera en festivales internacionales y pone el foco en la improvisación, tanto en actuaciones solistas como con su banda.

El cierre del festival está a cargo del Christian Sands Quartet el 24 de noviembre. Sands es apreciado por su virtuosismo pianístico y la integración de elementos de blues y post-bop, así como por su enfoque orquestal de tinte cinematográfico. Ha colaborado con artistas como Gregory Porter y Esperanza Spalding, y en 2021 obtuvo una nominación al Grammy por la composición Be Water II.