Buques de Francia, Japón y Omán cruzaron el estrecho de Ormuz

Buques de carga en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

Tres petroleros operados por Omán, un buque portacontenedores de propiedad francesa y uno metanero de propiedad japonesa han atravesado el estrecho de Ormuz desde el jueves, mostraron datos del sector, lo que refleja la política de Irán de permitir el paso a las naves que considera amigables.

Irán cerró el estrecho -por donde pasa aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y GNL- tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en su contra. Posteriormente, anunció que permitiría el tránsito de buques sin vínculos con los países agresores.

Los mercados del petróleo y las materias primas están ansiosos por ver señales de que el tráfico se está reanudando. Varios petroleros y portacontenedores lograron escapar del bloqueo en las semanas previas, pero la actividad fue seguida rápidamente por días de parálisis total.

Un buque portacontenedores propiedad de la francesa CMA CGM atravesó el estrecho el jueves, el mismo día en que el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que solo los esfuerzos diplomáticos, y no una operación militar, podrían abrir Ormuz.

El buque francés cambió el destino de su Sistema de Identificación Automática a “Propietario Francia” antes de entrar en aguas iraníes, indicando así su nacionalidad a las autoridades locales.

Al parecer, los buques apagaron sus transpondedores AIS durante la travesía, ya que su señal desapareció de los datos de seguimiento de buques.

Dos petroleros de gran tamaño y un buque metanero operados por Oman Shipping Management también salieron del Golfo el jueves, según datos de MarineTraffic y LSEG.

Omán, que medió en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos antes de los ataques, ha criticado el lanzamiento de los ataques mientras las conversaciones estaban en curso.

La empresa japonesa Mitsui O.S.K. Lines afirmó el viernes que el buque metanero Sohar LNG, del que es copropietaria, había cruzado el estrecho, convirtiéndose en el primer buque vinculado a Japón y el primer metanero en hacerlo desde que comenzó el conflicto.

Su portavoz se negó a revelar a Reuters cuándo se produjo el paso ni si fueron necesarias negociaciones.

A primera hora del viernes, alrededor de 45 buques propiedad de empresas japonesas u operados por estas permanecían varados en la región, según el Ministerio de Transporte de Japón.

Otro buque cisterna de GLP propiedad de Mitsui, el Green Sanvi, abandonó el Golfo a través de aguas territoriales iraníes a primera hora del viernes, según los datos de navegación.

El buque, con bandera de la India, indicó como destino “India, buque, tripulación de la India”.

Asimismo, el Danisa, un buque gasero de gran tamaño con bandera panameña, abandonó el Golfo por la misma ruta, con destino a China, mostraron los datos.

(Reuters)